 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 28.08.2023
10:55  Мюрсель Байрам: Союзники США ушли к БРИКС. Что дальше
10:52  Узбекистанец Артур Гулиев стал чемпионом мира по гребле на каноэ
10:51  Кто попал в Книгу рекордов Гиннесса из Центральной Азии
10:48  Грузовые китайские автомобили в России повторяют успех легковых
09:59  Экстрасенсы на службе ЦРУ...
07:06  Ищи, кому выгодно… Кто стоит за крушением самолета Евгения Пригожина? - Вл.Малышев
06:58  Вашингтон собирается вооружить соседей Ирана на случай нападения, - И.Субботин

06:36  Афера клана Байденов подходит к концу, -- Виктор Дэвис Хансон
06:29  Зависть черная: США и Франция устроили свару из-за Нигера, - К.Логинова
06:18  Маккарти (спикер Сената США) заявил о подготовке к импичменту Байдена
05:51  Деньги в трубу? Нужны ли таджикам футбольные команды, которые тратят миллионы из бюджета? - С.Караев
05:49  Экономика Китая: временная остановка или закат? - В.Катасонов
05:46  БРИКС: к вопросу о конкурентоспособности национальных валют, - Д.Нефедов
03:41  Президент, сын президента. Бессменный лидер Габона уверенно идет к очередной победе на выборах
03:11  Германия снова оказалась на пороге миграционного кризиса, - Олег Никифоров
03:09  США хотят и расширить, и ограничить торговлю с Китаем, - В.Скосырев
01:43  Рейтинг "Единой России" не оживает перед выборами
00:39  Турция зовет всех к столу. Анкара пытается убедить Москву и Киев вернуться к переговорам, - "Къ"
00:25  Фурсенко (помощник Путина): китайский язык начнут включать в программы российских научных вузов
Воскресенье, 27.08.2023
20:25  Самый знаменитый военный летчик Украины с позывным "Джус" погиб
18:30  Казахстанец Давид Дегтярев стал чемпионом мира по пара пауэрлифтингу
13:27  Жители окраины Усть-Каменогорска шесть лет живут без света
13:23  Tashkent City Mall открывает новую главу в истории ритейла Центральной Азии
13:11  Астанайские водопроводы. Представители Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана обсудили водно-энергетическое сотрудничество
12:53  Семья бывшего премьера Великобритании Гладстона извинилась за участие в карибской работорговле
12:07  Почему казахстанские изобретатели уезжают в США
10:19  Доллар наносит БРИКС ответный удар, - ФСК
08:59  Индия возобновила закуп российского урана
07:31  У берегов Австралии разбился вертолет с 20 морпехами США
06:51  Почему США и их союзники не решаются напасть на КНДР? - В.Прохватилов
06:46  Уволен ташкентский имам Бегматов, критиковавший финансовую систему страны
05:54  Китайские крестьяне живут так, что российским остается рыдать от зависти, - "Известия"
05:38  Трамп с помощью тюремного фото собрал рекордную сумму пожертвований - 7,1 млн долларов
05:23  Марина Хакимова-Гатцемайер: Европу сохраняет рабский менталитет
04:18  Будущее военной техносферы все сложнее прогнозировать, - Александр Бартош
03:57  Президент Зимбабве Мнангагва переизбрался на второй срок
00:55  Среди россиян растет популярность Сталина, - СП
00:25  Китайские боевые роботы осваивают Африку, - Лариса Шашок
Суббота, 26.08.2023
22:28  Умер советский режиссер Глеб Панфилов
20:02  Осквернителем скал в Мангистау оказался директор Дома культуры для слепых
15:44  Дм.Нефедов: Интервенция в Нигер: ливийский сценарий и "второй фронт" против России? Западная Африка – на грани полномасштабной войны
14:03  Имеем шесть представить. На саммите БРИКС за одну ночь прибыло, - А.Колесников
13:28  Скончался экс-глава Администрации Ельцина - Сергей Филатов
13:02  Мирзиеев наградил лучших иностранных инвесторов орденами
12:46  Главными донорами Таджикистана продолжают оставаться Китай и США
12:10  Самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас защитила титул чемпионки мира
09:11  Очередной эмиссар Вашингтона (глава комитета Сената по нацбезу Питерс) пытается уговорить Мирзиеева предать Россию
08:56  У друзов лопнуло терпение. Юг Сирии вновь охватили протесты
08:52  На саммите БРИКС российско-китайский дуэт переубедил индийско-бразильский, - Кирилл Семенов
08:41  КазВласти робко пожурили рабовладельца-олигарха Машкевича
08:37  Умер первый председатель КНБ Казахстана (в 1991-1993 гг.) Булат Баекенов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Узбекистанец Артур Гулиев стал чемпионом мира по гребле на каноэ
10:52 28.08.2023

Артур Гулиев стал чемпионом мира по гребле на каноэ. Это первое "золото" Узбекистана за 13 лет



Каноист из Узбекистана Артур Гулиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Германии. Это "золото" ЧМ для Узбекистана стало первым за 13 лет.

Спортсмен из Узбекистана Артур Гулиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит с 23 по 27 августа в немецком Дуйсбурге, сообщил Национальный олимпийский комитет.

Каноист стал чемпионом мира, показав лучший результат в решающем заезде на каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

Эта золотая медаль чемпионата мира для Узбекистана стала первой за 13 лет. Последний раз на высшую ступень пьедестала почета поднимался узбекский каноист Вадим Меньков на ЧМ 2010 года.

Результаты на C-1 200 м:

Артур Гулиев (Узбекистан) - 38,729;
Хоан Морено (Испания) - 38,769;
Олексии Колиадих (Польша) - 39.046.

Узбекистанец улучшил свой показатель. На Кубке мира в Венгрии в мае он также завоевал "золото" с результатом 41,31 секунды.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693209120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Уникальная коллаборация. В Казахстане появится совместное предприятие с Kia Corporation
- Кадровые перестановки
- Роман Скляр провел очередное заседание Инвестиционного штаба
- В Казахстане состоялось августовское совещание работников образования
- О снижении базовой ставки до 16,5%
- Добьет ли коррупция программу "Арт-спорт"?
- Тамара Дуйсенова провела заседание Республиканской трехсторонней комиссии по социальным и трудовым вопросам
- Т. Дуйсенова провела рабочую встречу по вопросам реализации госполитики в религиозной сфере
- Осужден экс-аким города Кентау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  