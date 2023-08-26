 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 26.08.2023
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Маккарти (спикер Сената США) заявил о подготовке к импичменту Байдена
06:18 28.08.2023

Импичмент грозит президенту США Джо Байдену как никогда. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил о наличии нужной для этого информации.

"Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом", - заявил Маккарти в интервью американскому телеканалу Fox News.

Он отметил, что есть данные о повальной коррумпированности всей семьи Байденов.

Ранее "СП" писала о том, что сенаторы в США обратились к своим коллегам по конгрессу с требованием отменить военную помощь киевскому режиму.

Источник - svpressa.ru
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