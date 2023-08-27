Германия снова оказалась на пороге миграционного кризиса, - Олег Никифоров

03:11 28.08.2023

27.08.2023



Действующая в ФРГ власть не учится на ошибках предшественников

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



Мигранты надеются на светлое будущее своих детей в Германии.

В Германии вспоминают события восьмилетней давности, когда 31 мая 2015 года тогдашний канцлер Ангела Меркель произнесла знаменитые слова: "Мы уже многое сумели преодолеть. Мы справимся и с этим". Тысячи беженцев из Сирии и Афганистана получили тогда статус беженца, хотя немецкие общины не справлялись с таким потоком. Сейчас, похоже, политики наступают на собственные грабли, хотя и ставят во главу угла проблему детской бедности в семьях мигрантов.

Немецкое аналитическое интернет-издание Pioneer Briefing в статье "Настоящий баланс миграционного кризиса 2015 года" попыталось разобраться, насколько Меркель правильно оценила современные реалии. Оно приходит к выводу, что "чуда не произошло". Как и прежде, сегодня беженцы заняты на вспомогательных работах, а многие вообще не нашли дорогу на рынок труда и живут на социальные пособия. Более 170 млрд евро оказалось недостаточно, чтобы остановить мощную миграционную волну и интегрировать в немецкое общество беженцев.



Встает вопрос: зачем аналитики вдруг вспомнили о событиях восьмилетней давности? Дело в том, что сегодня стратегическую ошибку Меркель повторяют немецкие "Зеленые". Речь идет о плане федерального министра по семейным делам Лизы Паус по смягчению детской бедности в Германии. Оказывается, четверти детей и подростков угрожает бедность или потеря социального статуса. По данным федеральной статистической службы ФРГ, в прошлом году бедность угрожала почти 2,2 млн лиц моложе 18 лет. Речь идет о семьях, в которых они проживают и которые находятся на грани нищеты и связанной с этим социальной изоляции.



Считается, что угроза бедности касается семей из двоих взрослых и двоих детей в возрасте менее 14 лет с доходом менее 60% среднего дохода по стране. Эта граница составляет на сегодня 2625 евро. Для сравнения: в евросоюзовском разрезе наиболее уязвимыми для бедности считаются дети в Румынии и Болгарии. Лучшие показатели на этот счет в Словении, Чехии и Дании.



Попытки министра Паус бороться с детской бедностью в Германии, считает журнал Focus, далеки от реальности. Это связано с тем, что Паус вышла из левого крыла партии "Союз – 90/Зеленые", где, мол, все решения социальных вопросов видят в том, чтобы "отнять и поделить". У таких политиков в Германии, пишет журнал, проблема решается просто: берут "лейку с субсидиями и поливают ее деньгами". Чтобы облегчить ситуацию с бедными детьми, Паус намерена взять из госбюджета несколько миллиардов евро и предоставить их родителям. На бюрократическом языке министерства это называется "детское основное обеспечение". О конкретных суммах, требуемых министру на решение проблем с бедными детьми, имеются разночтения. Одни издания называют 12 млрд, другие – 7 млрд евро.



Однако факты говорят о том, число бедных среди немецких детей с 2015 года снизилось на треть. Причем, как с сарказмом замечает журнал, безо всяких усилий со стороны "Зеленых". А растет как раз число бедных детей беженцев из Африки и Азии. Именно безалаберная миграционная политика превращает "детское основное обеспечение" в бездонную бочку.



Focus называет миграционную политику, проводимую "Зелеными", "взрывоопасным социальным коктейлем". Журналист Ульрих Рейтц пишет, что 2023 год станет в Германии рекордным по числу беженцев после 2015-го (без учета украинских мигрантов). В настоящее время на рассмотрении в немецких миграционных ведомствах находится 300 тыс. заявлений о предоставлении убежища. Немецкий МИД уже выдал 130 тыс. виз для беженцев из стран Африки и Азии в рамках программы воссоединения семей. Именно это обстоятельство и создает, как считает журналист, проблему детской бедности. Ведь для арабских семей характерно наличие многочисленных отпрысков. В результате с 2015 года число переселившихся таким образом детей выросло в Германии с 366 тыс. почти до 1 млн.



Все попытки министра финансов Кристиана Линднера либо ограничить приток многосемейных беженцев, либо перенаправить полагающиеся им социальные выплаты на подготовку родителей к трудовой деятельности в Германии, наталкиваются на непонимание "Зеленых", которые склонны обвинять его чуть ли не в расизме. Линднер же полагает, что Паус своими бесконечными требованиями денег для покрытия детской бедности просто пытается скрыть от общественности тяжелые последствия миграционной политики "Зеленых".