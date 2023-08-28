Афера клана Байденов подходит к концу, -- Виктор Дэвис Хансон

06:36 28.08.2023

American Greatness

США

28 августа 2023

Афера клана Байденов подходит к концу



Ситуация с сыном президента США вышла из-под контроля и рискует потопить всю семью, пишет AG. При этом автор статьи не верит в американское правосудие, покуда властью в стране распоряжается Джо Байден. Двойные стандарты при гонениях на Трампа лишь заострили вопрос о справедливости.

Виктор Дэвис Хансон (Victor Davis Hanson)



Несмотря на годы дезинформации со стороны семьи Байдена и средств массовой информации, мы наконец узнали, что Джо Байден действительно уволил украинского прокурора Виктора Шокина за расследование коррупции на высшем уровне с участием нефтяной компании Burisma, Хантера Байдена - а в конечном счете и самого Джо.



Байден сам хвастался, что в бытность свою вице-президентом пригрозил придержать американскую помощь Украине, если Шокина не отправят в отставку.

Что же теперь делать Конгрессу - снять обвинения и оправдать безвинно подвергнутого импичменту Дональда Трампа и вместо этого привлечь к ответственности подлинно виновного Байдена - причем фактически по тем же обвинениям?

В конце концов, в 2019 году левые сами опустили планку импичмента, и шантаж иностранной помощью ради политической выгоды вполне подходит под эти критерии.



Ровно это и проделал Джо Байден, чтобы его сын продолжил грести миллионы с иностранных правительств для клана Байденов, не опасаясь при этом никаких политических последствий.

В ходе импичмента Трампа также обвинили в злоупотреблениях полномочиями и преследовании вероятного соперника на президентских выборах 2020 года - он намекал на коррупцию Джо Байдена и его семьи и требовал, чтобы украинские чиновники расследовали их деятельность на предмет мошенничества и взяточничества.



Несмотря на опровержения Джо Байдена, Трамп оказался прав: всплыла целая масса доказательств немотивированных выплат со стороны Украины в семейную казну Байденов.

Таким образом у Трампа в 2019 году были веские причины бороться за то, чтобы перекрыть Байденам доступ к украинским откатам.

У Джо Байдена же гораздо меньше оснований использовать полномочия правительства против своего вероятного соперника в 2024 году - экс-президента Трампа.



Специальный прокурор Джек Смит не обвиняет Трампа во взяточничестве, в отличие от Байдена. Он не утверждает, что Трамп оказывал иностранцам особые внешнеполитические преференции за мзду своей семье.

Смит лишь утверждает, что Трамп незаконно взял на хранение секретные президентские документы - хотя сам Джо Байден сделал практически то же самое.



Байден отмалчивался о ненадлежащем хранении секретных документов более десяти лет. Лишь когда расследование против Трампа началось, Байден внезапно уведомил правительство о том, что держал у себя неположенные документы.



Трамп же, наоборот, яростно отстаивал свою правоту и препирался с федеральными архивариусами насчет того, какие из документов в его поместье Мар-а-Лаго действительно засекречены, а какие нет.

Утечки из прокуратуры раскрыли целый ряд коварных планов, ради которых и замышлялся рейд против Трампа.



Но никто до сих пор так и не попытался разобраться всерьез, почему Байден в бытность свою сперва сенатором, а затем вице-президентом годами хранил у себя конфиденциальные материалы.

В недавних сообщениях утверждается, что прокуроры обошлись с Хантером Байденом столь осторожно отчасти потому, что его адвокаты пригрозили тем, что вызовут в суд самого Джо Байдена, чтобы тот дал оправдательные показания.



Под давлением Белого дома прокуроры испугались, представив себе, какой это будет кошмар, если президент США под присягой будет давать заплетающимся языком свои путаные показания о якобы невиновности Хантера Байдена, который на самом деле явно виновен.

По правде говоря, бывший наркоман Хантер вообще часто втравляет свою семью в странные игрища.



Так, в переписке на своем ноутбуке Хантер плакался, что никто из родственников не оценил по достоинству его каторжный труд на ниве семейного обогащения.

Его явно задело, что отец "отжимал" у него половину дохода на свою семью с Джилл.

В эпоху самого пристального внимания к Хантеру последнее, что мог бы сделать здравомыслящий президентский отпрыск, - это впаривать свою мазню по непомерным ценам всем жаждущим втереться в доверие к его сановному отцу.



Хантер прямо-таки напрашивался на то, чтобы Белый дом прикрыл его вопиющее мошенничество.

Вместо этого Байдены взяли его к себе в Белый дом - очевидно, чтобы был под присмотром.

Однако история с Хантером уже вышла из-под контроля и рискует потопить всю семью, если Байден прекратит оберегать его от судебного преследования.



Сообщение Хантера о Байдене, который заставлял сына отдавать ему половину зарплаты, всплыло на поверхность и стало новой темой для обсуждений среди демократов



По иронии судьбы, двойные стандарты Байдена и СМИ при гонениях на Трампа лишь заострили вопрос о справедливости.

Почему семье Байденов такие серийные обвинения никогда не предъявлялись, хотя вопросов к ним масса?

Палата представителей с республиканским большинством уже отменила выданную демократами индульгенцию Байденам.



А конфликт на Украине привлек новое внимание к связям Байдена с Burisma и тому, как Хантер "доил" украинских чиновников.

Наконец, Джо Байден уже не в силах работать полный день. Он бормочет и запинается. Он спотыкается. И патологически лжет.

А на торжественных мероприятиях, посвященных национальным трагедиям, он неловко пытается заглушить скорбь своими эгоцентричными побасенками, которые либо всего лишь неуместны, либо вообще нарциссическая полуправда.



Если Байден с его умственными и юридическими проблемами не дотянет до конца срока, мы, наконец, узнаем всю правду о 15-летней коррупции в клане Байденов.



Байдены лишатся политических махинаций Джо - единственного препятствия на пути честного и масштабного расследования, пожалуй, самой коррумпированной президентской семьи в американской истории.