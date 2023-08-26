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|Узбекистанец Артур Гулиев стал чемпионом мира по гребле на каноэ
10:52 28.08.2023
Артур Гулиев стал чемпионом мира по гребле на каноэ. Это первое "золото" Узбекистана за 13 лет
Каноист из Узбекистана Артур Гулиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Германии. Это "золото" ЧМ для Узбекистана стало первым за 13 лет.
Спортсмен из Узбекистана Артур Гулиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит с 23 по 27 августа в немецком Дуйсбурге, сообщил Национальный олимпийский комитет.
Каноист стал чемпионом мира, показав лучший результат в решающем заезде на каноэ-одиночке на дистанции 200 м.
Эта золотая медаль чемпионата мира для Узбекистана стала первой за 13 лет. Последний раз на высшую ступень пьедестала почета поднимался узбекский каноист Вадим Меньков на ЧМ 2010 года.
Результаты на C-1 200 м:
Артур Гулиев (Узбекистан) - 38,729;
Хоан Морено (Испания) - 38,769;
Олексии Колиадих (Польша) - 39.046.
Узбекистанец улучшил свой показатель. На Кубке мира в Венгрии в мае он также завоевал "золото" с результатом 41,31 секунды.