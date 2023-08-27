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Вашингтон собирается вооружить соседей Ирана на случай нападения, - И.Субботин
06:58 28.08.2023

Иракский Курдистан близок к усилению противоракетной обороны

Конгресс США обсуждает поставку властям Иракского Курдистана средств противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы защитить автономный регион от обстрелов со стороны Ирана. Дискуссия о снабжении развернулась на фоне того, что некоторые официальные лица в Багдаде видят в ней элемент подготовки к американскому нападению на Тегеран. Отдельно Вашингтон пытается оказать давление на курдские власти, чтобы те ускорили объединение отрядов местного ополчения – пешмерга.
На то, что США обдумывают поставку Курдистану средств противоракетной и противовоздушной обороны, обратил внимание полковник в отставке Майлз Кэггинс, некогда занимавший пост представителя возглавляемой Вашингтоном коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, признана в России террористической и запрещена). "Некоторые ставленники Ирана в Багдаде полагают, что эти системы предназначены для нападения на Иран: это неправда, – уверил он в эфире канала Kurdistan-24. – США хотят, чтобы Курдистан и весь Ирак были местом, куда иностранцы могут приезжать и чувствовать себя безопасно и комфортно". Отдельно Кэггинс указал на присутствие в регионе зарубежных нефтегазовых компаний.

За последнее время Иракский Курдистан, на территории которого находятся базы США, не раз подвергался комбинированным атакам Ирана – с применением беспилотников и ракет. Повод Тегерану давало то, что в автономии свое убежище нашли оппозиционные ему организации, которые обвинялись в разжигании антиправительственных демонстраций, захлестнувших Исламскую Республику с осени прошлого года. В последние месяцы иранцы на уровне Корпуса стражей исламской революции и Генерального штаба ВС предупреждали о перспективе возобновления обстрелов в случае, если центральное правительство в Багдаде не предпримет действий по выдворению враждебных элементов.

Именно в связи с этим конгрессмен-республиканец Дон Бэкон предложил внести в законопроект об ассигнованиях на национальную оборону США отдельную поправку, касающуюся ситуации на севере Ирака. Эта мера – в случае принятия – потребует от Пентагона к февралю 2024 года "разработать план действий по оснащению и обучению" иракских сил безопасности и курдских пешмерга на случай трансграничных нападений "с использованием управляемых и неуправляемых ракет и беспилотных систем". Бэкон подчеркивал, что его инициатива получила достаточную поддержку со стороны обеих партий. Не исключено, что свою роль сыграло единство оценок иранской политики.

Отдельная линия, которую прорабатывают США, – это унификация отрядов пешмерга на территории автономии. Несмотря на то, что это курдское ополчение сыграло большую роль в борьбе с ИГ, оно не имеет единой командной вертикали. "Объединение сделает пешмерга сильнее и приведет к созданию централизованной структуры управления, что приведет к снижению затрат на логистические поставки, – заявил Kurdistan-24 полковник Кэггинс. – США поддерживают решение регионального правительства Курдистана объединить эти силы, но сейчас мы обнаружили, что существуют политические группы, которые этому сопротивляются". Вероятно, бывший представитель коалиции имел в виду разногласия между разными фракциями иракских курдов.

США и региональное правительство Курдистана в сентябре 2022 года подписали меморандум о взаимопонимании, в котором обе стороны согласились на процесс реформирования сил пешмерга. Целью реформ было повышение автономности и профессионализма курдских формирований, а также иммунизация структуры от всех традиционных для курдских фракций разногласий.

Характерно выглядит то, что в эти дни в возглавляемой США коалиции по борьбе с группировкой ИГ сменился командующий. Им стал генерал-майор Джоэл Вауэлл, занимавший ранее пост командующего американскими силами в Японии. Церемония его вступления в новую должность прошла в Багдаде. Пресс-служба глобальной коалиции отметила: "Поскольку возможности сил партнеров коалиции продолжают развиваться, Совместная объединенная оперативная группа миссии "Непоколебимая решимость" сосредоточится на консультировании, помощи и предоставлении им возможностей в обеспечении разгрома ИГ и создании базы для поддержания стабильности в регионе".

В разговоре с "НГ" независимый исследователь курдов Владимир ван Вильгенбург, который проживает в Иракском Курдистане, заметил, что поставка систем противоракетной и противовоздушной обороны для автономии – "это дискуссия, спровоцированная атаками иранских дронов на иранско-курдские оппозиционные группы и нефтяную инфраструктуру". Однако окончательного решения США по этому вопросу пока нет, подчеркивает эксперт. "Назначение нового командующего операцией по борьбе с ИГ и недавние перемещения войск США – это всего лишь ротация, не имеющая никакого отношения к Ирану", – заметил собеседник "НГ".

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

27 авг. 23

Источник - НГ
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