Казахстанка Александра Садуакасова завоевала "золото" ЧМ-2023 по стендовой стрельбе

01:52 29.08.2023

Александра Садуакасова завоевала "золото" ЧМ-2023 по стендовой стрельбе



На 53-м чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в Азербайджане, 28 августа сборная Казахстана пополнила свою копилку двумя медалями, одна из которых высшего достоинства была вручена Александре Садуакасовой, сообщает Zakon.kz.



Как передает пресс-служба дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК, в финальном противостоянии, как это было 27 августа, встретились две наши соотечественницы, Александра Садуакасова и Зухра Ирназарова. В финальном упражнении "стрельба с 10-ти метров с переменным ритмом" борьба шла до последнего момента.



Александра Садуакасова, которая до этого в финале проиграла своей коллеге по сборной, в этот раз взяла реванш и сумела добиться звания чемпионки мира 2023 года. А Зухра Ирназарова удостоилась серебряной награды ЧМ-2023.



Таким образом, сейчас сборная Казахстана поднялась на 9-е место в общем зачете с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалью. Несколько дней назад в трап-программе стендовой стрельбы тройку лидеров замкнули Мария Дмитриенко и Даниил Почивалов (микст). Соревнования в Баку завершатся 1 сентября.



Куандык Шынасилов