Деньги в трубу? Нужны ли таджикам футбольные команды, которые тратят миллионы из бюджета? - С.Караев

05:51 28.08.2023

Деньги в трубу? Или нужны ли нам футбольные команды, которые тратят миллионы из бюджета



27 августа 23 Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Власти Восейского района выделили 1,3 млн сомони для содержания футбольных команд "Файзканд" и "Хульбук". В связи с этим, возникает вопрос: обязано ли государство содержать профессиональные футбольные команды? Особенно тогда, когда нет отдачи.



Например, "Худжанд", который получает немалую сумму из бюджета Согдийской области, проигрывает в отборе кубка АФК команде, которая занимает последнее место в чемпионате Туркменистана.



Правильно ли это, когда третьесортный легионер из другой страны получает зарплату из бюджета, которой хватило бы на оплату пенсии 15 пенсионерам?



Почему денег на футбол не хватает?

В Таджикистане, как и во многих развивающихся странах, чаще встречаются финансовые проблемы в футболе.



Из-за недостаточности финансирования даже команды с богатой историей и многолетними традициями прекращают свое существование или влачат жалкое существование в низших дивизионах.



В новом сезоне два экс-чемпиона, которые задавали тон в таджикском чемпионате в начале ХХ века – "Хатлон" (бывший "Вахш") и "Регар-ТадАЗ", близки к тому, чтобы покинуть элиту таджикского футбола.



В первом дивизионе за выход в высшую лигу борется "Истаравшан", который имеет многочисленную армию болельщиков и богатую историю.



Из орбиты футбола навсегда исчезли "Памир", "Ситора", "Варзоб", "Хима" и другие клубы, которые в свое время были на авангарде таджикского футбольного чемпионата.

Одной из причин финансовой нестабильности клубов является то, что многие из них существуют на бюджетные деньги.



Зачастую команды финансируются из региональных бюджетов или крупных компаний. Руководители областей, городов и районов периодически заставляют предпринимателей спонсировать местные футбольные команды, которые сами не умеют зарабатывать деньги.



Игра ФК Худжанд Таджикистана и Мерв Туркменистана, иллюстративное фото

По идее, организация футбольных и вообще всех спортивных клубов является формой ведения бизнеса. Одним из главных источников дохода должно стать привлечение спонсоров. А они неохотно идут на финансирование футбольных команд, из-за того что нет отдачи от клубов, которые так и не перешли на коммерческую основу.



Зачем содержать убыточные команды?

Все футбольные команды Таджикистана по источнику финансирования можно разделить на три категории.



К первой категории можно отнести лишь одну команду – "Истиклол", которая находится ближе к мировым стандартам и уже зарабатывает на турнирах АФК, своей академии, на продаже игроков, на взаимовыгодном сотрудничестве с рядом компаний Таджикистана.



Вот и в этом году клуб попал в групповой этап Лиги чемпионов АФК и, естественно, будет получать хороший доход, чем успешнее команда выступит, тем выше будет прибыль. В команде смогли организовать хороший менеджмент, действует своя система маркетинга, подготовлена хорошая кадровая база для управления футбольным клубом.



Вторая категория команд содержится за счет компаний. Крупные компании - ТАЛКО, "Банк Эсхата", "Джунг-Цай Мохир Цемент", "Барки Тоджик" - имеют собственные команды в чемпионате Таджикистана.



В мини-футболе есть целая плеяда команд, представляющая банки и предприятия страны. Однако эти клубы не способны принести своим владельцам деньги. Это не способ зарабатывать, а всего лишь социальное обязательство, взятое на себя.



Все остальные футбольные команды существуют на бюджетные деньги. Это большой риск для них при выступлении в соревнованиях под эгидой ФИФА и АФК, так как международные организации потребуют финансовых гарантий, а бюджетные деньги таковыми не являются.



Команды должны быть самостоятельными и способными на самофинансирование.



Господдержка нужна, но должен быть спрос…

Но у футбольных клубов Таджикистана нет возможности для финансирования за счет спонсоров. Командам почти неосуществимо выйти на уровень самоокупаемости, чтобы могли сами зарабатывать. Поэтому есть необходимость финансировать клубы через местные бюджеты. При этом финансирование футбольных клубов не должно идти во вред другим сферам – соцобеспечению, зарплатам бюджетников, финансированию других культурно-массовых и спортивных мероприятий.



Например, один африканский легионер получает зарплату из бюджета города, которая могла бы хватить на оплату пенсий 10-15 пенсионерам.

А у зарубежных инвесторов таджикские клубы не вызывают интереса, потому что никто из них не хочет, чтобы его деньги ушли в никуда.



Тем не менее в Таджикистане существует немало условий, чтобы отработать хотя бы половину денег, взятых у бюджета, то есть из карманов налогоплательщиков.



Например, использовать потенциал стадионов, где они имеются – в Кулябе, Бохтаре, Худжанде, Турсунзаде, Гиссаре. В каждом из этих стадионов можно собрать не менее 15 тыс. зрителей. Однако на практике ни одна команда, которая просит деньги у бюджета, не работает со своими болельщиками и не использует их возможности для своей финансовой поддержки.



В одной из конференций с участием представителей АФК в Душанбе со стороны экспертов Азиатской конфедерации были даны рекомендации, как вести дела в футбольных клубах, чтобы самим научиться заработать хотя бы для покрытия части расходов, но ни один клуб не стал применять эти советы на практике.



В итоге мы видим, что несмотря на господдержку, клубы не могут удержаться на плаву и требуют все больше и больше денег у властей.



Не пора ли изменить старый подход к содержанию профессиональной футбольной команды?