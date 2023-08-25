Доллар наносит БРИКС ответный удар, - ФСК

10:19 27.08.2023 Что стоит за рекордным ростом доли "американца" в международных расчетах

Анна Седова

Доллар наносит БРИКС ответный удар



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Андрей Бунич



Доля доллара в мировых платежах достигла рекордного уровня - с таким заголовком вышла в конце августа публикация в американском Bloomberg. По движению дедолларизации, которое возглавляют Россия и Китай, нанесен новый удар, вторит ему деловой журнал Business Insider. Но действительно ли в тенденции по отказу от расчетов в долларах произошел перелом? Попробуем разобраться.



Bloomberg основывает свою публикацию на отчетности международной платежной системы SWIFT. Согласно этим данным в июле 2023 года доля валютных платежей через систему в долларах составила рекордные 46%. Для сравнения, в конце 2020 года она составляла только 37,6%. Рост доли доллара в международных расчетах произошел в основном за счет евро. Если на пике его доля также подбиралась к 46%, то в июле составила только 24,4%.



Bloomberg отмечает, что за последние десять лет в системе SWIFT существенно возросла доля юаня - с 0,03% до 3%. Также среди популярных валют были фунт стерлингов и иена.



"Резкое увеличение объема платежей в долларах по системе SWIFT ставит под вопрос движение за прекращение господства доллара в глобальных платежах и переводах средств", пишет Business Insider, напоминая, что Китай, Россия и Индия активно выступают против доллара, а страны БРИКС изучают возможность создания единой валюты, которая могла бы бросить вызов "американцу".



Но во всех этих заключениях есть одно маленькое "но". Отчетность системы SWIFT показывает только валютные операции, которые проводятся через эту систему. Россия же, как отмечает сам Bloomberg, была практически полностью выключена из нее после введения западных санкций. Таким образом, значительная доля российских операций не проводится через SWIFT. Кроме того, не учитываются в статистике и другие альтернативные платежи, например, через криптовалюты или другие платежные системы вроде китайской CIPS.



Как пояснил "СП" кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич авторы Bloomberg тоже прекрасно понимают, что статистика одной только передачи системы межбанковских сообщений SWIFT не отражает всей ситуации с использованием валют в мире, но сознательно идут на подмену фактов, так как больше всего США боятся, что через какое-то время останутся в этой системе одни.



- Публикация Bloomberg не имеет ничего общего с реальностью. В этой статистике оцениваются транзакции через SWIFT. Понятно, что если Россия сегодня выведена за пределы SWIFT, то за счет элементарной математической операции ситуация меняется. Существенный объем транзакций через эту систему просто не осуществляется. Россия ведь продолжает проводить финансовые операции, у нее сохраняются кредитные и торговые отношения. Мы это видим по объему экспорта и импорта. Но это теперь не учитывается в системе SWIFT.



Соответственно, общая сумма операций уменьшилась, а от меньшей суммы проще иметь высокий процент. Если завтра из SWIFT выйдет Китай, то доля доллара будет составлять там 80%. А когда выйдут все, доллар сможет достигнуть хоть 100%.



Помимо исключения России Bloomberg не учитывает и появление в мире различных форм расчетов, которые тоже не имеют никакого отношения к SWIFT. Речь идет об очень усеченном сегменте. SWIFT, по сути, это умирающая контора. Пока она имеет ценность, но исчезает. Эта организация была технически необходима в 70-х годах, когда все было замкнуто на нее. Но за 50 лет технологии продвинулись настолько, что такой многосторонний посредник больше не нужен. Пока технологический переход еще не закончен, но через какое-то время SWIFT вообще прекратит свое существование.



"СП": Но рост доли доллара во многом произошел еще и за счет падения операций в евро, как это объяснить?



- Очень просто. Европейский центральный банк и не ставит перед собой целью сделать евро валютой международных расчетов. Они стараются придерживаться того, чтобы евро больше обслуживало внутриевропейские обороты. Доля евро в международном обороте должна примерно соответствовать доле европейского ВВП в мировой торговле, что мы и видим. Они опасаются, что чрезмерное использование евро может расшатать их систему, как произошло в США, которые сегодня не знают, как ликвидировать огромный долларовый пузырь.



"СП": И все же, число транзакций в долларах остается высоким, о реальной дедолларизации говорить рано?



- Когда мы говорим о количестве транзакций, нужно понимать, что оно зависит не столько от торговли, которая измеряется несколькими десятками триллионов долларов, сколько от финансовых рынков, которые оперируют чуть ли не квадриллионами. Но это во многом спекулятивный, совершенно фиктивный оборот, в котором доминирует доллар. Если его исключить и оставить только реальные торговые, кредитные и инвестиционные операции, убежден, что доля доллара будет намного меньше.



Нужно учитывать, что финансовые рынки развиты неравномерно. Например, у нас в России он вообще не создан, хотя мы говорим об этой необходимости уже давно. Да, финансовые рынки есть в Китае, Японии, но в целом это по-прежнему на 98% США и Великобритания. Привязка к Уолл-стрит деформирует восприятие доллара. Но если мы не хотим участвовать в этой спекулятивной системе, по сути, в казино, мы можем просто этого не делать. Нам же от этого только лучше станет. Как и всем остальным. Весь мир обманным путем вовлекли в мошеннические операции, в глобальный лохотрон, в котором, действительно, велика роль доллара. Уберите этот лохотрон, и вы получите совсем другу картину.



Bloomberg занимается подтасовкой фактов. Они специально дают процент транзакций, которые могут не иметь никакой реальной стоимости. Реальные процессы все больше осуществляются вне этой системы. Нужно посмотреть на данные по настоящим торговым, кредитным и прочим сделкам. И тогда нам станет понятно, что доля доллара уменьшается.



"СП": То есть на самом деле на Западе опасаются снижения роли доллара и идут на небольшую подтасовку фактов?



- Конечно, именно этого они и боятся. Если постепенно все страны, не важно, под эгидой БРИКС или нет, начнут переходить со SWIFT на другие формы расчетов и перестанут участвовать в спекулятивных процессах на Уолл-стрит, у них в руках останется только контроль над пузырем, а не над реальными операциями. Получится, что они в этой системе останутся одни со своим долларом, и им станет больше некого обманывать. И тогда пузырь просто лопнет, потому что притока средств не будет.



Лет 20 назад была популярна теория "decoupling" или разделения, согласно которой развитые и развивающиеся рынки могут пойти по разным траекториям. Потом о ней потихоньку забыли, но сейчас происходит нечто похожее, только не по линии развитые-развивающиеся, а по геополитическому разлому. В итоге будут созданы две экономики. Одна спекулятивная с долларом, из которой все потихоньку выходят, и вторая - реальная, с настоящими процессами, кооперацией и взаимодействием. Больше всего США сегодня боятся остаться в своей виртуальной экономике в одиночестве.



С 2008 года всем было понятно, что этот кризис никогда не кончится. Но условия для того, чтобы выйти из этой системы, возникли только в связи с конфликтом на Украине. Другие страны видят, что Россию задушить не выходит, значит, американцы больше не могут заставлять всех силой находиться в своем "лохотроне". Поэтому этот конфликт является очень показательным для финансового сообщества. Источник - фонд стратегической культуры

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