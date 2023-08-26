Упадка русского языка в Казахстане немае, - КазМИД дискутирует с Алматинским экс-генконсулом Бобровым

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16:54 28.08.2023
МИД отреагировал на слова экс-генконсула РФ об упадке русского языка в Казахстане
МИД отреагировал на слова экс-генконсула РФ об упадке русского языка в Казахстане Фото: МИД РК
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал высказывание экс-генконсула РФ Евгения Боброва о том, что использование русского языка в Казахстане якобы пошло на спад, а число русскоязычных школ и классов сократилось, сообщает Zakon.kz.
Айбек Смадияров предположил, что бывший дипломат не в курсе актуальной ситуации. Он привел данные Министерства просвещения Казахстана.
"Из 7711 государственных школ 3957 ведут обучение только на казахском языке. 1203 школы – на русском языке. А 2551 школа – на казахском и русском языке. При этом планов по полному переходу всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет. Сегодня гражданин вправе выбирать, на каком языке его детям обучаться".
Айбек Смадияров
Официальный спикер МИД РК подчеркнул, что бывший генконсул РФ уже завершил свою дипломатическую миссию и больше не находится в Казахстане.
В новом 2023-2024 учебном году в школах Казахстана будут обучаться 3,9 млн детей. Из них 364 тысячи – первоклассники. 68,2% из них выбрали обучение на государственном языке.
Жадра Жулмухаметова