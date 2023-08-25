Ищи, кому выгодно… Кто стоит за крушением самолета Евгения Пригожина? - Вл.Малышев

07:06 28.08.2023 Владимир Малышев

25.08.2023

Ищи, кому выгодно…

Как сообщило МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значится Евгений Пригожин, а также некоторые другие руководители группы "Вагнер".



Начато расследование случившегося, на месте падения самолета работают силовики. Сам инцидент попал на видео, выложенное в сеть: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту и падает на землю. Очевидцы утверждают, что будто бы слышали в небе взрывы. Это подтверждает тот факт, что хвостовая часть Embraer была обнаружена на большом расстоянии от места его падения.



Дело о крушении самолета основателя ЧВК "Вагнер" поручили следователю Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибулу. Ранее он расследовал громкие дела о крушениях самолетов, в том числе авиакатастрофу в аэропорту Внуково в 2014 году, в которой погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.



Пока нет официального подтверждения причин крушения самолета. Тела его пассажиров доставлены в морг для опознания, но трупы сильно обгорели, а потому визуально опознать их нет возможности.



Однако поздно вечером в среду окна в здании ЧВК "Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге уже зажглись в форме креста, а люди несли к зданию цветы и символику легендарной русской ЧВК, отважно сражавшейся на Украине.



По информации телеканала "Царьград", Евгений Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин погибли при крушении самолета. Их тела якобы уже опознали, предстоит еще генетическая экспертиза. Телеканал ссылается при этом на собственный источник в комиссии Росавиации.



Вечером в четверг заявление по поводу гибели пассажиров самолета Пригожина сделал президент РФ Владимир Путин. "СК ведет расследование, его доведут до конца, - сказал глава государства. - Хочу выразить соболезнования близким. Это всегда трагедия. Пригожин был человеком сложной судьбы, но талантливым. Активно работал не только у нас в стране, но и за границей. И успешно работал. "Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, никогда об этом не забудем", - отметил Владимир Путин.



Тем временем катастрофа в Тверской области уже стала чуть ли не главным событием для мировых СМИ, где известие о гибели Пригожина вынесено на первые полосы практически всех газет.



Русофобы всех мастей усиленно муссируют абсурдную версию о том, будто за катастрофой самолета стоит руководство России, таким образом якобы решившее расправиться с главой "Вагнера", который недавно совершил попытку вооруженного мятежа.



Заявления по этому поводу сделали даже ведущие руководители западных государств. Президента Байдена, находящегося на озере Тахо, спросили, считает ли он, что за катастрофой стоит российский лидер Владимир Путин. "В России мало что происходит, за чем бы не стоял Путин", - цинично заявил он. "Но я знаю недостаточно, чтобы знать ответ", - все-таки уклонился от прямого ответа Байден.



Тем временем инцидент стал обрастать и другими, самыми невероятными версиями. Так, в арабском сегменте соцсетей, в том числе среди журналистов, распространяются сообщения "очевидцев", которые будто бы видели сегодня главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Мали. Об этом 24 августа сообщил телеграм-канал "Арабская Африка".



Циркулирует также слух о том, что Евгений Пригожин и командиры "Вагнера" будто бы находились во втором самолете и должны прибыть в Нигер 25 августа с 250 бойцами "Вагнера". А в арабских соцсетях появились следующие сообщения: "Пригожин находится в Мали, чтобы отразить любое возможное французское вторжение. Русский медведь создал иллюзию своей гибели, подобно тому, как американские спецслужбы "ликвидировали" [Абу Бакра] аль-Багдади и [Усаму] бен Ладена".



"Пригожин жив-здоров. Не радуйтесь так много. Он сейчас находится в Мали, конкретно на границе с Нигером, поскольку вторжение Франции в Нигер под прикрытием ЭКОВАС может начаться утром 25 августа. Взрыв самолета в России - это постановка для СМИ, старая игра спецслужб, не более", - утверждают эти источники. Однако уже ясно, что такая информация действительности не соответствует.



На фоне этих сообщений и самых нелепых версий мировых СМИ характерно выглядит ликование в Киеве, где сообщение о катастрофе в Тверской области встречено с восторгом. В этой связи возникает обычный для таких "загадочных" авиационных катастроф вопрос: кому это выгодно?



Генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников в своем блоге по этому поводу написал: "Ликвидация Пригожина на маршруте Москва-Петербург подобна убийству Немцова у стен Кремля: ни одна из спецслужб нашей страны, даже если предположить, что там полно идиотов, не отважится на поступок, который таким образом [явно] "намекает" на ответственность его высшего руководства. Очевидно, нашлось бы другое место (Африка большая) и другие обстоятельства (например: подача ему испорченного крокодильего мяса). А здесь вместо этого нападение с подтекстом - как бы сказать: посмотрите, кто, скорее всего, это сделал. Типичная для британцев подпись, с украинскими исполнителями и тоже, вероятно, с их ограниченным участием. Более того, Британская разведывательная служба и другие секретные организации очень любят устраивать всякие "какашки", приуроченные к юбилеям, мистическим событиям, смерти какого-нибудь прошлого отрицательного героя и тому подобное. Теперь убивали накануне [украинского] "Дня независимости"".



"Точно исключаю версию использования ЗРК, - заявил в свою очередь, комментируя случившееся, известный военный эксперт Владислав Шурыгин. - Есть видео падения самолета и участка неба - никаких следов ракеты "земля-воздух" там нет… Могла ли быть бомба? Могла! И тут вопрос - кто мог это устроить?".

"В поиске исполнителей, - продолжает он, - сразу напрашиваются "спецслужбы", но делать это посреди бела дня, в российском небе, рядом с Москвой, да еще так, чтобы взорвать информпространство? Не верю! Пригожин только вернулся из Африки - никто не мешал "убрать" его там".



А вот западные спецслужбы - и ЦРУ, и Ми-6, и французская DGSE, и украинское ГУР, по словам Шурыгина, "вполне могли провернуть подобное". Публичное убийство одного из самых медийных и влиятельных публичных персон это огромный удар по российскому коллективному бессознательному, считает эксперт. Опять же устранение опаснейшего врага, нацелившегося на передел Африки. Убийство Пригожина - это провоцирование "разборок" в российском военном и политическом руководстве, и эмоциональный взрыв в военной среде, где у Пригожина и "Вагнера" очень много сторонников и почитателей. Идеальное попадание в болевую точку общества! - делает вывод Шурыгин, призывая подождать итогов расследования.



Гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина могла быть выгодна США и Франции из-за событий в Африке, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС России Апты Алаудинов. "ЧВК "Вагнер", - написал он своем Telegram-канале, - было нужно нам для поддержания стабильности на африканском континенте в интересах нашего государства. Здесь речь идет о Франции, которая отодвинута от кормушки. И США, которые потеряли там вожжи управления".



Но уже сейчас можно сказать, что уши тех, кто мог стать организатором гибели самолета, торчат вполне отчетливо. Так, западные СМИ усиленно цитируют в связи со случившимся заявление главы ЦРУ Уильяма Бернса, которое он сделал на форуме по безопасности в Аспене в прошлом месяце.



"Путин - это тот, - заявил американский обер-шпион, - кто обычно считает, что месть - это блюдо, которое лучше всего подавать холодным". "По моему опыту, Путин - величайший сторонник расплаты, поэтому я буду удивлен, если Пригожину удастся избежать дальнейшего возмездия за это". Другими словами еще месяц назад ЦРУ было уверено, что Пригожин будет убит, и обвинять в этом станут руководство России. И именно такое сейчас и происходит - в точности по намеченному ЦРУ сценарию.



Известно также, что на прошлой неделе Уильям Бернс тайно посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Как сообщили источники газеты Washington Post, Бернс передал Зеле свои предположения "о военных планах России в ближайшие недели и месяцы". Позднее выяснилось, что Зеленский и шеф ЦРУ также обсуждали покушение на Евгения Пригожина.



"Одна из просьб, которая звучала со стороны Зеленского, - убийство главы ЧВК "Вагнер" господина Пригожина. Пригожин эффективен, его убийство более чем логично с учетом информационной составляющей, с учетом того, как они прокачивают свои победы. Об этой просьбе знает окружение Зеленского и достаточно большое количество людей - попросить и даже потребовать у американцев убийство Пригожина. Не надо списков, очередных санкций - все это не работает, тем более, по отношению к людям, у которых активы не там. Покажете, что самый дерзкий, самый информационно яркий человек должен быть убит", - рассказал ТАСС член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.



А известный политолог Сергей Марков вскоре после новости о падении самолета Евгения Пригожина без обиняков заявил телеканалу "Аль-Джазира": "Убийство Пригожина - главное достижение Киева. Все враги России возрадуются".



Кстати, напомним, что в ЦРУ есть большие мастера по устранению неудобных им деятелей и раздуванию вокруг этого политических скандалов при помощи организации авиакатастроф.



Так, в 1962 году в Италии в загадочной авиакатастрофе погиб глава нефтегазового концерна ЭНИ Энрико Маттеи, который начал сотрудничество с СССР. Потом выяснилось, что к гибели самолета, на котором он летел, было причастно ЦРУ. В 1973 году в Греции в такой же загадочной авиакатастрофе погиб Александр Онассис, сын знаменитого греческого судовладельца Аристотеля Онассиса, также осмелившегося в пику США налаживать сотрудничество с нашей страной. После его гибели сам Аристотель Онассис публично заявил, что его сына "убило ЦРУ". Так что "ищи, кому выгодно"…



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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