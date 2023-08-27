Черная Африка в мечтах о прогрессорах, - Андрей Школьников

11:35 28.08.2023

Россия могла бы помочь в таком строительстве, но для этого нужно понимание и запрос с той стороны



Андрей Школьников

27 августа 2023



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У большей части людей, получивших советское (эпоха модерна) или российское (с элементами постмодерна) образование, принцип "свобода, равенство и братство", несмотря на немного разное понимание, считается одинаково важным. Оттого понимание и осознание неофеодального мышления современных западных элит и/или представителей стран Третьего мира очень непросто. Рассуждения и рассказы про интересы и проблемы простого народа выдают их сразу. Для неофеодализма такая постановка вопроса изначально некорректна и чужда. Попробуем понять, как воспринимают экономику своих стран все эти чудные люди.



С точки зрения человека модерна, получаемый совокупный общественный продукт страны должен делиться на всех членов общества, в соответствии с их вкладом в его формирование, с поправкой на прошлые заслуги и аванс за будущий потенциал. Сильные отклонения вызывают разговоры и споры о справедливости, неравенстве доходов, социальной стабильности, нарушении общественного договора и т.д.



Неофеодальные элиты живут в совершенно другой парадигме, весь общественный продукт за вычетом минимально необходимого для выживания людей, они считают своим. В их понимании есть некий МРОТ / безусловный доход, который различается для деревни, города или столицы. Эту сумму людям нужно выдавать вне зависимости от сложности труда, в ином случае они просто не выживут. Оставшимся чистым общественным продуктом элита вольна распоряжаться по своему усмотрению, оплачивая лояльность (не вклад, а лояльность) приближенных, слуг и дружины.



Для примера, в советской исторической науке о XVI-XVII веках было много про борьбу за собственность, классовые противоречия и т.д., но современники ничего этого не знали. У них шла борьба за власть между различными группами исключительно высшего слоя – князь / царь, бояре, дети боярские, дворяне и … все. Остальные воспринимались в качестве инструментов, средств производства общественного продукта.



Социальные отношения очень многих стран Третьего мира демонстрируют черты неофеодализма, только в роли верхнего слоя оказались не местные элиты, а филиалы транснациональных корпораций, управляемых извне. Собственно, последние и являются настоящими социальными элитами этих стран. Глобальный миропорядок разрушается, влияние внешних сил ослабевает, вот и начали национальные силы борьбу за обретение элитного статуса, активы и ресурсы, снижая аппетиты транснациональных корпораций со своей территории.



В результате разрушения французского политического присутствия в Африке, которое прикрывало корпорации, у местных элит появится выбор (по мере снижения вероятности):



▪️увеличить свое потребление, ничего не меняя – на выходе новый военный переворот со сменой элиты;



▪️увеличить свое потребление, создать и обучить лояльную армию – жесткий режим, попытки экспансии, крах;



▪️направить средства населению на социальные проекты – кризис после падения экспорта, военный переворот;



▪️набрать кредитов и начать строить ориентированные на экспорт предприятия – закрытие проектов из-за распада глобального мира;



▪️направить средства (только собственные) на развитие предприятий полного цикла, нижних переделов, для внутреннего потребления – постепенное повышение уровня жизни.



В настоящее время открывается очень узкое окно возможностей. Для большей части африканских стран верным будет отказ от роста потребления новой элиты, создание армии, формирование собственной максимально замкнутой экономики низких укладов, запуск системы образования и формирование нации вместо набора народностей. Сделать это будет крайне сложно, так как нужны люди с настоящим государственным мышлением. Найдется ли среди десятков стран Черной Африки, кто пойдет этим путем – будем надеяться и смотреть, но шансы невелики.



И, да, Россия могла бы помочь в таком строительстве, но для этого нужно понимание и запрос с той стороны, другие внешние игроки подобным заниматься не будут – прогрессорство не их путь…