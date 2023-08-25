У берегов Австралии разбился вертолет с 20 морпехами США

07:31 27.08.2023

Разбился вертолет с 20 морпехами США



Разбился военный вертолет с 20 морскими пехотинцами США, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News Australia.



Как отмечается, крушение произошло у берегов австралийского острова Мелвилл, сообщает Sky News Australia.



Ранее сообщалось, что на базе ВВС США "Тинкер" подтвердили гибель 17 человек. Как заявила представитель командования базы полковник Эбигейл Руссетта, люди уходили из жизни "по естественным причинам", а также после несчастных случаев. По ее словам, 11 военных и гражданских летчиков расстались с жизнью "в силу естественных причин или несчастных случаев", остальные – "в результате других причин", которые в настоящее время расследуются. При этом большинство умерших не были военнослужащими.



Авторы: РОМАН КАМАНИН