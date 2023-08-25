Семья бывшего премьера Великобритании Гладстона извинилась за участие в карибской работорговле

12:53 27.08.2023

Потомки Уильяма Гладстона, бывшего премьер-министра Соединенного Королевства извинились за колониальное прошлое в Гайане, и призывали британское правительство обсудить репарации в Карибском бассейне, сообщает Zakon.kz.

Отец Гладстона был одним из крупнейших поработителей в частях Карибского бассейна, колонизированных Великобританией, пишет The Guardian.



Считается также, что Джон Гладстон владел двумя кораблями, которые перевозили тысячи азиатов из Индии и других стран для работы в качестве наемных рабочих после отмены рабства в 1834 году.



Чарльз Гладстон, праправнук политика, на открытии Международного центра исследований миграции и диаспоры Университета Гайаны сказал, что рабство было преступлением против человечества, и его пагубное воздействие продолжает ощущаться сегодня во всем мире.



"С глубоким стыдом и сожалением мы признаем причастность нашего предка к этому преступлению и с искренней искренностью приносим извинения потомкам порабощенных в Гайане . Мы также призываем других потомков тех, кто получил выгоду от рабства, открыто поговорить о преступлениях своих предков и о том, что они могли бы сделать, чтобы построить лучшее будущее", - сказал потомок бывшего премьера.



Ранее президент Гайаны призвал потомков европейских поработителей предложить выплатить репарации за исправление исторических ошибок. Ирфаан Али также потребовал, чтобы лицам, причастным к трансатлантической работорговле и порабощению Африки, были посмертно предъявлены обвинения в преступлениях против человечности.



Мухит Турсынали