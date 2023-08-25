Турция зовет всех к столу. Анкара пытается убедить Москву и Киев вернуться к переговорам, - "Къ"

00:39 28.08.2023 25.08.2023,



Анкара делает все новые попытки усадить Россию и Украину за стол переговоров. По крайней мере, по вопросу о возобновлении зерновой сделки. В пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что теперь господин Фидан отправится в Москву. Его визит должен стать подготовкой к переговорам президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, от которых ждут новостей касательно зерновой сделки. Правда, в Москве по-прежнему дают понять: как бы ни старалась Анкара, возвращение к сделке станет возможным только после выполнения Западом всех российских условий.



Развернуть на весь экран

Власти Турции надеются, что груженные украинским зерном суда вскоре вновь пойдут через Босфор

Власти Турции надеются, что груженные украинским зерном суда вскоре вновь пойдут через Босфор



Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ



Власти Турции надеются, что груженные украинским зерном суда вскоре вновь пойдут через Босфор



Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ



"Благодарю Турцию за постоянную и последовательную поддержку Украины",- написал в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский по итогам пятничной встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По словам господина Зеленского, они обсудили "многие важные вопросы" - в частности, продвигаемую Украиной "формулу мира" и подготовку к саммиту мира, а также "риски, связанные с российской блокировкой Черноморского зернового коридора".



Ожидается, что теперь господин Фидан отправится в Москву, где займется подготовкой переговоров между президентами России и Турции, а также продолжит обсуждение зерновой сделки.



Изначально господин Эрдоган звал коллегу в гости, но в итоге было решено провести встречу на российской территории. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, она состоится в ближайшее время и подготовка уже идет "весьма плотно". Одна из дат, называемых в СМИ,- 4 сентября. Вероятное место проведения саммита - Сочи.



Напомним, что в середине июля Россия приостановила свое участие в зерновой сделке, касающейся вывоза украинской сельхозпродукции через черноморские порты. Договоренность об этом была достигнута год назад в Стамбуле. Параллельно был подписан еще один документ - о снятии ограничений на экспорт российского зерна и удобрений. Формально это не попадает под санкции, но российские экспортеры испытывают разного рода трудности с логистикой, а также оплатой грузов.



"Мы будем прилагать усилия для возобновления на справедливых условиях работы зернового коридора, который будет отвечать ожиданиям всех сторон, так как мы верим, что более справедливый мир возможен",- заявил в понедельник на заседании кабинета министров Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он заверил, что Турция - "единственная страна, которая прилагает усилия для прекращения войны на Украине".



Президент Эрдоган тщательно соблюдает равновесие в отношениях с Москвой и Киевом.



В среду, незадолго до планируемой поездки в РФ, он записал видеообращение к участникам форума "Крымской платформы", уже в третий раз организованного Украиной. "Мы намерены неустанно продолжать наши посреднические усилия по установлению мира",- заявил он, подчеркнув, что Анкара делает все возможное, чтобы "каналы связи оставались открытыми для прекращения кровопролития и, по крайней мере, чтобы подготовить стороны к переговорам".



В то же время господин Эрдоган повторил традиционную турецкую позицию, что Анкара "не признает аннексию Крыма и считает это нелегитимным" и в целом всячески выступает за сохранение территориальной целостности Украины. Президент Эрдоган также отметил необходимость гарантирования безопасности крымских татар и подчеркнул, что Анкара ожидает освобождения одного из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа (признан экстремистской и запрещенной в РФ организацией) Наримана Джелялова.



Как работала зерновая сделка

Читать далее



Москве подобные заявления удовольствия не приносят, но на слова президента Эрдогана традиционно закрывают глаза, предпочитая делать акцент на тесном двустороннем сотрудничестве. Тем более что российскую позицию турецкий лидер также учитывает.



Так, на этой неделе турецкие СМИ процитировали источник в президентских кругах, который заявил: "В вопросе зернового коридора достигнут прогресс". После чего твердо дал понять, что любые договоренности должны учитывать интересы РФ.



В четверг турецкая газета Milliyet не исключила возможности встречи в Стамбуле представителей России, ООН и Турции по зерновой сделке, назвав это одним из сценариев "реанимации инициативы".



В случае успеха, по мнению источников газеты, к переговорам может присоединиться и Украина. "О возможности встречи в Стамбуле стран-участниц зерновой сделки говорили и раньше как об одном из вариантов возвращения в зерновую сделку. Но предшествовать встрече высокого уровня должны технические переговоры, и это во многом будет зависеть от предстоящих переговоров в Москве, а до этого в Киеве главы МИД Турции Фидана",- сказал турецкий дипломатический источник агентству ТАСС.



Развернуть на весь экран

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и глава МИД Турции Хакан Фидан

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и глава МИД Турции Хакан Фидан



Фото: Reuters



Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и глава МИД Турции Хакан Фидан



Фото: Reuters



В то же время в интервью турецкой газете Daily Sabah посол Украины в Анкаре Василий Боднар отметил, что Киев не согласится на изменение условий зерновой сделки в одностороннем порядке в пользу Москвы. И если какие-то из российских предложений будут включены в сделку, Украина потребует увеличить число портов, из которых может выходить груз, и разрешить экспорт других товаров помимо сельхозпродукции - например, металлов.



Со своей стороны, в Москве особых надежд на посредничество Анкары не возлагают.



"Уважаемый президент Турции проявляет большую активность. Я так понимаю, что и с турецкими коллегами у нас продолжатся контакты, в том числе намечается визит министра иностранных дел Турции в Российскую Федерацию. Но наша позиция от этого не меняется",- заявил в пятницу журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.



Реклама - продолжение ниже



Эту тему поднимал накануне и глава ведомства Сергей Лавров, на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге встречавшийся с генсеком ООН Антониу Гутерришем. "В ответ на вопрос генерального секретаря ООН о перспективах возобновления "Черноморской инициативы" Сергей Лавров вновь изложил озвученную президентом России позицию Москвы о готовности вернуться к участию в ней только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной",- говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.



Дмитрий Дризе о посреднических усилиях Турции

Дмитрий Дризе о посреднических усилиях Турции

О чем конкретно идет речь, Сергей Лавров напомнил журналистам на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС: возвращение Россельхозбанка в систему SWIFT, свободный доступ российских судов в зарубежные порты, решение проблем со страхованием грузов. Кроме того, по словам министра, для начала хорошо бы урегулировать ситуацию с более чем 200 тыс. тонн российских удобрений, арестованных в портах Евросоюза год назад, хотя Москва уже давно объявила, что отдаст их бесплатно развивающимся странам. "Как недавно еще раз подтвердил президент России Владимир Путин, как только все, что нам обещано, будет выполнено, то одновременно в тот же день и час мы готовы возобновлять украинскую часть "пакета". Это был действительно "пакет". Мы под ним подписывались как под решением, обе части которого взаимосвязаны",- подчеркнул Сергей Лавров.



Марианна Беленькая

№157 от 26.08.2023, стр. 1 Источник - Газета "Коммерсантъ"

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693172340





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Развитие человеческого капитала – основа экономического роста страны

- Народы и бизнес-сообщества стран ЕАЭС должны ощущать конкретную пользу от интеграции - Алихан Смаилов

- О религии и традициях

- Роман Скляр посетил ряд объектов в области Ұлытау

- Укрепление многостороннего сотрудничества в Центральной Азии обсудили в МИД Казахстана

- Взгляд на ход ликвидации последствий аварии на риддерской ТЭЦ

- В Правительстве состоялось заседание МВК по регулированию предпринимательской деятельности

- Кадровые перестановки

- О заседании Антитеррористического центра РК

