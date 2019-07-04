Экс-аким юго-казахстанского Кентау Аюпов получил 10 лет за особо крупные взятки

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15:44 28.08.2023
Осужден экс-аким города Кентау
25 августа 2023 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны вынесен приговор в отношении экс-акима А. по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки (ст.177 ч.4 п."б", 28 ч.4-312 ч.5 в редакции 1997г. УК).
Обвинение
В 2013 году А. в группе лиц по предварительному сговору с неизвестными лицами, путем обмана и злоупотреблением доверия собственника компании АО, подстрекая последнего к даче взятки должностному лицу в размере 2,8 млн. долларов США за содействие в победе на тендере строительства электроподстанции в г.Алматы, завладели денежными средствами последнего через посредника.
В суде
Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.
Позиция сторон
В судебном заседании прокурор просил назначить А. 13 лет лишения свободы по совокупности уголовных правонарушений.
Сторона защиты просила оправдать подсудимого.
Наказание
Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие у подсудимого 3-х несовершеннолетних детей, состояние здоровья подсудимого.
Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
Приговором суда А. признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ст.177 ч.4 п."б" в редакции 1997г. УК) при этом освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, и осужден за подстрекательство к даче взятки (ст.28 ч.4, ст.312 ч.5 в редакции 1997г. УК) к 10 годам лишения свободы.
Взыскано с А. в доход государства 422 млн. 800 тыс. тенге, полученные в результате совершения коррупционных преступлений.
Приговор не вступил в законную силу.
Источник:
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны
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АЮПОВ Рашид Абатуллаевич
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[04.03.1981 - ..]
Род. в гор. Кентау Южно-Казахстанской области. Казах.
выпускник Queen Mary University of London (Великобритания) по специальности магистр госуправления (стипендиат программы "Болашак").
3 года работал программистом в частной компании. Затем почти два года был ведущим экспертом дистанционного тестирования ГУ "Центр информации и тестирования Агентства РК по делам государственной службы по Южно-Казахстанской области".
За три года он успел стать директором ГУ "Центр информации и тестирования Агентства РК по делам государственной службы". Затем в течение года был помощником председателя Агентства РК по делам государственной службы и перешел работать в канцелярию Премьер-Министра РК.
С августа 2013 года являлся главным консультантом секретариата руководства канцелярии Премьер-Министра РК.
? - 08.2015 - Президент "КазАльянс" – объединения казахстанцев за рубежом.
С 08.2015 - 2018 - руководитель аппарата Акима гор. Шымкент, представитель партии Nur Otan в Правительстве Республики Казахстан, директор Центра информационных технологий Центрального аппарата партии Nur Otan, советник акима Шымкента.
С сентября 2018 года - июль 2019 - председатель правления АО "СПК "Shymkent".
с 4.07.2019 - 10.06.2021 - аким г. Туркестан
с 10.06.2021 - 03.2022 - зам. акима Туркестанской обл.
В 03 - 11.08.2022 - аким г. Кентау Туркестанской обл.
17 октября 2022 года арестован и содержится в учреждении смешанной безопасности №64 (СИЗО) Департамента УИС по городу Астане на общих основаниях. Обвинен в коррупции. 28.08.2023 осужден на 10 лет л/с за взятки в особо крупных размерах.