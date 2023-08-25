Самый знаменитый военный летчик на Украине с позывным "Джус" погиб

20:25 27.08.2023

Заслуженный летчик Попов назвал возможную причину гибели украинского аса "Джуса"

Самому перспективному летчику Украины в самолет, возможно, заложили бомбу



Самый знаменитый летчик на Украине с позывным "Джус" погиб, столкнувшись в воздухе с самолетом своего коллеги. Андрей Пильщиков, так звали пилота, мечтал "бомбить русских" на F-16, но погиб в учебно-тренировочном самолете L-39. В смерти самого перспективного пилота, впрочем, появилась и конспирологическая версия. Telegram-канал Джокер ДНР, который ведут хакеры-ополченцы, заявил, что в СБУ рассматривают версию со взрывным устройством на борту самолета.



"МК" попросил заслуженного военного летчика РФ, генерал-майора в отставке Владимира Попова прокомментировать версию якобы со взрывным устройством на борту.



Самому перспективному летчику Украины в самолет, возможно, заложили бомбу



Украинские ресурсы в субботу подтвердили, что в пятницу вечером в небе над селом Сунгуры под Житомиром столкнулись два военных самолета. При этом это были не МиГ-29, не Су-27, как заявлялось ранее, а учебно-тренировочные L-39. Примечательно, что за штурвалом одного из них находился опытный украинский пилот, которому сулили карьеру пилота истребителя F-16. В результате происшествия кроме "Джуса" погибли еще два летчика. Обломки самолетов упали на огороды на окраине села. Жертв и разрушений на земле нет.



Распиаренный пропагандой "Джус" постоянно заявлял о своем желании как можно скорее пересесть на F-16, чтобы "бомбить русских", и в интервью говорил, что Украине необходимы натовские истребители, и в большом количестве.



Любопытно, что после гибели подававшего надежды летчика украинцы провели церемонию прощания, которую позаимствовали у британских летчиков, - сожгли пианино. Традиция сжигать пианино в честь пилотов, погибших при исполнении своего воинского долга, у ВВС Великобритании, напомним, появилась во время Второй мировой войны.



"С какого-то момента летчики повитряных сил внезапно решили, что старинная английская забава по сжиганию пианин в честь погибших летчиков, это очень даже по украински. Самостийно и нэзалэжно. Ну шож, надеюсь с пианинами на Украине проблем нет, ибо пианин для хохлоВВС понадобится еще много. И в связи с ожидаемым дефицитом пианино, рекомендую каждому летчику ВСУ, еще при жизни озаботится покупкой оного для себя. А в подразделениях создать необходимый запас сразу подписанных пианин", – в ироничной манере написал авиационный Telegram-канал Fighterbomber.



Тему с погибшим асом поддержал и Telegram-канал Джокер ДНР, который ведут хакеры-ополченцы. По мнению специалистов, на Украине не исключают, что летчик погиб в результате чьего-то покушения.



"Какими бы ни были ребятишки из СБУ, но они рассматривают правильную версию со взрывным устройством. А что стало мотивом: деньги или профессиональная ревность, об этом пусть заявляют украинские официальные клоуны. Только не нужно приплетать российские спецслужбы. Они не такие. Они добрые", – написали хакеры.



"МК" попросил заслуженного военного летчика Владимира Попова оценить версию с заложенной бомбой.



ВСУ назвали имена всех погибших асов при столкновении самолетов



– Никакой вариант исключать нельзя. Но я не думаю, что взрывное устройство могло находиться на учебно-тренировочном самолете, тем более в глубоком тылу, где находилось учебно-тренировочное подразделение, где пилотировали "элку" (L-39. – "МК").



По словам Владимира Попова, скорее всего, "самого известного" украинского летчика подвела излишняя бравада.



– Дело в том, что при сложном пилотаже даже профессиональные летчики могут допустить ошибки. Воздушные массы – это все-таки стихия, там могут быть различные потоки, турбулентные завихрения. Если где-то что-то нарушается, технология управления или организация подготовки самолета к вылету, результат может быть катастрофическим. Авторитета в авиации быть не должно. Да, авиации свойственен определенный авантюризм и есть место подвигам, но это надо делать осознанно, с осторожностью и продумывать каждый шаг заблаговременно. Возможно, этот молодой летчик просто увлекся, бравурность его подвела.



Кроме того, военный эксперт не исключил, что косвенно на трагедии могли сказаться мобилизация и техника.



– Могла подвести также техника. "Элки" на Украине старенькие. Вызывает также вопрос техобслуживание. Может также банально не хватать профессиональных техников, которые хорошо знают самолет. Все из-за мобилизаций, которых прошло на Украине немало. В итоге самолет могли обслуживать торопясь, на "авось". Сегодня прошло, а завтра уже нет...



Авторы: ДАРЬЯ ФЕДОТОВА