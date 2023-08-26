|Жители Гарабогаза просят власти Туркменистана обеспечить город питьевой водой
14:34 28.08.2023
Один из читателей "Хроники Туркменистана" обратился к нашей редакции с просьбой рассказать о проблемах жителей расположенного на берегу Каспийского моря города Гарабогаз (ранее Бекдаш).
Небольшой населенный пункт расположен в самой северной части туркменского побережья Каспия, у границы с Казахстаном. По данным на 1991 год, здесь проживало 7300 человек, но, как рассказывают жители, за годы независимости население значительно сократилось. Из-за отсутствия работы, отдаленности от крупных городов и с трудом работающей коммунальной инфраструктуры Бекдаш (несмотря на смену названия, все жители города называют его по-старому) покинула большая часть жителей. В городе повсеместно встречаются заброшенные многоквартирные дома.
Главной проблемой бекдашцев является отсутствие водопровода и нехватка питьевой воды. Воду жителям доставляют нормировано на водовозах из опреснительной станции. Чтобы получить свою часть воды, нужен талон из жилищного управления. По рассказам жителей, воду привозят нерегулярно, раз в 7-10 дней. Часто водитель водовоза может намеренно проехать мимо дома и оставить его жителей без воды. Таким образом создаются коррупционные условия, и, чтобы получить воду, нужно дать взятку примерно в $15 за 8 кубометров. Часто воды нет даже за деньги.
Чтобы экономить пресную воду, для бытовых нужд (для стирки, уборки, туалета и пр.) люди часто используют морскую.
У каждого жилого дома в городе стоят большие железные баки, в которых хранятся запасы воды (на фото ниже).
Между тем еще один читатель ХТ рассказал, что в новом морском порту в Туркменбаши уже полтора месяца нет воды в связи с неуплатой. Из-за этого в офисных зданиях в порту стоит ужасный запах, так как в туалетах нет воды в сливных баках.
Отсутствие воды – одна из главных, но не единственная проблема Бекдаша. Как и в других небольших населенных пунктах страны, здесь разбиты все дороги или их нет вовсе, у людей нет работы, а за продуктами, в частности за хлебом, выстраиваются большие очереди.
Люди надеялись, что открытие недалеко от города завода "Гарабогазкарбамид" в 2018 году позитивно повлияет на жизнь Бекдаша, принесет в регион рабочие места, деньги и улучшит жилищные условия, но ничего этого не произошло.
Местные жители много раз обращались в администрацию, но их просьбы и требования остаются без ответа. Сейчас люди пытаются достучаться до властей, распространяя сообщения о проблемах города в мессенджерах и социальных сетях.
Редакция "Хроники Туркменистана" надеется, что ответственные лица обратят внимание на проблемы небольшого города и обеспечат его жителей питьевой водой в достаточном количестве.
Год назад президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил о необходимости строительства на Каспии установок для опреснения воды и использования ее в сельском хозяйстве и подачи в Ашхабад. Часть этой воды можно было бы направить и в Бекдаш.