Фурсенко (помощник Путина): китайский язык начнут включать в программы российских научных вузов

00:25 28.08.2023

Помощник президента России по науке и образованию Андрей Фурсенко заявил, что китайский становится одним из главных мировых языков в науке, поэтому его будут постепенно включать в программы российских вузов, готовящих исследователей.



"Мы хотим оставаться в тренде? Давайте будем двигаться. Насилия не будет, мы будем убеждать, но при этом мы будем двигаться в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными", - сказал Фурсенко.



Он напомнил, что в МФТИ китайский язык ранее уже ввели в качестве второго обязательного иностранного, что, впрочем, вызвало "дикое сопротивление". Но сейчас в мире уже 30% научной литературы издается на китайском языке, отметил Фурсенко, передает РИА "Новости".



Как ранее сообщала "Свободная Пресса", чиновник Министерства науки и технологий КНР Чжу Сюэхуа заявил, что продвижение глобальных усилий по борьбе с опустыниванием требует углубления международного сотрудничества.