Зависть черная: США и Франция устроили свару из-за Нигера, - К.Логинова

06:29 28.08.2023 28 августа 2023,



Вашингтон решил дружить с новыми властями африканского государства, чтобы сохранить две военные базы в стране

Ксения Логинова



США, в отличие от европейских союзников, отказываются называть происходящее в Ниамее военным переворотом, надеясь на дипломатическое решение конфликта. Мягкая линия Вашингтона, выступающего против военной интервенции африканских стран в Нигер, вызывает раздражение Парижа. Как это скажется на дальнейших отношениях двух союзников, разбирались "Известия".



Сохранить две базы

"В настоящий момент я не отслеживаю никаких запросов о выводе военных США из страны. Расстановка наших сил никак не изменилась. Опять же, мы сосредоточены на защите своих сил и сотрудничестве с военными Нигера на базах в этой стране, чтобы поддержать функционирование этих баз", - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.



Американский военный подчеркнул, что Вашингтон "сейчас по-прежнему сосредоточен на дипломатическом решении" в Нигере.



Такой комментарий прозвучал на фоне беспокойства, что захватившие власть в Нигере военные заставят все иностранные войска покинуть территорию страны. Новые власти потребовали от Франции вывести свои подразделения к началу сентября. В Париже это назвали неприемлемым.



Американские военнослужащие на учениях на базе ВВС США в Нигере

Американские военнослужащие на учениях на базе ВВС США в Нигере



Фото: ТАСС/Zuma/Tech. Sgt. Alex Echols

США, у которых на территории Нигера находится 1,1 тыс. военных, а также есть доступ к авиабазе 201 в районе города Агадес на краю пустыни Сахара, где находится крупный парк боевых и разведывательных беспилотников, и авиабазе 101 около столицы Ниамея, от резкой критики в адрес новых властей отказываются.



Такая позиция идет вразрез с политикой Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Организация заявила, что большинство членов сообщества готовы направить войска в Нигер. Против новой власти выступил и Евросоюз. В Брюсселе заявили о готовности поддержать военную операцию против африканской страны.



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Ставки высоки

Особенно сильно отношение со стороны Вашингтона к происходящему в Нигере раздражает Париж, пишет еженедельник Le Canard Enchaine со ссылкой на источники во внешнеполитических и армейских кругах.



Издание отмечает, что США не использовали термин "государственный переворот" при характеристике смены режима в африканской стране. "Команда американского президента Джо Байдена хорошо ладит с новым начальником главного штаба армии Нигера Муссой Салау Барму", - пишет издание.



В публикации отмечается, что генерал учился в США и известен своими антифранцузскими взглядами. В Париже жалуются, что в Вашингтоне "ни слова не сказали в защиту демократических принципов и ценностей" в Нигере, что может расцениваться как поощрение к совершению переворотов военных в других африканских странах.



Мусса Салау Барму

Мусса Салау Барму



Фото: ТАСС/dpa/Carsten Hoffmann

Таким образом, переворот в Нигере вносит новую напряженность между Францией и США, констатирует Politico.



"Ситуация предполагает изменение баланса сил в регионе и подчеркивает различия между интересами Парижа и Вашингтона. Франция отказывается взаимодействовать с хунтой и решительно поддерживает региональную организацию, которая угрожает военной интервенцией. США направили посла на встречу с руководством хунты и воздержались от официального объявления захвата власти переворотом, настаивая на том, что еще существует путь переговоров для восстановления демократии", - сообщает издание.



При этом отмечается, что французские официальные лица также выступают за мирное урегулирование, однако они недовольны подходом Вашингтона.



"Ставки для Франции в Нигере намного выше, чем для Вашингтона. Это психологическое и стратегическое поражение для Франции", - сказал бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, занимавшийся Африкой, Кэмерон Хадсон.



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Нет единства

Американцы в первую очередь заинтересованы в сохранении своих баз, на которых находятся беспилотники, мониторящие Сахель, сообщил в беседе с "Известиям" ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.



- США изначально выбрали более тонкий подход, поскольку один из руководителей путчистов получал у них военное образование, так что у Вашингтона есть надежда, что они могут с ними договориться, - пояснил политолог.



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Фото: ТАСС/Zuma/U.S. Air Force

Авиабаза 201 в Нигере

Он отметил, что в Нигер прилетала исполняющая обязанности первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд.



- И хотя переговоры ни к чему не привели, приезд столь высокопоставленного политика довольно значим. Американцы преследуют свои интересы. Без них французам там нечего делать. Нигер в два раза больше, чем Франция. Парижу это неприятно, но он ничего сделать не может, - отметил эксперт.



Он добавил, что без американской помощи позиции Франции крайне слабы.



- Она вынуждена констатировать, что ее влияние ослабевает, что ее выгоняют, но предпринять что-то, тем более напрямую, она не может. Надежда только на то, чтобы руками близлежащих стран организовать какую-то африканскую коалицию, которая бы была направлена на военное решение конфликта, - рассказал эксперт.



При этом он подчеркнул, что силовой метод решения конфликта ни к чему хорошему не приведет.



- Это грозит серьезными последствиями. Американцы как раз настроены на дипломатическое решение проблемы. Это может быть подкреплено шантажом, угрозами не оказывать финансовую помощь Нигеру, заблокировать поставки, что осложнит ситуацию в этой небогатой стране, - считает аналитик.



нигерФото: ТАСС/EPA/ISSIFOU DJIBO

По его мнению, военное решение будет катастрофично как для самой страны, так и для всего региона.



- Трансатлантического единства между США и Францией никогда не было. Оно функционирует только тогда, когда вассалы в лице европейцев берут под козырек в ответ на требования Вашингтона. Это не афишируется, но Европа должна все проглатывать. Все попытки Макрона сделать Европу самостоятельной в военном и стратегическом плане - просто слова, на деле ничего не выходит, - резюмировал специалист.



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Ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Николай Щербаков в беседе с "Известиями" подчеркнул, что французы выступают за соблюдение конституционного порядка в стране, призывая при этом вернуть президента Мохамеда Базума к власти.



- Но к этому не прислушиваются. Париж поддерживает идею вмешательства, но только если это может помочь. Все европейские и африканские политики говорят о том, что надо вести переговоры, решать вопрос мирно. Но не всегда удается этого достичь, - пояснил эксперт.



Он отметил, что ситуация вокруг Нигера сейчас довольно напряженная.



- Государство наполовину зависит от внешней помощи. Нигер как был несчастной страной, так и остается. Отключена электроэнергия из Нигерии, это почти 70% потребления, закрыто транспортное сообщение, границы закрыты, это создает большие сложности для скотоводов, - рассказал политолог.



Специалист добавил, что экономические сложности в стране только растут.



- В Нигере усилилась реакция толпы на происходящее, молодые людя ходят и демонстрируют готовность защищать страну, но что они могут сделать. Хунта продолжает упорствовать и не ведет никаких реальных переговоров. Диалог с ними смогли наладить только некоторые религиозные деятели, - отметил аналитик.



Щербаков подчеркнул, что Франция и США с давних времен не отличались особенным партнерством.



- Генерал де Голль говорил про американцев неприятные вещи и никогда не отказывался от своих слов. Все его преемники на посту французских лидеров в той или иной степени делали важные оговорки относительно политики Вашингтона в Европе и вообще внешней политики США, - пояснил африканист.



По его мнению, большой любви и сотрудничества между этими державами никогда не существовало.



- Но при этом Франция и США взаимодействуют по ряду направлений, они партнеры и в нынешней ситуации портить отношения, ссориться из-за Нигера точно не будут, - резюмировал эксперт. Источник - известия

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