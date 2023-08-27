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Борьба блоков влияния: с расширением БРИКС не так все просто, - Ольга Кузнецова
00:20 29.08.2023

Борьба блоков влияния: с расширением БРИКС не так все просто

Главным итогом15-го саммита лидеров стран БРИКС, завершившегося в Йоханнесбурге 24 августа, стало принятие решения о потенциальном расширении блока в 2024 году. Приглашения на вступление в БРИКС получили Иран, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Аргентина. Но слишком высоко прыгать от радости при этом не стоит.

Полноправное членство перечисленных стран должно начаться только с 1 января 2024 года, а до этого следует помнить о различии таких слов, как "принятие" и "приглашение". И зависит это даже не столько от руководства БРИКС, сколько от законодательного процесса одобрения в некоторых из вышеупомянутых государств.

Не так все просто

Уже в первые сутки после официального приглашения (список новых членов появился в бразильском новостном источнике, близком к дипломатическим кругам, еще накануне) глава МИД королевства Саудовская Аравия заявил, что страна изучит приглашение стать членом БРИКС и "примет соответствующее решение".

Но не везде процедура будет так проста, как а абсолютных монархиях Залива.

В Аргентине же для одобрения вступления в БРИКС необходимо согласие обеих палат местного парламента - это даже при условии, что страна уже отправила заявку на вступление.

политика
На саммите БРИКС российско-китайский дуэт переубедил индийско-бразильский
При этом команда президента Альберто Фернандеса не обладает существенной поддержкой ни в одной из палат, чтобы обеспечить ратификацию.

Есть и другая напасть - в октябре в стране пройдут очередные президентские выборы, а, согласно результатам праймериз, первые по результатам кандидаты - прозападные Хавьер Милей и Патрисия Буллрич - обещают наложить вето на вступление Аргентины в БРИКС.

Дополнительно Милей не хочет никаких отношений с МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки. - Прим. ред.), а Буллрич возмущена, что Аргентина должна будет вступить в одно объединение с Ираном, с которым у официального Буэнос-Айреса в настоящий момент достаточно непростые отношения. В 1994 г. в столице Аргентины прогремел взрыв, унесший жизни 85 человек, в причастности к организации которого обвиняют Иран.

"Наблюдатель"

Суток не прошло после завершения саммита БРИКС, как в СМИ замелькало сообщения главы Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, заявившего, что папа Римский выразил желание, чтобы Ватикан получил статус наблюдателя при БРИКС. Аналогичный тому, что государственное образование уже имеет при ООН.

Вспоминать всю историю Ватикана, а также ту "пользу", которую он причинял развивающимся и православным государствам, можно очень долго, но есть определенные факты: дипломатическая служба, а также разведка данной государственной структуры являются одними из наиболее компетентных в мире. Во многом благодаря им Ватикан продолжает вмешиваться в международную политику, а также распространять свое влияние даже в самых отдаленных уголках мира.

политика
Курьеры для секретных предложений. Байден встретился с посланником папы
Попытки команды папы Римского влезть в дела БРИКС были вполне ожидаемы, и не стоит тешить себя надеждой, что они прекратятся после отказа или непринятия Ватикана в наблюдатели. Просто происходить (если уже не происходит) это будет опосредованно.

Впрочем, это тоже демонстрирует определенный уровень БРИКС, который становится новым центром влияния на мировой арене.

Можно отрицать, что у блока имеется такое намерение, однако провозглашенные цели: формирование справедливого и равноправного мирового экономического порядка, повышение влияния развивающихся стран и стран с формирующимся рынком в институтах глобального управления - прозрачно намекают на то, что у западных государств, раскинувших свои "сети влияния", появляется конкурент.

Содружество "бывших"

Говоря о блоках влияния в первую очередь вспоминаются США с их Агентством по международному развитию (USAID, в кулуарах также периодически мелькает под названием "чертовы амеры уже и там!"), а также Великобритания со своим менее медийным (но не менее эффективным) Содружеством наций.

Причем если работа USAID по большей части выражается в адресной раздаче минимальной гуманитарной помощи (которая решить проблему редко помогает) и сильной медийно-пропагандистской работе на территориях, то с британским Содружеством ситуация другая.

Сейчас организация позиционирует себя как "добровольное объединение независимых и равноправных суверенных государств", которые совместно оказывают влияние на международное сообщество, стремясь привести мир к общим принципам и ценностям.

Учитывая, что главой Содружества является британский монарх, официальным языком - английский язык, а большинство членов - бывшие британские колонии и доминионы, несложно догадаться, к чьим именно принципам и ценностям здесь стремятся привести мир.

Но вернемся к механизму организации: большинство ее членов - бывшие колонии, где элита и экономическая система были созданы и выстроены британскими структурами долгие годы назад (в связи с чем без прямой поддержки или помощи со сбытом колониальных товаров сами по себе они вряд ли будут способны на радикальные подвиги), или же это развивающие государства того же Карибского бассейна, которым помощь нужна в режиме нон-стоп, и такая необходимость вряд ли перестанет быть актуальной в течение как минимум столетия.

В таких странах просто отсутствует возможность самостоятельно обеспечивать все свои потребности, а также претендовать на такую роскошь, как политическая независимость - а британские власти все же гарантируют им выживание.

Разумеется, не за просто так, а, например, за нужное мнение в тех же международных организациях. При этом в своих финансовых вливаниях британцы еще менее щедры, чем американцы, делая упор именно что на выживание.

Кто хочет в БРИКС?

Механизм работы БРИКС при этом совершенно другой и предполагает (по крайней мере официально), что развивающиеся государства с помощью сильных партнеров становятся на ноги и подключаются к общей системе, ведя к взаимному благоденствию.

На саммите было озвучено и намерение блока выстраивать отношения с государствами, которые бы хотели сотрудничать с БРИКС, а также потенциально в него вступить.

По опубликованным данным МИД РФ, таковых уже около 20 - недавно заявки направили Боливия и Венесуэла. Публично желание работать с БРИКС озвучили Куба, Индонезия, Габон, Демократическая Республика Конго, Габон и некоторые другие.

Встреча в формате "Диалог БРИКС - Африка" и "Диалог друзей БРИКС плюс" в рамках саммита БРИКС
Относиться к этому можно по-разному: во-первых, сам формат БРИКС предполагает инвестиции в адрес более слабых государств и условное "поднятие с колен" целых промышленных отраслей. Некоторые из проектов вполне могут оказаться убыточными - и это вполне себе норма в проектах такого масштаба.

Однако здесь можно вспомнить пример Китая, который на протяжении нескольких лет вкладывал средства в развитие тех же литиевых проектов как в Африке, так и в Латинской Америке - и в результате обеспечил себе влияние сейчас.

Правда, тут придется взять не самую привычную для себя роль: инспектировать, пинать и проверять целевое расходование средств. Ну и требовать отдачи не только от исполнителей на крохотных окладах, но и от международных партнеров.

Пятерка с плюсом. Присоединение каких стран к БРИКС выгодно России
Во-вторых, помимо экономики имеется также фактор распространения влияния блока БРИКС. И здесь требуются не только реальные дела, но и умение о них хорошо, громко, понятно и своевременно говорить.

Положительным примером в данном случае является как раз таки USAID, чья медийная сеть работает гораздо лучше, чем сотрудники на реальных проектах, в результате чего у вас складывается ощущение, что американские чиновники буквально везде: и в Тихом океане, и на Ближнем Востоке, и даже в Монголии. Они-то не везде, но им - что в профессиональном смысле похвально - реально есть до всего дело, и неприоритетных направлений для них не существует.

На все вышеуказанное руководство блока БРИКС имеет ресурсы, и хотелось бы, чтобы из громких заявлений вышло действительно что-то стоящее.

Ольга Кузнецова
Окончила Российский государственный университет правосудия, в период обучения специализировалась на уголовном праве и криминологии. Сфера научных интересов: квалификация насильственных преступлений. В разное время успела поработать библиотекарем, моделью и юристом. Активно путешествует, ценит карибский ром и хорошо рассказанные истории.
27 августа 2023

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693257600


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