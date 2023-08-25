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Рейтинг Единой России не оживает перед выборамиРейтинг "Единой России" не оживает перед выборами
01:43 28.08.2023

Соцопросы то ли спускают партию власти с горы, то ли присаживают на низкий старт

Дарья Гармоненко
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
Иван Родин
Заведующий отделом политики "Независимой газеты"

Соцопросы показывают, что кривая поддержки "Единой России" колеблется с повышенной амплитудой.
Источник: ФОМ

Социологи ФОМ зафиксировали в очередной раз видимое падение рейтинга поддержки "Единой России". Снижение на пять пунктов с 44% всего за неделю, причем на фоне кампании без каких-либо бурных поворотов выглядит ослаблением. В свою очередь, ВЦИОМ, показывая замораживание показателей всех политструктур, конкретно единороссов за последний месяц сдвинул вниз к 37%. И дело тут даже не в том, отражают ли эти цифры реальность или должны формировать электоральное поведение. Прежде всего следует понять, как их можно объяснить. Эксперты, например, напомнили о двухсоставном рейтинге власти – это президент и ЕР. То есть предположили, что главную партию немного спускают с горы. Но не исключили, конечно, и сигнала, что она садится на низкий старт накануне дня голосования.

ФОМ опубликовал очередные политические индикаторы, показавшие, что по сравнению с серединой месяца немного снизились все оценки власти. Скажем, деятельностью президента Владимира Путина удовлетворены 75 вместо 77%, а доверие к нему с 75 опустилось до 73%. Работа правительства устраивает уже не 52, а только 48%, активность премьера Михаила Мишустина впечатляет только 55%, то есть на один пункт меньше, чем неделей ранее. Но самым глубоким стало падение рейтинга ЕР – с 44 до 39%. Между тем в начале лета (опрос ФОМ, опубликованный 18 июня. – "НГ") поддержка ЕР была зафиксирована на уровне 46%. В начале весны (27 марта) она и вовсе была на уровне 47%.

Получается, что за полгода, половина из которого пришлась на избирательную кампанию, партия власти вместо традиционно ожидаемого и желаемого прироста показала минимальные значения своих электоральных перспектив. Прочие партии остались привержены менее драматичному тренду пребывания практически в застывшем виде. Например, на пару процентов упала поддержка КПРФ – с 10% 6 августа до нынешних 8%, а у ЛДПР она как бы выросла с 9 до 10%, не выйдя за статистическую погрешность подобных опросов.

"Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) опять сменяла свои 4 на 3%, а "Новые люди" вместо 3 получили 2%. При этом в соцопросе ФОМ сохраняется прежнее количество затруднившихся с ответом респондентов (17%), хотя показатель тех, кто декларирует отказ от участия в выборах, опять подскочил, вместо 8 их стало 15%.

В то же время ВЦИОМ за последний месяц показывает фактически замораживание рейтингов всех парламентских партий, перемены в течение недели фиксируются лишь на уровне десятых долей процента. Однако если посмотреть этот процесс в динамике, то нетрудно заметить, что наиболее пострадавшей является именно ЕР. Ее 37,1% от 20 августа выглядят настоящим спадом по сравнению с 37,6% от 30 июля. Потому что за тот же срок показатели КПРФ – это 10,2 против 10,4%, ЛДПР – 9,7 после прежних 9,4%. У "Новых людей" 4,7, а не 4,6%, как неделей раньше, СРЗП тоже поднялась – до 4,9 вместо 4,6%.

Если допустить, что все цифры по ЕР отражают реальную ситуацию, то возникает вопрос, почему была допущена их публикация. Вряд ли власть в отношении своей главной партии намерена сформировать негативное электоральное поведение. Если же все-таки это манипуляционные опросы, чем ВЦИОМ и ФОМ временами занимаются, то непонятно, в чем может быть смысл такой манипуляции. По просьбе "НГ" эксперты высказали возможную, на их взгляд, палитру объяснений.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев заметил "НГ", что больше доверия у него вызывают опросы ФОМ, поскольку там формирующей социологией все-таки не занимаются. Данным ВЦИОМ эксперт доверяет меньше. Тем не менее он считает, что опросы действительно отражают объективную картину. Калачев напомнил, что рейтинги партий обычно оценивают через сумму трех показателей: электоральное ядро, крепкие сторонники партии, готовые в принципе за нее голосовать, если попадут на участки, и те, кто допускает для себя возможность проголосовать за ту или иную партию. "Админресурс, как правило, направлен на этих неопределившихся, потому что такой человек, в принципе готовый проголосовать, к примеру, за ЕР, при определенных условиях может выбрать "Новых людей" или вообще КПРФ или СРЗП. То есть к третьей категории относятся люди, которые являются чаще всего периферийным электоратом сразу нескольких партий", – отметил эксперт. Но в связи со снижением рейтинга ЕР напомнил, что вообще-то именно перед самыми выборами партии традиционно и проводят мобилизирующие мероприятия. Сейчас же, по мнению Калачева, причины падения просты: люди понимают, что от любых партий в их жизни не очень многое зависит. "А из федерального Центра не спешат проводить руками ЕР популярные решения, поскольку выборы не федеральные, а региональные. Кремль и администрация президента не особенно заинтересованы в поддержке ЕР, пусть губернаторы сами покажут, на что способны, тем более в преддверии президентской кампании. Это такой экзамен. И если в каких-то регионах партия власти покажет неудовлетворительный результат, то останется время заменить губернатора. На местах же, видимо, действительно приберегли меры по мобилизации. Но поближе к дню голосования начнется открытие школ, спортплощадок, быстрый ремонт дорог, перерезание ленточек и т.п., чтобы граждане выборы встретили на позитиве", – пояснил он.

Руководитель аналитического управления КПРФ Сергей Обухов считает, что опросы имеют более или менее формирующий характер, но сказывается и объективный фактор – это мертвый летний сезон. "Хотя по нашим замерам рейтинги близки к данным этих двух агентств, но есть ощущение, что сейчас те придерживают на месте рейтинг ЕР до поры до времени. Просто чиновникам и кураторам из администрации президента надо красиво отчитаться наверх: мол, были трудности, но мы их преодолели, у нас были такие-то рейтинги, а на выборах мы нарастили показатели и взяли больше", – заметил он. При этом, по данным Обухова, в регионах частные фирмы публикуют формирующие опросы по заказу властей, где показатели КПРФ намеренно занижаются, часто партией номер два называется ЛДПР. Это Ульяновская и Ивановская области и Башкирия, где опросы самих коммунистов фиксируют обратное. "На федеральном же уровне наверняка мы увидим всплеск поддержки партии власти примерно за неделю до выборов", – предположил он.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин сказал "НГ", что признаков формирующих опросов в данных двух соцагентств не видно. Хотя бы просто потому, что формирующие опросы обычно проводятся для воздействия на массовую аудиторию, а здесь интерес есть только у экспертов. Макаркин объяснил, в чем причина разницы между результатами ФОМ и ВЦИОМ. Последний фиксирует застывшие на месте или слабеющие рейтинги, которые вызваны тем, что избирательная кампания в регионах идет вяло и скучно, ее просто не видят. Нет ни особой рекламы на ТВ, часто нет ни дебатов в прайм-тайм, ни плакатов, ни газет. "Власть заинтересована сейчас в низкой явке, причем и среди своих, ведь если разгонять явку, то на выборы могут прийти и чужие, то есть протестный электорат, а это как раз не нужно", – заметил эксперт. Между тем ФОМ, по его мнению, фиксирует более глубинные мотивы. Макаркин напомнил, что рейтинг ЕР – производная от рейтинга президента, это два этажа власти. И процент поддержки в течение полутора лет вырос на обоих этажах на фоне мобилизации вокруг флага. К сторонникам партии власти присоединялись даже колеблющиеся и сомневающиеся. Но сейчас, видимо, с углублением социально-экономического кризиса поддержка периферийного электората постепенно падает, если и не у главы государства, то у ЕР точно. Ведь за все хорошее в глазах большинства отвечает президент, а за весь негатив уже чиновники, мэры и губернаторы, правительство – и, конечно, партия власти. "Наверное, ФОМ зафиксировал начало этих процессов, уменьшение консолидации вокруг флага, хотя 39% ЕР – это по-прежнему очень много. Другим партиям трудно с этим конкурировать. Но люди из периферийного электората, похоже, начинают задумываться. Хотя, может быть, разница связана и с тщательностью выборки, когда ФОМ просто раньше зафиксировал данное явление, чем ВЦИОМ. Правда, у ВЦИОМ изначально показатели партий были более сдержанные", – подчеркнул Макаркин. Он предположил, что рейтинг ЕР к 10 сентября подрастет, хотя и не более чем на пару пунктов. Потому что, еще раз заявил он "НГ", активно стимулировать сверху его не будут, чтобы не всколыхнуть явку непредсказуемо.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693176180


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