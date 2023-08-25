 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 27.08.2023
13:27  Жители окраины Усть-Каменогорска шесть лет живут без света
13:23  Tashkent City Mall открывает новую главу в истории ритейла Центральной Азии
13:11  Астанайские водопроводы. Представители Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана обсудили водно-энергетическое сотрудничество
12:53  Семья бывшего премьера Великобритании Гладстона извинилась за участие в карибской работорговле
12:07  Почему казахстанские изобретатели уезжают в США
10:19  Доллар наносит БРИКС ответный удар, - ФСК
08:59  Индия возобновила закуп российского урана

07:31  У берегов Австралии разбился вертолет с 20 морпехами США
06:51  Почему США и их союзники не решаются напасть на КНДР? - В.Прохватилов
06:46  Уволен ташкентский имам Бегматов, критиковавший финансовую систему страны
05:54  Китайские крестьяне живут так, что российским остается рыдать от зависти, - "Известия"
05:38  Трамп с помощью тюремного фото собрал рекордную сумму пожертвований - 7,1 млн долларов
05:23  Марина Хакимова-Гатцемайер: Европу сохраняет рабский менталитет
04:18  Будущее военной техносферы все сложнее прогнозировать, - Александр Бартош
03:57  Президент Зимбабве Мнангагва переизбрался на второй срок
00:55  Среди россиян растет популярность Сталина, - СП
00:25  Китайские боевые роботы осваивают Африку, - Лариса Шашок
Суббота, 26.08.2023
22:28  Умер советский режиссер Глеб Панфилов
20:02  Осквернителем скал в Мангистау оказался директор Дома культуры для слепых
15:44  Дм.Нефедов: Интервенция в Нигер: ливийский сценарий и "второй фронт" против России? Западная Африка – на грани полномасштабной войны
14:03  Имеем шесть представить. На саммите БРИКС за одну ночь прибыло, - А.Колесников
13:28  Скончался экс-глава Администрации Ельцина - Сергей Филатов
13:02  Мирзиеев наградил лучших иностранных инвесторов орденами
12:46  Главными донорами Таджикистана продолжают оставаться Китай и США
12:10  Самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас защитила титул чемпионки мира
09:11  Очередной эмиссар Вашингтона (глава комитета Сената по нацбезу Питерс) пытается уговорить Мирзиеева предать Россию
08:56  У друзов лопнуло терпение. Юг Сирии вновь охватили протесты
08:52  На саммите БРИКС российско-китайский дуэт переубедил индийско-бразильский, - Кирилл Семенов
08:41  КазВласти робко пожурили рабовладельца-олигарха Машкевича
08:37  Умер первый председатель КНБ Казахстана (в 1991-1993 гг.) Булат Баекенов
08:21  Токаев поручил урегулировать фуро-ситуацию на казахско-кыргызской границе
05:10  Насколько иллюзорен контроль над вооружениями, - Юрий Паниев
04:30  Узбекистан продолжает реабилитацию жертв советских репрессий (+ 240 к списку)
04:28  Саида Мирзиеева стала помощником президента Узбекистана
01:37  Долгожданная катастрофа. Почему Америка мечтает о поражении Украины
01:12  Башар Асад умерит амбиции Эрдогана, - Глеб Простаков
01:08  Западня ВТО. Как Россия оказалась во Всемирной торговой организации и сможет ли выбраться из нее, - П.Селезнев
00:40  Foreign Affairs: Зеленский не жилец, если следы убийц Пригожина приведут в Киев
00:19  БРИКС: геополитический успех южноафриканского саммита, - Владислав Гулевич
00:15  Евгений Сатановский: Трампа попытались "взять за вымя"
Пятница, 25.08.2023
22:29  В конфликте на Украине наступил перелом, - ВВС
22:23  Россия может помочь Туркменистану выйти из газового тупика, - Вл.Прохватилов
16:06  Конспирологические версии крушения самолета ЧВК "Вагнер" от западных СМИ
13:57  Некомфортные переговорщики: особенности дипломатических отношений Киргизии и стран Персидского залива
13:50  Древняя Гнездовская дорога. В России обнаружена дорога возрастом 1100 лет
13:10  У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации, - Игорь Караулов
13:08  Байдену нашли замену из числа черных женщин, - Дм.Бавырин
12:52  Отчего современные т.н. "правители" так боятся Сталина? - Александр Проханов
09:54  Мирзиеев раздолбал самаркандских хокимов... за раздолбайство
08:50  Рахмон летит с визитом в Казахстан
07:26  ВЭФ-2023: шанс для КР на создание новой логистики и инвестиций, - Виктория Гунгер
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Кыргызстан   |   Узбекистан   | 
Астанайские водопроводы. Представители Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана обсудили водно-энергетическое сотрудничество
13:11 27.08.2023

25-26 августа в Астане состоялась встреча представителей энергетических и водохозяйственных ведомств Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, посвященная обсуждению вопросов водно-энергетического сотрудничества, сообщает Zakon.kz.
По словам пресс-службы Минэнерго, во время встречи стороны обсудили вопросы поставок электрической энергии в предстоящий осенне-зимний сезон, а также сотрудничество в других сферах.

"Был достигнут ряд взаимных договоренностей, определены объемы и условия поставок", - сообщили в Минэнерго.
Также стороны условились проработать возможность внедрения механизма ведения почасового учета электрической энергии; заключить договоры на урегулирование внеплановых перетоков между хозяйствующими субъектами; пересмотреть действующие условия договоров на урегулирование внеплановых перетоков.

"Участники подтвердили приверженность исполнению ранее взятых обязательств", - говорится в сообщении.
Следующая встреча представителей водохозяйственных и энергетических ведомств состоится в ноябре текущего года в столице Кыргызстана Бишкеке.

В середине августа сложилась критическая ситуация с подачей воды из Кыргызстана в Жамбылскую область. Из-за прекращения подачи поливной воды Казахстан лишился урожая на территории около 560 га.

Мухит Турсынали

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693131060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Развитие человеческого капитала – основа экономического роста страны
- Народы и бизнес-сообщества стран ЕАЭС должны ощущать конкретную пользу от интеграции - Алихан Смаилов
- О религии и традициях
- Роман Скляр посетил ряд объектов в области Ұлытау
- Укрепление многостороннего сотрудничества в Центральной Азии обсудили в МИД Казахстана
- Взгляд на ход ликвидации последствий аварии на риддерской ТЭЦ
- В Правительстве состоялось заседание МВК по регулированию предпринимательской деятельности
- Кадровые перестановки
- О заседании Антитеррористического центра РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  