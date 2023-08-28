Американские выборы – 2024: впереди "адский реванш"

02:14 29.08.2023 28.08.2023 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



На пост президента США претендуют два неугомонных старика



Нынешняя кампания в США по выбору президента еще не достигла пика, но, кажется, уже грозит превзойти прошлые по степени цинизма и фальши. Все сводится к противостоянию Трампа и Байдена – первый тщится доказать, что бодр, полон сил и готов к свершениям, второй пытается скрыть, что слаб и немощен. Оба погрязли в скандалах и осыпают друг друга градом оскорблений.



Впрочем, подобные словесные "дуэли" для Америки уже претендуют на традицию. Примерно так происходило и несколько лет назад, когда Трамп находился на посту президента, а Байден был претендентом. Ранее, когда тот же Трамп соперничал с Хиллари Клинтон, она жаловалась, что его поведение "безответственное и ужасное". В 2012 году ожесточенные перепалки на грани фола вспыхивали между Бараком Обамой и его соперником Миттом Ромни. Если углубиться в историю, то можно привести и другие красноречивые примеры.



Ладно бы кандидаты только оскорбляли друга. В конце концов, публика любит острые блюда и безобразные зрелища. Гораздо хуже другое: оба нынешних претендента не просто дискредитировали себя, по ним просто плачет тюрьма.



Трамп недавно побывал в застенке штата Джорджия, где прошел процедуру ареста по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года и попытке пересмотреть их результаты. После так называемого mug shot Трамп ретировался, предварительно заплатив 200 тысяч долларов залога за освобождение.



Ранее Трамп добровольно являлся в суды Нью-Йорка, Флориды и Вашингтона – против него выдвинуты обвинения в финансовом мошенничестве, незаконном хранении дома секретных документов и подстрекательстве к бунту. У него сняли отпечатки пальцев, но в наручники претендента в президенты США пока не заковывали.



Поток компромата обрушился и на Байдена. В частности, его подозревают в том, что вице-президент Барака Обамы получал незаконные выплаты из-за рубежа, попросту говоря, брал взятки, коими пополнил свой капитал на 20 с лишним миллионов долларов.



Говорили и писали, что в коррупционных схемах Байдена участвовали его многочисленные родственники и приближенные. Среди них младший брат президента Джеймс с женой, сын Хантер, его супруги - бывшая и нынешняя. В числе подозреваемых подруга Хантера и вдова покойного брата Бо, внук и племянники главы Белого дома. Семейный подряд по-американски.



Возникает щекотливый вопрос: неужели президент Обама не знал о том, что творит его вице-президент? Допустим, такое могло быть. Но резонно представить и другую версию – Барак был в доле. Можно предположить, что и ФБР осведомлено о "шалостях" представителей высшей власти, но до поры, до времени молчит. Шеф бюро Кристофер Рэй, возможно, просто ожидает подходящего момента, чтобы выбросить все козыри на стол.



Странно, что от обвинений в свой адрес Байден открещивается, но как-то вяло и даже устало. Может, и впрямь запамятовал, как все там было. Хотя, когда это будет нужно, ему все напомнят и припомнят.



На днях Виктор Шокин в интервью телеканалу Fox News вновь повторил, что его увольнение в 2016 году произошло под давлением Вашингтона. Два года назад бывший генеральный прокурор Украины выпустил книгу под красноречивым названием "Правдивые истории международной коррупции Джо Байдена на Украине", в которой, в частности, рассказал подробности. В свое время генпрокурор обнародовал документы, собранные в ходе расследования деятельности Хантера Байдена в совете директоров украинской газовой компании Burisma, где тот, мягко выражаясь, использовал свое положение для личного обогащения.



Шокин пытался продолжить расследование, но на его пути встал Джо Байден, занимавший пост вице-президента США. Он выложил 1 000 000 000 (!) долларов в обмен на увольнение Шокина. И на прекращение всех юридических действий против сына.



Интересно, кому "дал на лапу" Байден – тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко, депутатам Верховной рады, проголосовавшим за увольнение Шокина или всем понемногу? Это и многое другое пытался выяснить Трамп, но ход делу так и не дали.



Впрочем, если Байден проиграет выборы, то на него спустят всех собак. И больше всех постарается Трамп. Непременно подсчитает он и безудержные траты нынешней администрации на поддержку режима Зеленского, принявшие просто астрономические размеры.



Пока же Байден чувствует себя довольно уверенно, испытывая лишь легкие уколы от соперников-республиканцев. Однопартийцы-демократы, осведомленные о его "художествах", предпочитают помалкивать.



Несмотря на то, что Тефлоновый Дон и Сонный Джо по горло увязли в трясине скандалов и разоблачений, они остаются фаворитами предвыборной гонки. Все остальные – Кеннеди, Хейли, де Сантис, Пенс, Рамасвами, Скотт и прочие кандидаты – пока не вытягивают.



У Трампа и Байдена достаточно сторонников, которые наивно верят, что их кумиров просто хотят утопить их недруги. Следовательно, американцам предстоит выбирать меньшее из двух зол. Но разницу между ними можно определить разве что под микроскопом.



Кажется, для России более выгоден Трамп, как лидер США, который без устали твердит, что найдет общий язык с Владимиром Путиным и сумеет быстро погасить конфликт в Украине. Но ведь он уже побывал в Белом доме, однако при нем отношения России и США оставались напряженными. Что же произошло за несколько лет? Неужели Трамп прозрел, многое понял, стал мудрее?



В отношении Украины многие выставляли себя в качестве миротворцев, но дальше громких слов дело не шло. Нет серьезных оснований полагать, что миссия "пожарного" окажется по плечу Трампу.



Трамп уже был президентом, Байден сейчас пребывает на этом посту, но ничего значительного для Америки ни тот ни другой не совершил. И потому рассчитывать на их невероятный взлет и резкое изменение курса не следует, ибо они, в общем, не политики, а, скорее, трейдеры на политической бирже. И тот и другой, хищно озираясь, крича на весь мир, повышают ставки в этой бешеной, неутихающей игре. Им важно возвышение, но не Америки и ее нации, а свое собственное. Таким образом, грядущие выборы, по словам члена палаты представителей конгресса Уилла Херда, превратятся в "адский реванш".



Пожалуй, это первый случай в американской предвыборной кампании, когда два старика – на двоих Трампу и Байдену 157 лет – столь отчаянно и непримиримо бьются за власть. Хотя им давно пора на покой – стричь розы в саду, гулять с правнуками, дремать на солнышке с пледом на подагрических коленях. Но малопочтенные старцы, отталкивая друг друга, спешат в вожделенный Белый дом.



Не развалятся ли они на ходу? Источник - Фонд стратегической культуры

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