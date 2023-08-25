|Tashkent City Mall открывает новую главу в истории ритейла Центральной Азии
13:23 27.08.2023
Представители нового ТРЦ Tashkent City Mall поделились, чего стоит ожидать жителям и гостям Ташкента от многофункционального городского пространства.
25 августа 2023 На правах рекламы.
Tashkent City Mall - новый для Узбекистана формат многофункционального городского пространства, объединяющий в себе коммерческую и жилую недвижимость, а также гостиничный компонент. Главной составляющей и эмоциональным ядром проекта является торгово-развлекательный центр суперрегионального формата общей площадью 250 тысяч кв. м.
Задачей Tashkent City Mall является создание эмоционального пространства, где гости будут чувствовать себя комфортно и смогут получать новые впечатления. Ключом к решению стала сбалансированная комбинация брендов, гастрономических и досуговых форматов.
Концепция проекта разработана с учетом широкого ценового диапазона - от среднего сегмента до тяжелого люкса, что встречается в престижных мировых проектах.
Зона досуга занимает 15 тысяч кв. м и объединяет почти все виды современных развлечений для любого возраста. В нее также входят:
фитнес-зал с двумя бассейнами;
падел-теннисные корты;
олимпийский скалодром.
В ТРЦ разместились 40 гастрономических пространств с кухнями разных стран мира, представленных широкой линейкой форматов - от кафе быстрого питания до ресторанов высокой кухни. Особые впечатления создают открытые террасы с завораживающим видом на парк и фонтаны Tashkent City.
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Всего на коммерческой площади в 100 тысяч кв. м размещается более 250 арендаторов, 70% из них уже подписали коммерческие условия. Около 50% представленных в ТРЦ брендов впервые заходят на рынок Узбекистана.
Событием, достойным внимания, является достижение договоренности с испанской группой Inditex, в портфель которой входят такие бренды, как:
Zara;
Massimo Dutti;
Bershka;
Stradivarius;
Oysho;
Pull&Bear;
Zara Home.
Суммарная торговая площадь магазинов группы составляет более 8 тысяч кв. м, только Zara занимает 3000 кв. м, предоставляя посетителям простор для выбора стильной одежды и аксессуаров.
Подарком Ташкенту станет новый киноплекс на 14 экранов с первым в Узбекистане залом IMAX, а также звуковой системой Dolby Atmos, тремя VIP-аудиториями и приватным лаунжем. Теперь все премьеры можно будет смотреть в Tashkent City Mall, получая максимальные эмоции и отличный сервис.
Новый парк развлечений Sky Park, концепция которого разработана специально для Tashkent City Mall, представляет уникальную комбинацию активных развлечений и VR-аттракционов.
К числу крупных якорных арендаторов относится гипермаркет galmart площадью 6000 кв. м, предлагающий широкий ассортимент продуктов отборного качества, включая эксклюзивные товары собственного производства.
Выбор товаров для спорта и активного отдыха расширится с приходом "Спортмастер", площадь магазина составляет 2,5 тысячи кв. м.
Это далеко не все, новые и уже присутствующие на рынке бренды также зашли в ТРЦ. В их числе:
Diesel;
Peserico;
Sandro;
Maje;
Zadig&Voltaire;
OVS;
Nautica;
Converse;
Under Armour;
Reebok;
New Yorker;
Mac.
Также в проекте участвуют ряд узбекских брендов, таких как 7 Saber, BeFit, Saadi, Dildora Kasimova и другие. Являясь топовыми брендами локального рынка в своих сегментах, все они займут достойное место в коллекции предложений Tashkent City Mall.
Более 120 арендаторов уже ведут ремонты в своих помещениях и их количество растет каждый день. Брендам важно достойно представить себя в проекте, для многих из них это дебют на рынке Узбекистана, а от первого впечатления во многом будет зависеть успех бизнеса. Поэтому арендаторы, даже довольно именитые, улучшают свои концепции, разрабатывают уникальные дизайны и готовят к открытию флагманские магазины. Такой подход требует дополнительных временных затрат, но в итоге гости ТРЦ останутся в выигрыше. Ждать осталось недолго, большинство брендов подтвердили завершение ремонтов в октябре. Поэтому, основываясь на прогнозах готовности партнеров, Tashkent City Mall планирует открыть свои двери уже в ноябре.
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