Маккарти (спикер Сената США) заявил о подготовке к импичменту Байдена

06:18 28.08.2023

Импичмент грозит президенту США Джо Байдену как никогда. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил о наличии нужной для этого информации.



"Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом", - заявил Маккарти в интервью американскому телеканалу Fox News.



Он отметил, что есть данные о повальной коррумпированности всей семьи Байденов.



Ранее "СП" писала о том, что сенаторы в США обратились к своим коллегам по конгрессу с требованием отменить военную помощь киевскому режиму.