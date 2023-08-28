 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 28.08.2023
06:29  Зависть черная: США и Франция устроили свару из-за Нигера, - К.Логинова
06:18  Маккарти (спикер Сената США) заявил о подготовке к импичменту Байдена
05:51  Деньги в трубу? Нужны ли таджикам футбольные команды, которые тратят миллионы из бюджета? - С.Караев
05:49  Экономика Китая: временная остановка или закат? - В.Катасонов
05:46  БРИКС: к вопросу о конкурентоспособности национальных валют, - Д.Нефедов
03:41  Президент, сын президента. Бессменный лидер Габона уверенно идет к очередной победе на выборах
03:11  Германия снова оказалась на пороге миграционного кризиса, - Олег Никифоров

03:09  США хотят и расширить, и ограничить торговлю с Китаем, - В.Скосырев
01:43  Рейтинг "Единой России" не оживает перед выборами
00:39  Турция зовет всех к столу. Анкара пытается убедить Москву и Киев вернуться к переговорам, - "Къ"
00:25  Фурсенко (помощник Путина): китайский язык начнут включать в программы российских научных вузов
Воскресенье, 27.08.2023
20:25  Самый знаменитый военный летчик Украины с позывным "Джус" погиб
18:30  Казахстанец Давид Дегтярев стал чемпионом мира по пара пауэрлифтингу
13:27  Жители окраины Усть-Каменогорска шесть лет живут без света
13:23  Tashkent City Mall открывает новую главу в истории ритейла Центральной Азии
13:11  Астанайские водопроводы. Представители Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана обсудили водно-энергетическое сотрудничество
12:53  Семья бывшего премьера Великобритании Гладстона извинилась за участие в карибской работорговле
12:07  Почему казахстанские изобретатели уезжают в США
10:19  Доллар наносит БРИКС ответный удар, - ФСК
08:59  Индия возобновила закуп российского урана
07:31  У берегов Австралии разбился вертолет с 20 морпехами США
06:51  Почему США и их союзники не решаются напасть на КНДР? - В.Прохватилов
06:46  Уволен ташкентский имам Бегматов, критиковавший финансовую систему страны
05:54  Китайские крестьяне живут так, что российским остается рыдать от зависти, - "Известия"
05:38  Трамп с помощью тюремного фото собрал рекордную сумму пожертвований - 7,1 млн долларов
05:23  Марина Хакимова-Гатцемайер: Европу сохраняет рабский менталитет
04:18  Будущее военной техносферы все сложнее прогнозировать, - Александр Бартош
03:57  Президент Зимбабве Мнангагва переизбрался на второй срок
00:55  Среди россиян растет популярность Сталина, - СП
00:25  Китайские боевые роботы осваивают Африку, - Лариса Шашок
Суббота, 26.08.2023
22:28  Умер советский режиссер Глеб Панфилов
20:02  Осквернителем скал в Мангистау оказался директор Дома культуры для слепых
15:44  Дм.Нефедов: Интервенция в Нигер: ливийский сценарий и "второй фронт" против России? Западная Африка – на грани полномасштабной войны
14:03  Имеем шесть представить. На саммите БРИКС за одну ночь прибыло, - А.Колесников
13:28  Скончался экс-глава Администрации Ельцина - Сергей Филатов
13:02  Мирзиеев наградил лучших иностранных инвесторов орденами
12:46  Главными донорами Таджикистана продолжают оставаться Китай и США
12:10  Самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас защитила титул чемпионки мира
09:11  Очередной эмиссар Вашингтона (глава комитета Сената по нацбезу Питерс) пытается уговорить Мирзиеева предать Россию
08:56  У друзов лопнуло терпение. Юг Сирии вновь охватили протесты
08:52  На саммите БРИКС российско-китайский дуэт переубедил индийско-бразильский, - Кирилл Семенов
08:41  КазВласти робко пожурили рабовладельца-олигарха Машкевича
08:37  Умер первый председатель КНБ Казахстана (в 1991-1993 гг.) Булат Баекенов
08:21  Токаев поручил урегулировать фуро-ситуацию на казахско-кыргызской границе
05:10  Насколько иллюзорен контроль над вооружениями, - Юрий Паниев
04:30  Узбекистан продолжает реабилитацию жертв советских репрессий (+ 240 к списку)
04:28  Саида Мирзиеева стала помощником президента Узбекистана
01:37  Долгожданная катастрофа. Почему Америка мечтает о поражении Украины
01:12  Башар Асад умерит амбиции Эрдогана, - Глеб Простаков
01:08  Западня ВТО. Как Россия оказалась во Всемирной торговой организации и сможет ли выбраться из нее, - П.Селезнев
00:40  Foreign Affairs: Зеленский не жилец, если следы убийц Пригожина приведут в Киев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зависть черная: США и Франция устроили свару из-за Нигера, - К.Логинова
06:29 28.08.2023

28 августа 2023,

Вашингтон решил дружить с новыми властями африканского государства, чтобы сохранить две военные базы в стране
Ксения Логинова

США, в отличие от европейских союзников, отказываются называть происходящее в Ниамее военным переворотом, надеясь на дипломатическое решение конфликта. Мягкая линия Вашингтона, выступающего против военной интервенции африканских стран в Нигер, вызывает раздражение Парижа. Как это скажется на дальнейших отношениях двух союзников, разбирались "Известия".

Сохранить две базы
"В настоящий момент я не отслеживаю никаких запросов о выводе военных США из страны. Расстановка наших сил никак не изменилась. Опять же, мы сосредоточены на защите своих сил и сотрудничестве с военными Нигера на базах в этой стране, чтобы поддержать функционирование этих баз", - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Американский военный подчеркнул, что Вашингтон "сейчас по-прежнему сосредоточен на дипломатическом решении" в Нигере.

Такой комментарий прозвучал на фоне беспокойства, что захватившие власть в Нигере военные заставят все иностранные войска покинуть территорию страны. Новые власти потребовали от Франции вывести свои подразделения к началу сентября. В Париже это назвали неприемлемым.

Американские военнослужащие на учениях на базе ВВС США в Нигере
Американские военнослужащие на учениях на базе ВВС США в Нигере

Фото: ТАСС/Zuma/Tech. Sgt. Alex Echols
США, у которых на территории Нигера находится 1,1 тыс. военных, а также есть доступ к авиабазе 201 в районе города Агадес на краю пустыни Сахара, где находится крупный парк боевых и разведывательных беспилотников, и авиабазе 101 около столицы Ниамея, от резкой критики в адрес новых властей отказываются.

Такая позиция идет вразрез с политикой Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Организация заявила, что большинство членов сообщества готовы направить войска в Нигер. Против новой власти выступил и Евросоюз. В Брюсселе заявили о готовности поддержать военную операцию против африканской страны.

Американское бремя: Нуланд прилетела в Нигер из-за Парижа
Какие интересы США преследуют в африканской стране и какова вероятность начала конфликта в регионе
Ставки высоки
Особенно сильно отношение со стороны Вашингтона к происходящему в Нигере раздражает Париж, пишет еженедельник Le Canard Enchaine со ссылкой на источники во внешнеполитических и армейских кругах.

Издание отмечает, что США не использовали термин "государственный переворот" при характеристике смены режима в африканской стране. "Команда американского президента Джо Байдена хорошо ладит с новым начальником главного штаба армии Нигера Муссой Салау Барму", - пишет издание.

В публикации отмечается, что генерал учился в США и известен своими антифранцузскими взглядами. В Париже жалуются, что в Вашингтоне "ни слова не сказали в защиту демократических принципов и ценностей" в Нигере, что может расцениваться как поощрение к совершению переворотов военных в других африканских странах.

Мусса Салау Барму
Мусса Салау Барму

Фото: ТАСС/dpa/Carsten Hoffmann
Таким образом, переворот в Нигере вносит новую напряженность между Францией и США, констатирует Politico.

"Ситуация предполагает изменение баланса сил в регионе и подчеркивает различия между интересами Парижа и Вашингтона. Франция отказывается взаимодействовать с хунтой и решительно поддерживает региональную организацию, которая угрожает военной интервенцией. США направили посла на встречу с руководством хунты и воздержались от официального объявления захвата власти переворотом, настаивая на том, что еще существует путь переговоров для восстановления демократии", - сообщает издание.

При этом отмечается, что французские официальные лица также выступают за мирное урегулирование, однако они недовольны подходом Вашингтона.

"Ставки для Франции в Нигере намного выше, чем для Вашингтона. Это психологическое и стратегическое поражение для Франции", - сказал бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, занимавшийся Африкой, Кэмерон Хадсон.

Развод по-африкански: все больше стран Черного континента отворачиваются от Франции
Государства недовольны отсутствием равноправного диалога и усилиями Парижа по обеспечению их безопасности
Нет единства
Американцы в первую очередь заинтересованы в сохранении своих баз, на которых находятся беспилотники, мониторящие Сахель, сообщил в беседе с "Известиям" ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

- США изначально выбрали более тонкий подход, поскольку один из руководителей путчистов получал у них военное образование, так что у Вашингтона есть надежда, что они могут с ними договориться, - пояснил политолог.

123

Фото: ТАСС/Zuma/U.S. Air Force
Авиабаза 201 в Нигере
Он отметил, что в Нигер прилетала исполняющая обязанности первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

- И хотя переговоры ни к чему не привели, приезд столь высокопоставленного политика довольно значим. Американцы преследуют свои интересы. Без них французам там нечего делать. Нигер в два раза больше, чем Франция. Парижу это неприятно, но он ничего сделать не может, - отметил эксперт.

Он добавил, что без американской помощи позиции Франции крайне слабы.

- Она вынуждена констатировать, что ее влияние ослабевает, что ее выгоняют, но предпринять что-то, тем более напрямую, она не может. Надежда только на то, чтобы руками близлежащих стран организовать какую-то африканскую коалицию, которая бы была направлена на военное решение конфликта, - рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что силовой метод решения конфликта ни к чему хорошему не приведет.

- Это грозит серьезными последствиями. Американцы как раз настроены на дипломатическое решение проблемы. Это может быть подкреплено шантажом, угрозами не оказывать финансовую помощь Нигеру, заблокировать поставки, что осложнит ситуацию в этой небогатой стране, - считает аналитик.

нигерФото: ТАСС/EPA/ISSIFOU DJIBO
По его мнению, военное решение будет катастрофично как для самой страны, так и для всего региона.

- Трансатлантического единства между США и Францией никогда не было. Оно функционирует только тогда, когда вассалы в лице европейцев берут под козырек в ответ на требования Вашингтона. Это не афишируется, но Европа должна все проглатывать. Все попытки Макрона сделать Европу самостоятельной в военном и стратегическом плане - просто слова, на деле ничего не выходит, - резюмировал специалист.

Разворот на Юг: эксперты прогнозируют рост товарооборота стран Африки с РФ
Уже к 2026 году он может составить до $40 млрд

Ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Николай Щербаков в беседе с "Известиями" подчеркнул, что французы выступают за соблюдение конституционного порядка в стране, призывая при этом вернуть президента Мохамеда Базума к власти.

- Но к этому не прислушиваются. Париж поддерживает идею вмешательства, но только если это может помочь. Все европейские и африканские политики говорят о том, что надо вести переговоры, решать вопрос мирно. Но не всегда удается этого достичь, - пояснил эксперт.

Он отметил, что ситуация вокруг Нигера сейчас довольно напряженная.

- Государство наполовину зависит от внешней помощи. Нигер как был несчастной страной, так и остается. Отключена электроэнергия из Нигерии, это почти 70% потребления, закрыто транспортное сообщение, границы закрыты, это создает большие сложности для скотоводов, - рассказал политолог.

Специалист добавил, что экономические сложности в стране только растут.

- В Нигере усилилась реакция толпы на происходящее, молодые людя ходят и демонстрируют готовность защищать страну, но что они могут сделать. Хунта продолжает упорствовать и не ведет никаких реальных переговоров. Диалог с ними смогли наладить только некоторые религиозные деятели, - отметил аналитик.

Щербаков подчеркнул, что Франция и США с давних времен не отличались особенным партнерством.

- Генерал де Голль говорил про американцев неприятные вещи и никогда не отказывался от своих слов. Все его преемники на посту французских лидеров в той или иной степени делали важные оговорки относительно политики Вашингтона в Европе и вообще внешней политики США, - пояснил африканист.

По его мнению, большой любви и сотрудничества между этими державами никогда не существовало.

- Но при этом Франция и США взаимодействуют по ряду направлений, они партнеры и в нынешней ситуации портить отношения, ссориться из-за Нигера точно не будут, - резюмировал эксперт.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693193340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Уникальная коллаборация. В Казахстане появится совместное предприятие с Kia Corporation
- Кадровые перестановки
- Роман Скляр провел очередное заседание Инвестиционного штаба
- В Казахстане состоялось августовское совещание работников образования
- О снижении базовой ставки до 16,5%
- Добьет ли коррупция программу "Арт-спорт"?
- Тамара Дуйсенова провела заседание Республиканской трехсторонней комиссии по социальным и трудовым вопросам
- Т. Дуйсенова провела рабочую встречу по вопросам реализации госполитики в религиозной сфере
- Осужден экс-аким города Кентау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  