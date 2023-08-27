США хотят и расширить, и ограничить торговлю с Китаем, - В.Скосырев

03:09 28.08.2023

Американские визитеры надеются, что глава КНР посетит Сан-Франциско



Владимир Скосырев

27.08.2023



В Пекине ожидают, что визит министра торговли Джины Раймондо послужит улучшению американо-китайских отношений. Фото Reuters

Министр торговли США Джина Раймондо прибыла в Китай. Ее поездка последовала за визитами главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, госсекретаря Энтони Блинкена и спецпредставителя США по климату Джона Керри. Как заявили в Пекине, главной темой переговоров будут ограничения на передачу новейших технологий Китаю, которые ввели США. Вашингтон говорит, что не желает разъединения двух держав, что их торговля взаимовыгодна. Но он пытается навязать Пекину свои условия. В Пекине не исключают, что в связи с выборами США введут новые рестрикции против китайских фирм.



Как пишет Global Times, голос Пекина для заграницы, вояж Раймондо – еще один сигнал, подтверждающий, что Китай и США решили продолжать диалог, несмотря на крайнее обострение отношений.



Агентство Bloomberg передало, что у Раймондо, возможно, есть лучший, чем у других американских чиновников шанс снизить градус напряжения между двумя странами. Но, по словам китайских экспертов, тестом для успеха или неудачи визита будет то, сумеют ли стороны достичь какого-то конструктивного результата на переговорах по снижению объема американских рестрикций на технологический экспорт в КНР.



Ведь эти ограничения вводит именно ведомство Раймондо. Диалог покажет, насколько США искренне хотят выправить отношения. Многие китайские эксперты в этом сомневаются. Хэ Вэйвэнь, старший научный сотрудник Центра "Китай и глобализация", говорит, что китайская сторона заинтересована в диалоге по экспорту технологий. Договоренность могла бы привести к урегулированию ряда других проблем экономических отношений. Того, что Раймондо подтвердит, что США не отделяются от Китая, недостаточно. Об этом США говорили неоднократно. Главное, чтобы эти слова подтверждались делами.



Сомнения китайских экспертов подтверждаются статьей, опубликованной в New York Times. Газета пишет, что поездка Раймондо – самое очевидное свидетельство того, что администрация президента США Джозефа Байдена "балансирует в политике по отношению к Китаю. Раймондо отправилась в Китай и для расширения торговли, и для того, чтобы ограничить ее". После визита США могут расширить ограничения на продажу чипов, софта и оборудования для китайской промышленности полупроводников, полагает газета.



Китайские эксперты говорят: если США будут продолжать в одностороннем порядке санкции на нормальную торговлю и инвестиции под предлогом обеспечения национальной безопасности, значит, они не хотят стабилизировать двусторонние отношения. С другой стороны, перед поездкой министра США сделали несколько дружеских жестов. Госдепартамент объявил, что хочет продлить на шесть месяцев американо-китайское соглашение по науке и технологиям, которое было подписано десятилетия назад и должно было прекратить свое действие 27 августа.



В аналогичном ключе действовало Министерство торговли США. Оно удалило 27 китайских организаций из списка иностранных фирм, которым ограничена возможность приобретать американские технологии. А американское Министерство транспорта разрешило еще шести китайским авиакомпаниям совершать полеты в США с 1 сентября. "Такие шаги означают, что администрация Байдена постепенно осознает, что бесконечные ограничения и давление на Китай наносит вред интересам самих США. И шаги США по улучшению экономических связей с Китаем найдут в Пекине позитивный отклик, говорит Гао Линюнь, эксперт Китайской академии общественных наук.



Сама Раймондо объясняла ранее подход США к Китаю следующим образом: "Делать бизнес с Китаем приносит много выгод. Но в то же время мы должны защищать то, что должны защищать, и смотреть открытыми глазами на угрозу со стороны Китая".



В беседе с НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Китайская сторона связывает с этими переговорами надежды на смягчение санкционной политики США. Американцы накладывают все больше ограничений на продажу передовых технологий. Это первостепенная тема для Китая. Но на уровне даже самых компетентных чиновников решить эту проблему все равно не удастся, поскольку она давно перешла из сферы экономики в сферу политики, в сферу разрастающегося соперничества двух держав. Переломить эту тенденцию на предстоящих переговорах заведомо не удастся. С другой стороны, разговор таких чиновников может помочь уладить вопросы, которые носят технический характер. От оценки результатов визита Раймондо и других американских чиновников в Китай будет зависеть и решение вопроса о том, поедет ли председатель КНР Си Цзиньпин на форум Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в Сан-Франциско в конце года. Начинающаяся предвыборная кампания в США может способствовать новому обострению отношений с Китаем. Ведь политики, вероятно, будут соревноваться в выдвижении обвинений против Китая. Тем не менее думается, что для главы КНР важно присутствовать на такой важной международной площадке. Поэтому, если не произойдет непредвиденных событий, Си поедет на саммит в США".