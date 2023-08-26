Президентские выборы в Египте: кто станет лидером "земли фараонов"?

15:55 28.08.2023

Арабские насеристские партии заявили о своей поддержке действующего президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на предстоящих президентских выборах, в результате чего число политических блоков, поддерживающих его переизбрание, достигло пяти. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Аш-Шарк Аль-Аусат.



В их число также входят партия "Будущее нации", имеющее большинство в парламенте, а также "Свободные египтяне" и "Защитники Родины".



Глава Национальной избирательной комиссии Валид Хамза заявил, что выдвижение кандидатур на президентские выборы, скорее всего, будет открыто в ближайшее время, после завершения логистической подготовки к избирательному процессу и установления международных и местных правил наблюдения.



Заместитель главы партии "Конференция" Магди Моршед во время телеобращения заявил, что решение партии поддержать ас-Сиси на новый президентский срок было основано на "полном убеждении" в важности сохранения стремления политического руководства "построить новую республику".



Насеристская "Арабская демократическая партия" также заявила о своей поддержке ас-Сиси:



"…чтобы завершить марш достижений… несмотря на сложные глобальные экономические условия".

Помимо ас-Сиси, в президентской гонке, вероятно, будут участвовать еще четыре потенциальных кандидата. В их число входят бывший депутат Ахмед Тантави, президент "Движения за независимость" Ахмед Фадали, глава партии "Вафд" Абдель-Санад Ямама и глава Народно-республиканской партии Хазем Омар.



Депутат египетского парламента Мостафа Бакри указал на национальный консенсус среди партий по поводу переизбрания ас-Сиси.