Чешский суд отобрал квартиру у карагандинской чиновницы за долги

18:43 28.08.2023

Марина Маратова

27.08.2023,



​​Суд в Праге отобрал за долги квартиру у карагандинской чиновницы Мадины Ашировой, передает Ulysmedia.kz со ссылкой на Telegram-канал Выход к морю.



В конце июля текущего года в пражском суде был завершен процесс по взысканию долгов компании Lambiance Ltd s.r.o. по налоговым обязательствам. Данные налоговые обязательства некоторое время оставались непогашенными, и компания, принадлежащая Мадине Ашировой, руководительнице государственного центра предоставления специализированных услуг "Активное долголетие" в городе Караганда, долгие годы ускользала от уплаты.



Как итог, имущество, принадлежащее семье Ашировых, которое было зарегистрировано на чешскую компанию Lambiance Ltd s.r.o., было выставлено на аукцион. Продажа квартиры, принадлежавшей семье Ашировых, состоялась на торгах, и она ушла в новые руки. В связи с этим Мадина Аширова, ее сын и дочь были внесены в реестр недобросовестных налогоплательщиков Чехии.



Мадина Аширова известная личность в Караганде. В разные периоды времени она занимала руководящие должности в местном зоопарке, городском парке и была депутатом маслихата. В этом году она также участвовала в выборах в городской маслихат от партии Amanat, но не смогла победить.



Семья Ашировых приобрела квартиру в Праге в июне 2008 года. Формально она была зарегистрирована на компанию Lambiance Ltd s.r.o., где доли владения разделялись так: 60% принадлежали дочери Анель Ашировой, 20% - сыну Айдыну Аширову, а оставшиеся 20% - Мадине Ашировой.



Квартира имеет площадь 83,5 квадратных метра и располагается в небольшом поселке Цисаржка, окруженном парками, в пригороде Праги. Однако в связи с неправильной уплатой налогов на компанию, на которую было оформлено это имущество, возникли задолженности. В 2018 году фирма Lambiance Ltd s.r.o. была обязана уплатить задолженности по социальному обеспечению и медицинскому страхованию.



В результате, в этом году судебные приставы приступили к аукциону, на котором была продана квартира. Однако стоимость продажи оказалась ниже оценочной, и новый владелец заплатил значительно меньше, чем ожидалось.



Таким образом, завершилась долгая история с непогашенными налоговыми обязательствами компании и связанными с этим последствиями для семьи Ашировых.