Кишинев лишает последних прав Гагаузскую автономию, - С.Гамова

00:34 29.08.2023

Южный регион Молдавии ищет защиты у послов стран ЕС

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

28.08.2023

Депутаты Народного собрания Гагаузии решают, куда им обратиться за помощью. Фото со страницы Народного собрания Гагаузии в социальной сети Х (Twitter)

Депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) обратились к президенту Молдавии, в парламент страны и к послам стран ЕС с требованием не ущемлять права автономного образования и разрешить гагаузам самим избирать главу управления образования. Накануне Кишинев объявил о том, что теперь это функция центральных властей. Общественный деятель Иван Кыльчик сказал "НГ", что Кишинев постепенно отбирает у Гагаузской автономии полномочия, в результате закон об особом правовом статусе Гагаузии не работает. По мнению депутата НСГ Николая Дудогло, для решения вопроса нужны переговоры с властями Молдавии.



Закон об особом правовом статусе Гагаузии, принятый парламентом Республики Молдова (РМ) в 1994 году, практически не работает, сказал "НГ" глава Совета ветеранов силовых структур автономии, общественный деятель Иван Кыльчик.



Он отметил, что "Кишинев постепенно отбирал права у Гагаузской автономии: год назад запретил гагаузам самим подбирать себе прокурора, затем отменил налоговые льготы, а на днях объявил, что руководителя регионального управления образования будут назначать в соответствующем министерстве РМ". Кыльчик считает, что этому способствует также недостаточная активность депутатов Народного собрания Гагаузии. А также бездействие башкана (главы автономии) Евгении Гуцул, которая "не может работать, так как у нее нет команды, состав исполкома, предложенный ею, не утвержден НСГ".



Башкан в Гагаузии новый. Евгению Гуцул избрали на эту должность жители автономии еще в мае, ее мандат подтвердила Апелляционная палата Гагаузии, однако работать она так и не начинала, потому как не с кем – структура исполкома утверждена, но состав, предложенный главой автономии, не устроил депутатов, потому решили процедуру отложить. Однако "утверждение и рассмотрение состава исполкома может длиться не более 45 дней", заметил "НГ" руководитель Независимого правозащитного, информационно-аналитического центра Иван Бургуджи. Он пояснил: "Есть старый исполком, который функционален. Пусть работает. А если Гуцул будет продолжать выходить за правовое поле, ее могут отрешить от власти".



Надо отметить, что отношения у башкана Гуцул с Народным собранием не складываются, так как она представляет партию "Шор", признанную Конституционным судом РМ вне закона, и не собирается из нее выходить. А гагаузские депутаты полагают, что через Гуцул опальный лидер партии Илан Шор будет руководить автономией. В Кишиневе о несостыковках в гагаузской власти знают и используют ситуацию на себя. Директор Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Царану отметил в телеэфире: "В принципе в Гагаузии почти нет самостоятельных политиков. Они в той или иной мере зависят от внешних игроков, и это обстоятельство чрезвычайно деформирует политическую жизнь Гагаузской автономии, потому что в этих условиях большинство местных политиков нацелены не на решение вопросов автономии в рамках Республики Молдова, а постоянно ищут какие-то внешние воздействия". По словам эксперта, такое положение вещей вызвано и отсутствием "вразумительной политики у официального Кишинева".



"А если Кишинев оставляет развитие ситуации на волю случая, то совершенно очевидно, что там появляются внешние игроки, которые занимают место, которое должен занимать Кишинев. Поэтому ситуация там будет оставаться достаточно сложной, а иногда будет чередоваться определенными кризисными явлениями вплоть до определенных взрывов", – сделал вывод Царану.



Несложно понять, кого эксперт продразумевал под "внешними игроками": Гагаузия всегда считалась пророссийским регионом Молдавии наряду с Приднестровьем. Жители автономии и сегодня не скрывают своего отношения к России, сохраняя с ней тесные связи. Это не может нравиться Кишиневу, взявшему курс на дистанцирование от РФ. В последнее время центральные власти РМ сужают сферу самостоятельности Гагаузской автономии, депутаты молдавского парламента советуют президенту Майе Санду быть с гагаузами построже.



Парламентская комиссии решила, что предприниматели Гагаузии, которым налог на добавленную стоимость возмещался из госбюджета, должны быть лишены этой льготы. Им должны возмещать НДС из бюджета Гагаузии. Соответствующую законодательную инициативу гагаузские депутаты обсудили в парламенте РМ. И напомнили, что Гагаузская автономия делает отчисления в бюджет Молдавии. Однако их не услышали. "Поправками в законе о возврате НДС Кишинев хочет проучить Гагаузию", – сказал "НГ" депутат НСГ Сергей Чимпоеш, участвовавший в обсуждении.



Недавно парламент Молдавии принял поправки в Кодекс об образовании, согласно которым начальника управления образования Гагаузии, а также руководителей этих ведомств в районах будут утверждать по процедуре Министерства образования и исследований РМ. Депутаты Народного собрания не согласились с данными поправками и подготовили заявление в адрес президента, парламента и миссии ОБСЕ для разрешения данных противоречий.



"Это противоречит положениям закона "Об особом правовом статусе Гагаузии". Это входит исключительно в компетенции НСГ. И сводит на нет наши полномочия в части разработки и реализации политики в области образования", – сказал вице-спикер НСГ Георгий Лейчу на заседании Народного собрания. Еще один вице-спикер НСГ Николай Орманжи предложил к следующему заседанию подготовить законодательную инициативу. Депутат Иван Димитрогло поддержал своих коллег, но пошел еще дальше: "Мы в этой законодательной инициативе должны указать, что не будем подчиняться этому молдавскому закону. Мы делаем это согласно недавно принятому их закону, где говорится о том, что любой закон, который касается Гагаузии, должен утверждаться при нашем участии". По мнению депутата Николая Дудогло, в этом вопросе могут помочь только переговоры с властями Молдовы.



Депутаты НСГ подготовили заявление и отправили его в адрес президента, парламента, правительства и в дипломатические миссии РФ и стран ЕС.