Кто попал в Книгу рекордов Гиннесса из Центральной Азии

10:51 28.08.2023 Наима Раджабова, Asia-Plus



Ко дню рождения Книги сделали подборку некоторых рекордов представителей стран Центральной Азии.



В этот день, 27 августа 1955 года в свет вышло первое издание Книги рекордов Гиннесса. Ее объем составлял 198 страниц. Сегодня Книге исполняется 65 лет. Мы решили сделать для вас подборку некоторых рекордов, которые установили представители стран Центральной Азии.



Таджикистан



Нашим самым известным "рекордсменом", конечно же, является флагшток, который вошел в Книгу рекордов в 2011 году благодаря своей высоте – 165 метров. Но в 2014 году новый рекорд установила Саудовская Аравия: высота ее флагштока составила 170 метров.



В 2013 году прославиться решили таджикские ювелиры. Кабинетные часы "Гиссар-3000", которые они смастерили в честь 3000-летия Гиссара - это модель-копия Гиссарской крепости, вес которой около 93 кг.



По словам ювелира-гравера Михаила Галанова, эти часы могли попасть в Книгу как единственное в мире ювелирное изделие из серебра 900-й пробы, инкрустированное 3 тыс. полудрагоценными аметистами весом более 3 тыс. карат. Информацию о том, попали ли часы в список Гиннеса, мы не нашли.



В июне этого года в Книгу рекордов Гиннесса вошла Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы". 31 Мая в Мадриде прошла самая многонациональная футбольная тренировка в мире, в ней приняли участие дети из 57 стран мира. В том числе и ученик 6-го класса Международной президентской школы Душанбе Бахтиер Махсумов.



Рекорды пытались побить не только молодые жители нашей страны, но и пожилые. Как сообщает Радио Озоди в 2014 году, 70-летний преподаватель начальных классов из Джилликульского района Гуломхайдар Искандаров решил войти в Книгу рекордов Гиннесса как "самый старый студент".



Еще один "рекордсмен" из Таджикистана - Нурекское водохранилище. Попало в книгу рекордов Гиннеса, как самая высокая на тот момент в мире плотина. Ее площадь составляет 98 кв. км, а высота – 304 метра.



В знаменитую Книгу пытался попасть также 30-летний мастер музыкальных инструментов из Куляба. Саиднодир Хайдаров почти 100 дней трудился над созданием самой большой дойры в мире. Ее диаметр - 1,7 метров. А весит инструмент 34 кг.







А также 6-летний силач Эмомхусейн Умаров: он побил предыдущий рекорд, отжавшись 11 тыс. раз. На это упражнение он потратил 6 часов 20 минут, при этом выполняет его беспрерывно.



В 1994 в Таджикистане было зарегистрировано 38 820 браков, в 49,6% которых невестам было 19 лет и даже меньше. Для сравнения, процент невест, которым было 30 лет и выше составлял лишь 4,7%. Таким образом Таджикистан попал в книгу рекордов благодаря самым молодым невестам.



Самая смертоносная альпинистская катастрофа в мире произошла на пике Ленина (ныне известном, как пик Авиценны) 13 июля 1990 года. В 21:30 по местному времени небольшое землетрясение сместило серак (столб ледника размером со здание) со склонов соседнего пика Чапаева, который обрушился на второй базовый лагерь на вершине пика Ленина. Из 45 альпинистов, находившихся в то время в лагере, 43 погибли. Единственными выжившими были Алексей Корень (Россия) и Миро Грозман (Словакия), оба мужчины получили тяжелые ранения и переломы.



Узбекистан



По данным сайта Uz24, в 2013 году профессор, Народный художник Узбекистана, академик Академии художеств Республики Узбекистан Леким Ибрагимов стал известен благодаря своему мега-полотну "Тысяча ангелов и одна картина". Его работа победила аж в двух номинациях сразу: "Самая большая картина в мире, написанная на холсте маслом одним художником" и "Самое большое количество ангелов на одной картине". Вес полотна составляет 22 тонны, а размер – более 500 квадратных метров.



В 2017 году в сентябре в Книгу рекордов Гиннесса вошел узбекский плов, вес которого составил 7360 килограммов. Готовили его более 50 поваров целых 6 часов в 8-тонном казане.



Решив побить еще один "вкусный" рекорд, жители Намангана на праздник Навруз приготовили 7-тонный суманак. Для этого специально из Ташкента привезли огромный казан, отлитый на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Суманак разделили на 10 тыс. порций и раздали малоимущим семьям и детям из детских домов.







Самый большой лагман в мире приготовил шеф-повар из города Маргилан Хаким Ганиев. На него ушло более 1,5 центнеров мяса и овощей и более 1 килограмма лапши. Самый большой нарын весом в 500 килограмм тоже, как выяснилось, творение его рук.



Свой след в Книге рекордов Гиннеса в 2013 году оставила и женщина – Мухтарама Алиева, ставшая чемпионкой мира в весовой категории до 60 килограмм. За одну минуту она подняла две 6-ти килограммовые гири 118 раз.



Священный Коран Мусхаф Османа, ранее принадлежащий халифу Осману (третьему преемнику пророка Мухаммеда), считается старейшим Кораном в мире. От первоначальных 706 страниц книги сохранилось только около половины. В настоящее время он находится в Ташкенте, в Мусульманском управлении Узбекистана.



Легендарная узбекистанская спортсменка Оксана Чусовитина стала самой возрастной гимнасткой, которая когда-либо участвовала в Олимпийских играх. Ей было 46 лет и 36 дней, когда она соревновалась в Олимпийских играх 2020 в Токио, наравне с другими конкурсантками которым было по 16 лет. К тому же, Чистовина поставила рекорд в участии в 8 Олимпиадах среди женщин.



По версии книги рекордов Гиннесса, среди 2 самых закрытых от моря стран (первая - Лихтенштейн), Узбекистан является самой густонаселенной. Чтобы добраться до моря необходимо пересечь, как минимум, еще два близрасположенных государства.



Туркменистан



А в 2015 году в Книгу вошел аж сам президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он исполнил песню собственного сочинения "Вперед, вперед, только вперед, любимая родина - Туркменистан". Стоя пел весь зал, в нем находилось более 4000 человек. По словам представителя Книги рекордов Гиннеса Шейда Субаши-Гемиджи, этот факт зарегистрирован как мировой рекорд.



В 2016 году среди "рекордсменов" оказалось новое здание международного аэропорта имени Огузхана в Ашхабаде, оно было признано самым большим в мире архитектурным изображением коврового орнамента. Но в следующем же году оно просело, тогда же незамедлительно приступили к его восстановлению.



Позже в 2018 году новый аэропорт, который открыл президент в Туркменабаде пополнил список рекордов. Его пассажирский терминал построен в виде звезды, площадь изображения является самой большой в мире – 37 тыс. квадратных метров, передает Мир24.



Столица Туркменистана в принципе известна очень многими достопримечательностями, которые были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Это: самое большое в мире колесо обозрения закрытого типа, самый крупный в мире комплекс фонтанов, а также самый высокий в мире флагшток – 133 метра (до 2010 года).



Самая большая крыша в форме звезды площадью 12 046 квадратных метров была построено в Туркменабаде 26 февраля 2018 года. Примечательно, что эта попытка в установлении рекорда была предпринята во время торжественного открытия международного аэропорта Туркменабад.



Пожалуй, самый масштабный по численности урок по повышению осведомленности о велоспорте был проведен и организован в Ашхабаде по инициативе правительства Туркменистана в честь празднования международного дня велоспорта 3 июня 2018 года.



Недалеко от деревни Дерваз находится кратер с месторождением природным газа, который горит с 1971 года, что делает его самым долгоиграющим горящим метановым кратером. Подробности о происхождении этой особенности полностью неизвестны, но считается, что кратер образовался в результате обрушения грунта, когда буровое оборудование пробурило подземную пустоту. Дабы не допустить экологическую катастрофу, геологи подожгли кратер, полагая, что в нем быстро закончится топливо. Однако, кратер, более известный, как "Врата ада" горит вот уже 51 год, а его составляют около 69 метров в ширину, и 30 в глубину.



Казахстан



Марафонец Марат Жыланбаев удостоился места в Книге как единственный человек на планете, который в одиночку пробежал самые крупные пустыни Азии, Африки, Америки и Австралии. Пустыню Каракумы в 1992 году – за 20 дней, пустыню Сахара в 1993 – за 24 дня. Пустыню Большая Виктория – за 22 дня, а пустыню Мохаве – за 17 дней. Кроме этого, Марат побил рекорд, забравшись на Эльбрус всего за 7 дней.



В 2003 году прошла самое массовое занятие аэробикой: более 4 миллионов людей по всей стране одновременно выполняли упражнение под музыку, которая играла по радио.



В 2010 году на чемпионате мира в Турции рекорд по поднятию 143-килограмовой штанги установила тяжелоатлетка Майя Манеза.



В 2011 году группа Казахстанского географического общества побила рекорд, совершив самый быстрый сухопутный маршрут на Южный полюс.



Список "вкусных" рекордов побила казахская казы длиной в 100 метров



В сентябре 2014 года казахская телевизионная компания "Эра 7 канал" провела в алматинском парке Горького мероприятие по приготовлению самых больших пончиков в мире, тем самым побив рекорд. Вес донатсов достиг 856 кг.



Казахская компания "KAZBRAND" установили мировой рекорд по крупнейшему исполняемому национальному танцу кара-жорга. 16 декабря 2011 года в столице страны около 400 человек приняло участие в танце.



Неожиданно, но именно в Казахстане был приготовлен самый длинный мясной кебаб (шашлык). Это чудо кулинарии было представлено на оценку экспертам книги рекордов в городе Макинск в 2018 году. При измерении изделия было обнаружено, что оно насчитывает 223 метра и 65 сантиметров.



Кыргызстан



Рекорд побили иллюзионисты Радислав Сафин и Ольга Крамер. За одну минуту ребята показали 20 разных национальных костюмов стран ЦА.



Каскадер Усен Кудайбергенов прославился как исполнитель самого смелого трюка: он прыгнул в реку верхом на лошади с высоты 27 метров. Он был самым знаменитым каскадером Советского Союза.



Аида Акматова, цирковая артистка попала в Книгу рекордов Гиннеса за умение стрелять из лука ногами. При этом она всегда попадает в цель.



11 марта 2018 года в Бишкеке был установлен новый рекорд в приготовлении самого большого бешбармака в мире (ранее рекорд принадлежал Казахстану). Общий вес крупнейшей порции этого блюда составил 1 464 кг, что почти 1,5 тонны.



Самым длинным национальным стихом в мире, переведенным на английский, был признан кыргызский фольклорный эпос "Манас". Официально стихотворение было напечатано в 1958 году. Оно состоит из 3-х частей и более 500 000 тысяч строк. Источник - Азия-Плюс

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