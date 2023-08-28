Индия запустит космо-станцию по изучению Солнца

19:24 28.08.2023

28.08.2023



Индийская организация космических исследований (ISRO) назначила запуск первой для страны станции по исследованию Солнца "Адитья Л-1" (Aditya-L1) на 2 сентября.



"Запуск „Адитья Л-1", первой индийской космической станции по изучению Солнца, назначен на 2 сентября 2023 года", - сообщила ISRO в соцсети X ("икс", ранее Twitter).



Пуск планируется осуществить в 11:50 по местному времени (09:20 мск) с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана. Он расположен на острове Шрихарикота (штат Андхра-Прадеш) в Бенгальском заливе.