Грузовые китайские автомобили в России повторяют успех легковых

10:48 28.08.2023

ОЛЕГ КРИВОШАПОВ



Долю на российском рынке грузовых автомобилей гражданского предназначения быстро теряет безусловный до недавних пор лидер - отечественный КамАЗ. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства "Автостат". Причем происходит это вопреки уходу из России западных конкурентов, включая всю "большую семерку" - Man, Volvo, Mercedes, Renault, Scania, Iveco, Daf. Такое развитие событий стало возможным благодаря поставщикам из Китая.



Доля российского автоконцерна в общем объеме продаж грузовых авто на внутреннем рынке за январь–июнь 2022 года составляла 39,9%, тогда как за первые шесть месяцев текущего года - уже 24,6%, свидетельствуют данные "Автостата". По его подсчетам, за первое полугодие КамАЗ продал в гражданском сегменте всего на 3% больше автомашин, чем годом ранее. А китайские поставщики увеличили продажи на сотни процентов (например, Faw - на 780%, Shacman - на 210%).



Конкуренты из Китая начали обгонять КамАЗ с июля, и к середине августа компания сократила продажи уже на 12%.



В чем же причина? В традиционной дешевизне китайских аналогов? Что ждет КамАЗ и не нависла ли над всем российским автопромом "китайская угроза"?



У китайцев больше ассортимент…



Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев указывает, что общее сокращение продаж КамАЗа на розничном рынке связано не с ценой, а с резким ростом государственного заказа по линии Минобороны.



"Именно КамАЗ в основном производит продукцию военного назначения, - разъясняет собеседник ИА Регнум. - А западные санкции способствуют росту поставок для военных нужд с одновременным сокращением продаж в коммерческом сегменте. Ведь Китай не может поставлять в Россию военную продукцию, но может поставлять гражданскую. Что остается делать России? Самой наращивать военное производство.



Соответственно, кто у нас может нарастить выпуск именно грузовых автомашин в таких объемах? Только КамАЗ. Помимо санкций, этому способствует еще и вопрос безопасности. То есть необходимо, чтобы в боевых действиях применялись наши грузовики, стояли наши системы. Эксплуатация отечественного оборудования в разы упрощает все ремонты".



При этом успехи "китайцев" на отечественном розничном рынке грузовых авто обеспечиваются тем, что они дешевле наших КамАЗов соответствующей грузоподъемности и мощности, указывает эксперт.



"Скажем так, значительно дешевле, - рассказывает он. - Называют разницу в пределах полутора-двух миллионов, но это уже зависит от "начинки". В процентном соотношении это около 20%, что для нашего розничного рынка тоже является стимулом покупать китайские автомобили. Тем более что китайцы именно в грузовом сегменте очень хорошо делают сервисы, они этому научились. И это залог успешного развития рынка".



Автоэксперт Игорь Моржаретто, член Общественных советов при МВД России и при Росавтодоре, соглашается, что продажи гражданских "китайцев" в России действительно заметно выросли не только в легковом сегменте, но и в грузовом.



"Они захватывают те сегменты рынка, где раньше была "большая европейская семерка, - рассказывает эксперт. - Их КамАЗ не может закрыть, потому что нет целого ряда машин, например тягачей. А у китайцев они есть. У китайцев, например, вся линейка самосвалов, а у нас - не вся". Этим обусловлено заметное увеличение продаж китайских автомашин, указывает собеседник ИА Регнум.



Еще одна причина - эффект "низкой базы", полагает ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. "Точнее - ее отсутствие, - акцентирует эксперт. - Кроме того, часть потребителей пробует новое, и как будет складываться ситуация с реализацией иностранных грузовых автомобилей в России далее, пока неизвестно".



… но они не станут проблемой



При этом ситуация на внутреннем рынке коммерческих грузовых автомашин отчасти напоминает положение, сложившееся в "легковом" сегменте, где российский автопром также ощущает мощную конкуренцию со стороны Китая.



"АвтоВАЗ закрывает, условно говоря, очень небольшой сегмент рынка, - констатирует Моржаретто. - Например, не производит большие кроссоверы, большие седаны и так далее. И у КамАЗа есть свой покупатель. Он бы с удовольствием расширил свой модельный ряд, для этого в свое время и начал работать с Mercedes. Которого теперь в России нет, из-за чего, соответственно, возникли некоторые проблемы". Однако эти проблемы КамАЗ частично уже разрешил, уточняет эксперт. А продукция китайского автопрома на российском рынке - это вовсе для него не проблема, уверен он.



"Китай - это единственный партнер, с которым можно более-менее спокойно работать, это шанс, - поясняет Моржаретто. - Есть еще, например, достаточно могучий индийский автопром, но у него такая специфика, что кроме своего рынка он ничего не покрывает".



В свою очередь, глава ФАР Сергей Канаев тоже не видит рисков в связи с засильем в России китайского автопрома. "Ничего страшного в этом нет, - говорит собеседник ИА Регнум. - Если наше правительство захочет завтра сократить долю китайцев, ее точно сократят, просто пока сокращать ее невыгодно. И КамАЗ, я думаю, в дальнейшем точно так же перестроится, когда это будет необходимо".



Это мнение разделяет и Дмитрий Баранов из "Финам Менеджмент". Он прочит КамАЗу хорошие перспективы.



"Продукция КамАЗа будет востребована в стране, - рассуждает он. - Этому будут способствовать несколько факторов. Во-первых, она отлично известна на рынке, потребители ее знают. Во-вторых, практически никто из иностранных производителей грузовых автомобилей не может сравниться с КамАЗом в развитии сети по торговле и обслуживанию автомобилей в России. Почти в любом регионе есть точки продаж и сервиса компании, необходимые комплектующие к ее продукции можно легко приобрести, как и расходные материалы.



В-третьих, компания производит самую разную продукцию, диверсифицируя свою деятельность, укрепляя финансовую устойчивость, вследствие этого - положительно влияя на свою репутацию и способствуя увеличению продаж. В-четвертых, продукцию компании продолжат покупать в больших количествах и государство, и частные компании, так что ее позиция на внутреннем рынке сохранится".



В целом эксперты сходятся во мнении, что российский автопром продолжит развиваться. Не в последнюю очередь благодаря поддержке государства, например путем снижения налогов, частичного возмещения расходов, предоставления различных гарантий и т.д. А полагаться на сотрудничество с иностранными поставщиками Россия будет в той степени, в какой это необходимо для поддержки собственного автопрома, не в ущерб отечественному.