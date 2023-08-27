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Казахстанка Александра Садуакасова завоевала золото ЧМ-2023 по стендовой стрельбеКазахстанка Александра Садуакасова завоевала "золото" ЧМ-2023 по стендовой стрельбе
01:52 29.08.2023

Александра Садуакасова завоевала "золото" ЧМ-2023 по стендовой стрельбе

На 53-м чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в Азербайджане, 28 августа сборная Казахстана пополнила свою копилку двумя медалями, одна из которых высшего достоинства была вручена Александре Садуакасовой, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК, в финальном противостоянии, как это было 27 августа, встретились две наши соотечественницы, Александра Садуакасова и Зухра Ирназарова. В финальном упражнении "стрельба с 10-ти метров с переменным ритмом" борьба шла до последнего момента.

Александра Садуакасова, которая до этого в финале проиграла своей коллеге по сборной, в этот раз взяла реванш и сумела добиться звания чемпионки мира 2023 года. А Зухра Ирназарова удостоилась серебряной награды ЧМ-2023.

Таким образом, сейчас сборная Казахстана поднялась на 9-е место в общем зачете с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалью. Несколько дней назад в трап-программе стендовой стрельбы тройку лидеров замкнули Мария Дмитриенко и Даниил Почивалов (микст). Соревнования в Баку завершатся 1 сентября.

Куандык Шынасилов

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693263120


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