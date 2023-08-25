Жители окраины Усть-Каменогорска шесть лет живут без света

13:27 27.08.2023

"Кина не будет, электричество кончилось": жители окраины Усть-Каменогорска шесть лет живут без света



Жители 460 домов в микрорайоне Ахмирово в Усть-Каменогорске ждут подключения к электричеству. Причем ждут не пресловутых три года, а уже в два раза дольше. Что происходит на окраине областного центра, как там выживают люди без благ цивилизации, выяснял корреспондент Zakon.kz.



Как приготовить еду на день на семью с двумя маленькими детьми, заготовить продукты, когда не работает холодильник, постирать на двух маленьких детей и трех взрослых, когда стиральную машину просто не к чему подключить, знает 32-летняя жительница микрорайона Мереке Дюскенева.



"Пользуемся газом, иначе никак просто. На газе готовим, хотя изначально покупали новую электрическую плиту, сейчас она стоит без дела. Греем воду для стирки. Стираю на руках, кстати. Хотя машинка стиральная есть. Ну, вот такой у нас 21 век на дворе", – рассказывает Zakon.kz Мереке.



По двору частного дома расставлены тазы – один с водой, другой – с еще грязным бельем, здесь же чугунная ванна.



"Да это что, пойдемте в дом. Вот холодильник. Видите, мы его даже не закрываем. А зачем? Все равно не работает. Он здесь как шкаф стоит – для хранения продуктов, которые могут долго не портиться", – говорит Мереке.



На вопрос: "А где хранятся скоропортящиеся продукты, например, молоко, мясо, ведь в доме все-таки дети?" – отвечает супруг Мереке.



"Они хранятся у брата в холодильнике. Правда, брат живет совсем в другом микрорайоне, ему приходится привозить нам каждое утро продукты на день. В 6 часов утра он едет на работу, мы его встречаем. Вместе с продуктами на день для нашей семьи он привозит лекарство для мамы. Она тяжело больна, а препараты необходимо хранить в холодильнике", – рассказывает Талас Дюсекенов.



Иначе как средневековьем жизнь в поселке Ахмирово Талас не называет. Говорит, уже шесть лет ждет сам, а также все его соседи, когда, наконец, в их домах появится свет.



Впрочем, не только отсутствие электричества волнует жителей поселка. Также жители жалуются на отсутствие дорог и плохую работу общественного транспорта.



"Смотрите, вот дорога. Гравийная. Ее только весной отсыпали, а она уже вся провалилась. Потому что болота здесь, почва такая. Сейчас уже отсыпки нет, а что весной будет? А столбы наши? Так без толку и стоят. Так еще и угрозу несут – слабые они. Деревянные. Чуть ветер подует, они падают. Мужчины потом идут их восстанавливают. Но это еще что, но здесь же дети играют – а если кого зашибет этим столбом?" – возмущается жительница поселка Шынар Хамзина.



Чтобы выразить свое недовольство сложившейся ситуацией, жители обратились в городской акимат. Здесь прокомментировали ситуацию. Как выяснилось, в прошлом году на электроснабжение этого района было выделено из республиканского бюджета 826 миллионов тенге. Срок завершения проекта обозначен до 30 августа. Подрядчики заверяли жителей, что управятся на полгода раньше, но обещаний не выполнили. Более того, до завершения проекта осталось меньше недели, а работы по подключению не начаты.



"Решение в данной ситуации такое: сейчас создается рабочая комиссия из числа жителей, из числа подрядчиков, представителей акимата и ВК РЭК для выдачи технического разрешения и заключения договоров с населением. Как только будут заключены договоры, улицы начнут подключать к электричеству", – сообщил руководитель отдела внутренней политики Усть-Каменогорска Алибек Турсынбетов.



По его словам, суть проблемы в том, что после выдачи земли под застройку не было электроснабжения. Подрядчик должен был закончить свои работы к 30 августа, но уже явно не успевает, поэтому пришлось вмешаться в ситуацию городскому акимату.



"Мы решили, что будет создана выездная группа, куда войдут представители от акимата, ВК РЭК, компании подрядчика и, конечно, жители поселка. Эта группа оценит ситуацию и даст заключение о готовности домов в поселке к подключению. После этого начнут заключать договоры и подключать улицу за улицей. Хочу заявить одно, что с нашей стороны мы создадим условия для подключения", – сообщил Алибек Турсынбетов.



Остальное, подчеркнул он, будет зависеть только от самих жителей – как быстро они заключат договорные отношения.



Вот только сами жители окраины Усть-Каменогорска потеряли надежду, что и до них когда-нибудь дойдут блага цивилизации, и они заживут, как люди.



Кира Мороз