В казахстанском Экибастузе снова - рабочая забастовка

18:45 28.08.2023

Забастовку устроили рабочие в Экибастузе

Марина Маратова

27.08.2023,

Рабочие компании "Бас карьер" выступили в социальных сетях с видеообращением, выразив свое недовольство условиями и размером заработной платы, передает Ulysmedia.kz.



"У нас условий для работы нет в "Бас карьере". Бастуем. Хотят нас всех, 120 человек, уволить по статье за то, что мы сюда пришли, остановили работу", - цитирует участников забастовки паблик Tipavlo.



ТОО "Бас карьер" прокомментировало ситуацию, подчеркнув, что компания начала свою деятельность на рынке грузового автомобильного транспорта в июле 2020 года. Люди, представленные в видеообращении, являются водителями грузовых машин, экскаваторов, погрузчиков и другой специализированной техники. По словам работодателя, средняя зарплата этих специалистов составляет "400-450 тысяч тенге".



В компании утверждают, что информация, распространяемая в социальных сетях о задержках выплаты зарплаты и негодных условиях труда, "не соответствует действительности". Они основным образом предоставляют услуги транспортировки организациям-недропользователям, включая ТОО "Ангренсор Энерго".



Пресс-служба компании сообщила, что в апреле 2023 года была проведена работа по улучшению системы оплаты труда для производственного персонала. Это включало повышение заработной платы на 20%. Отмечается, что на данный момент средние зарплаты производственного персонала составляют от 400 до 450 тысяч тенге. Компания подтвердила, что на 27 августа 2023 года нет задолженности по выплате зарплаты.