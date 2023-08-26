Жители Гарабогаза просят власти Туркменистана обеспечить город питьевой водой

14:34 28.08.2023

Один из читателей "Хроники Туркменистана" обратился к нашей редакции с просьбой рассказать о проблемах жителей расположенного на берегу Каспийского моря города Гарабогаз (ранее Бекдаш).



Небольшой населенный пункт расположен в самой северной части туркменского побережья Каспия, у границы с Казахстаном. По данным на 1991 год, здесь проживало 7300 человек, но, как рассказывают жители, за годы независимости население значительно сократилось. Из-за отсутствия работы, отдаленности от крупных городов и с трудом работающей коммунальной инфраструктуры Бекдаш (несмотря на смену названия, все жители города называют его по-старому) покинула большая часть жителей. В городе повсеместно встречаются заброшенные многоквартирные дома.



