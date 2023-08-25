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Почему казахстанские изобретатели уезжают в США
12:07 27.08.2023

Казахстанский ученый-изобретатель Галымжан Габдрешев, который придумал уникальный самоучитель Брайля, позволяющий слепым и слабовидящим самим научиться читать сразу на трех языках, в настоящее время завершает сборку музыкальных самоучителей.

Они дадут возможность людям, лишенным зрения, самостоятельно освоить музыкальную грамоту и игру на музыкальных инструментах. У изобретателя десятки уникальных изобретений для людей с инвалидностью. Однако в Казахстане их не оценили. Зато в США предоставляют все возможности для внедрения их в жизнь, передает Zakon.kz.

Согласно мировой статистике, больше половины незрячих детей не имеют доступа к образованию. В Казахстане статистика тоже не радужная. В республике всего пять школ для незрячих и слабовидящих детей. Несколько лет назад атырауской спецшколе подарили самоучители Брайля. Этот аппарат придумал и сконструировал казахстанский изобретатель и ученый Галымжан Габдрешев.

"В той же школе нас попросили разработать по такому же принципу музыкальный самоучитель, так как с чтением проблема решена, а вот музыка остается за бортом. Тифлопедагог – это довольно редкая профессия, а тифлопедагог с музыкальным образованием – это и вовсе огромная редкость. Стали искать такого педагога и нашли его в Алматы. С большим удовольствием она подключилась к процессу. Сейчас она обучает 20 детей и говорит, что такой самоучитель – это отличный помощник. Он позволит автоматизировать процесс, а ученикам – самостоятельно обучаться. Но прежде нам самим нужно было понять, какие навыки необходимо привить ребенку, чтобы в последующем он смог саморазвиваться", – рассказывает изобретатель.

В итоге после длительного обсуждения было решено – дети, прежде всего, должны научиться чтению нот и других символов в музыкальном правописании, например, скрипичного ключа или полутонов. В музыкальный самоучитель заложили основной набор нот в четырех тональностях, правописание на Брайле и порядок чтения нотных книг. Вскоре эти аппараты передадут спецшколе в Атырау.

"Ребенок с помощью самоучителя, услышав ноту, сможет ее безошибочно определить. При потере зрения мозг перевозлагает некоторые функции на слуховой орган. Поэтому у таких людей априори и концентрации, и возможностей больше. Самоучитель формирует минимальный набор знаний. Конечно, он не позволяет играть Шопена или Моцарта, но простые мелодии на клавишных и струнных инструментах становятся доступными. Сейчас идет дополнительная подготовка документации, например, методичек для тифлопедагогов, которые не являются преподавателями по музыке. Методичка позволит специалистам разъяснить детям, как пользоваться самоучителем", – говорит Галымжан Габдрешев.

Главная задача любых изобретений для людей с инвалидностью – это рост уровня удовлетворенности жизнью. По словам тифлопедагогов, незрячий ребенок с определенного возраста начинает понимать, что он отличается от других детей, и это может привести к депрессии. Музыка же позволит это сгладить. Более того, если в ребенке вдруг проснется музыкальный талант, то он сможет в будущем сделать это своей профессией. К слову, одаренности таких детей постоянно удивляется изобретатель.

"В самом начале мы учили их биолокационному зрению. Мы думали, что на это уйдет 4-6 месяцев, но всю методику, которую мы разработали, они освоили за три дня. По самоучителю Брайля такая же картина. Тифлопедагоги предполагали, что научиться читать на трех языках дети смогут примерно за год – по 4 месяца на каждый язык. Но каково было наше удивление, когда дети за месяц осваивали три языка. А международная общественность оценила тот факт, что даже дети, которые считались необучаемыми, смогли выучить буквы и символы, и догоняют своих сверстников. По музыкальной грамотности также прогнозируем, что на обучение уйдет примерно год, но посмотрим, чем они нас удивят", – отмечает ученый.

За годы работы ученый и его команда обили немало порогов госучреждений и компаний в надежде на то, что изобретения начнут внедрять в Казахстане, профинансируют и поставят их производство на поток. Однако результат был нулевой. Тогда решено было презентовать инновации в США. Первым городом стал Нью-Йорк, а именно штаб-квартира ООН. Здесь была разработана программа 17 устойчивых целей развития общества, а несколько пунктов этой программы касаются людей с инвалидностью.

"В ООН есть Департамент инклюзивного образования. Он по мере поступления публикует перечень технологий и изобретений, которые внедрены для незрячих людей и являются обязательными в применении. Последняя публикация списка была в 2017 году. Причина простая – за все время для таких людей было внесено только 7 изобретений, которые вошли в этот список. Хотя в мире каждый год оформляются 16 миллионов патентов. Когда мы приехали к ним и провели переговоры, реакция была потрясающая. Мы привезли 50 изобретений, начиная с тех, которые мы промышленно уже внедрили и получили результаты, и заканчивая теми, по которым создан только рабочий прототип. Мы договорились о внесении казахстанских технологий SEZUAL в реестр ООН и о дальнейшем их распространении по миру во всех странах-членах Организации Объединенных Наций. Там есть своя бюрократия, мы не можем подавать как частное лицо, ООН работает только с субъектами государства, поэтому было обращение от нашего МИД. Сейчас мы готовим реестр библиотек и школ США, куда уже в этом году начнутся поставки из Казахстана первой партии самоучителей Брайля – около 2 тысяч штук", – рассказывает изобретатель.

Вторым пунктом стал штат Техас. Здесь находится самая крупная в мире Техасская школа для незрячих и слабовидящих (TSBVI). Это специальная государственная школа. Более 90 процентов тифлопедагогов в мире сконцентрированы в США, и большая их часть работает именно в этой школе. Руководитель учебного заведения рассказал, что буквально за неделю до приезда казахстанских ученых читал научную статью Галымжана Габдрешева, которая вошла в золотую коллекцию Национальной библиотеки США.

"Он сказал, что мечтал с нами встретиться. Мы ему продемонстрировали все наши изобретения. Особенно его впечатлило наше решение – подпись для незрячих. Они не умеют ставить подпись, даже человек, потерявший зрение во взрослом возрасте, через пару лет разучивается ее ставить. Люди не могут у нотариуса подписать документы, сталкиваются с массой юридических проблем. Руководитель школы рассказал, что лет 10 назад была конференция, на которой как раз обсуждали вопрос подписи. Но тогда на этой проблеме поставили крест. И когда он увидел, какое решение нашли мы, он был ошеломлен. Кстати, наше изобретение получило официальное юридическое подтверждение того, что подпись является законной. Подтвердили это в Министерстве юстиции РК. После всего увиденного нам предложили "Make It Your Texas", или сделать Техас своей родиной, так как это крайне нацеленный на инновации штат, который невероятно мощно финансирует ученых", – говорит изобретатель.

В результате этой поездки команда ученых заключила меморандум со школой для детей с ограниченными возможностями "Texas School for the Blind and Visually Impaired" по внедрению всех технологий на базе кампуса и совместном распространении во всех школах, библиотеках, профильных организациях США. Сейчас здесь проходит процедура легализации некоммерческой организации. После завершения всех процедур все высокотехнологичное производство будет перенесено в США. Здесь же поставят на поток производство всех устройств и аппаратов, придуманных казахстанским ученым.

"Высокотехнологичное производство – это такой сектор, в который никто в Казахстане не хочет вникать. Мы не можем внедрить многие изобретения здесь, они до сих пор на уровне прототипов. Их никто не собирается финансировать. Куда бы мы ни обращались, везде отписки – отказать. Но отмечу сразу: то, что было создано в Казахстане, – это первые изобретения – останется казахстанским. А все остальное будет уже под лейблом "Made in USA". И да, мы будем уже тогда позиционировать себя как американские ученые из техасской школы", – добавляет изобретатель.

Сейчас в США планируют внедрять сразу все изобретения Галымжана Габдрешева. Среди них и биолокационное зрение, и самоучители для незрячих, и экзоскелет, позволяющий ходить маломобильным людям, и многое другое. Как отмечает ученый, его мечта – реализовать все изобретения, а не просто оставить их на уровне прототипов, и превратить их в полноценные механизмы, которые будут работать по всему миру.

Кирилл Александров

Источник - Zakon.kz
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