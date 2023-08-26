Мюрсель Байрам: Союзники США ушли к БРИКС. Что дальше

10:55 28.08.2023 Anadolu Ajansı

Турция



15-й саммит БРИКС: альтернативный блок усиливается – в трех вопросах



К БРИКС присоединились новые страны, которые всегда считались традиционными союзниками США, сообщает Anadolu. Это увеличивает вес группы на фоне ее противостояния Западу. Автор статьи рассказал, как расширение группы скажется на обстановке в мире.



15-й саммит глав государств и правительств БРИКС, прошедший в Южно-Африканской Республике 22-24 августа, стал встречей, к которой мировая общественность до настоящего времени проявила наибольший интерес.



Доцент, доктор Мюрсель Байрам (Mürsel Bayram) описал для Anadolu Analiz повестку дня 15-го саммита БРИКС, прошедшего в Южно-Африканской Республике 22-24 августа, его возможные последствия глобального масштаба в долгосрочной перспективе, а также решения, принятые на саммите.



Какова была повестка дня саммита?



Экономист Джим О’Нил (Jim O’Neill) в 2001 году обратил внимание на потенциал роста Бразилии, России, Индии и Китая, обозначив эту группу государств аббревиатурой "БРИК". В 2009 году по инициативе России эти государства образовали неформальное политико-экономическое объединение. С присоединением Южно-Африканской Республики, приглашенной Китаем в 2010 году, блок сделал первый шаг в сторону расширения, превратившись в БРИКС, и, несмотря на то что не имел официального статуса международной организации, собирался раз в год и разрабатывал механизм на основе консенсуса.



Объединение БРИКС, нацеленное на построение альтернативного нынешнему миропорядку во главе с Соединенными Штатами механизма международного сотрудничества, сумел привлечь внимание своими решениями в направлении этой цели практически на каждом саммите. Однако 15-й саммит глав государств и правительств БРИКС, состоявшийся в Южно-Африканской Республике 22-24 августа 2023 года, стал саммитом, к которому мировая общественность до настоящего времени проявила наибольший интерес.



В числе основных причин такого интереса можно считать то, что президент России Владимир Путин из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом, был вынужден участвовать в саммите в режиме видеоконференции. К тому же до саммита 22 государства подали официальные заявки на вступление в БРИКС. Кроме того, на встрече планировалось обсуждение новой единой валюты, которая ответит на растущие ожидания дедолларизации в незападном мире.



Тот факт, что Путин не смог лично присутствовать на саммите, а на бизнес-форуме 22 августа вместо председателя КНР Си Цзиньпина выступил министр торговли Китая Ван Вэньтао (Wang Wentao), создал впечатление, что саммит будет тусклым, но в дальнейшем выступления лидеров БРИКС вновь повысили ожидания. Так, Путин выступил с речью в духе ожиданий, заявив о "новом многополярном миропорядке, который учитывал бы суверенные интересы государств и открывал возможности для различных моделей развития, помогая сохранять многообразие культур".



Какие решения были приняты?



Одним из основных пунктов повестки дня саммита БРИКС было расширение группы за счет новых членов. Перед саммитом было объявлено, что 22 страны подали официальные заявки на вступление в объединение. Считалось, что Китай, Россия и ЮАР поддерживают вступление новых членов, а Бразилия и Индия скептически относятся к расширению. По итогам закрытых для средств массовой информации переговоров между лидерами в качестве полноправных членов с 1 января 2024 года было решено принять Аргентину, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Эфиопию, Иран, Египет и Саудовскую Аравию. Таким образом, количество стран – членов БРИКС выросло до 11.



Относительно реформирования международной валютной системы, второго важного пункта повестки дня встречи на высшем уровне, на первом саммите, состоявшемся в России в 2009 году, говорилось о необходимости "более стабильной и предсказуемой международной валютной системы". На 5-м саммите БРИКС, состоявшемся в ЮАР в 2013 году, было решено создать банк, который предпримет шаги в направлении удовлетворения упомянутой потребности и станет альтернативным центром капитала. Наконец, в 2015 году был учрежден Новый банк развития (НБР) с штаб-квартирой в Шанхае. НБР с первоначальным капиталом в сто миллиардов долларов в дополнение к существующим членам БРИКС принял в свой состав Бангладеш, ОАЭ, Египет. На 15-м саммите БРИКС было подтверждено, что НБР играет ключевую роль в содействии развитию инфраструктуры и устойчивого развития стран-членов.



Хотя ожидания о том, что на саммите будет объявлена новая валюта, которая ослабит глобальное доминирование американского доллара, не оправдались в полной мере, в этом направлении были предприняты значительные шаги. Президент Бразилии Лула да Силва объявил о создании рабочей группы по разработке единой валюты БРИКС. Было отмечено, что до завершения процесса члены блока будут заключать сделки с использованием своих национальных валют, будут разработаны необходимые платежные системы для обеспечения дешевого и безопасного денежного потока между участниками, в этом отношении с НБР будет сотрудничать прежде всего Африканский банк развития.



Каковы возможные сценарии?



15-й саммит БРИКС стал площадкой, на которой громко прозвучала критика западноцентричной международной политической, финансовой и правовой системы, построенной после холодной войны. Осуждение сохраняющейся логики холодной войны председателем КНР Си Цзиньпином и акцент президента России Владимира Путина на новом многополярном миропорядке указывают на явное расхождение между миром, представляемым Западом, и миром, представляемым БРИКС. С присоединением к блоку новых членов это расхождение будет углубляться.



В возможном новом порядке Китай и Россия являются доминирующими полюсами, при этом положение Индии открыто для дискуссий. Будучи неотъемлемой частью стратегии США по сдерживанию Китая, Индия либо будет стремиться стать более автономным центром силы, воспользовавшись растущим глобальным влиянием БРИКС, либо продолжит рассматриваться как "троянский конь" в объединении. Попытка США включить Индию в "НАТО плюс" является одной из проблем, которая на данный момент ставит Нью-Дели перед дилеммой.



Такие приглашенные в БРИКС страны, как ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия, до сих пор были известны как союзники США. С присоединением этих богатых нефтью государств к объединению число сторонников нового мирового порядка в ОПЕК увеличится, и нефтедолларовой системе может прийти конец. БРИКС по мере расширения будет занимать видное место не только в добыче нефти, но и в то же время в производстве продуктов питания. Страны блока, на которые в настоящее время приходится одна треть мирового продовольственного производства, в случае кризиса продолжат играть критически важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.



Присоединение Ирана к БРИКС наряду с нефтяными гигантами Персидского залива является значительным событием с точки зрения международного представительства исламского мира. А то, что в новый период в БРИКС будут входить три африканские страны – ЮАР, Эфиопия и Египет, может дать континенту возможность занять более активную позицию в мировой политике и экономике. Кроме того, продолжающийся спор между Эфиопией и Египтом по поводу вод Нила может быть урегулирован с помощью нового общего видения и динамики сотрудничества через БРИКС аналогично нормализации отношений между Тегераном и Эр-Риядом при посредничестве Пекина. Если новый подход, смягчающий даже давние враждебные отношения, окажется успешным, станет еще более очевидно, что мировой порядок, основанный США, подпитывается конфликтами.



Особенно важна роль БРИКС в международной финансовой системе. Если НБР достигнет такой величины, что сможет конкурировать с Всемирным банком, развивающиеся страны для доступа к капиталу больше не будут вынуждены зависеть от институтов Бреттон-Вудской системы. Как видно на последнем примере Уганды, Всемирный банк решил не предоставлять этой стране новое финансирование, сославшись на закон об уголовном наказании за гомосексуализм. БРИКС, олицетворяющий традиционные взгляды, избавит страны, нуждающиеся в капитале, от кредитов с условиями со стороны западных финансовых институтов, включающими политическую и культурную ориентацию.



Автор: доцент, доктор Мюрсель Байрам (Mürsel Bayram), заведующий кафедрой африканских исследований Университета социальных наук Анкары Источник - ИноСМИ

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