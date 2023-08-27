|Отчего падает нефтедобыча в Узбекистане? - глава "Узбекнефтегаза" Сидиков
02:17 29.08.2023
Обновлено: Глава "Узбекнефтегаза" - о падении добычи газа
Глава компании "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков считает, что добыча газа не снижается, хотя это отражено в официальной статистике страны. О падении производства говорил министр энергетики, а "Узбекнефтегаз" снижал прогноз по добыче. Позже Сидиков пояснил, что имел в виду.
После публикации материала глава "Узбекнефтегаза" Баходиржон Сидиков связался с "Газетой.uz" и пояснил свои слова.
Председатель правления "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков в ходе пресс-тура в Кашкадарьинской области 25 августа назвал неверными официальные данные по добыче газа в Узбекистане.
"На совещании в Бухаре президент сказал одну фразу: „Предстоящая зима будет другой". Действительно, у народа возникает вопрос: „Что именно будет другим?" Мы видим, что в новостях большие претензии в нашу сторону. „Добыча газа упала. Упала по сравнению с прошлым годом. Они меняют свой план". Это неверная информация. В каком смысле? Мы знаем текущую проблему, [добыча] не упала. Мы знаем о реальной проблеме. У нас четкие меры по борьбе с этой проблемой", - заявил он в сюжете Kun.uz.
По его словам, специалисты компании знают, какие задачи им необходимо решать, а также объем необходимых средств для достижения целей.
"Президент строго поручил, исходя из положения прошедшей зимой… Наша сегодняшняя подготовка: а что, если не будет возможности для импорта газа из соседней страны? Могут быть разные причины. Зима, которая пришла к нам в прошлом году, пришла и в соседние страны", - сказал глава "Узбекнефтегаза".
Баходиржон Сидиков сообщил, что определены меры для предотвращения дефицита газа в зимний сезон, который в прошлом году составлял 15−20 млн кубометров в сутки. В частности, за счет проведения геологоразведочных работ и открытия новых месторождений планируется увеличить производство.
Он также озвучил данные по запасам углеводородов в стране. По его словам, на сегодняшний день в Узбекистане имеется 296 нефтегазовых месторождений с подтвержденным объемом газа в 1,85 трлн кубометров и жидких углеводородов на 150,3 млн тонны. "Узбекнефтегазу" принадлежат 122 месторождения (из которых 35 законсервированы) на 933,2 млрд кубометров (50,3%) и 53,3 млн тонн.
Согласно данным Агентства по статистике при президенте, добыча газа в Узбекистане в январе-июле 2023 года составила 27,47 млрд кубометров и снизилась на 9,5%, или 2,87 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне этого резко вырос импорт - за этот период из-за рубежа приобретен газ на 201 млн долларов, что на 49,1% больше прошлогоднего показателя.
В апреле министр энергетики Журабек Мирзамахмудов отмечал, что в основном снижение производства газа пришлось на "Узбекнефтегаз", поскольку "75−80% месторождений компании уже выработаны". Он отмечал, что динамика добычи газа в Узбекистане изменится в позитивную сторону со второго полугодия, однако показатели остаются намного ниже прошлогодних.
Кроме того, "Узбекнефтегаз" снизил прогноз по добыче природного газа на 2023 год на 1,8 млрд кубометров - с 34,1 млрд до 32,3 млрд кубометров. Судя по графику, представленному первым заместителем главы компании Бехзодом Усмановым, естественная добыча на текущих месторождениях будет падать и дальше, а для поддержания производства на уровне 34,1 млрд кубометров в 2024 году потребуется компенсировать 4,6 млрд кубометров газа за счет геологоразведки, в 2025 году - 7,1 млрд кубометров, в 2026 году - 9,6 млрд кубометров.
Уточнение
Глава компании уточнил "Газете.uz", что речь шла про неверные сообщения о снижении прогноза по добыче газа.
"Прогноз по добыче газа для „Узбекнефтегаза" утверждается руководством. Говорилось, что мы якобы меняем планы [по производству газа], поэтому я сказал, что это неверная информация, мы не меняли план. Я говорил в этом смысле. После этого я сказал, что мы знаем о проблеме, мы определили конкретные меры, то есть мы не меняем прогноз и будем выполнять поставленную задачу, повышать добычу газа", - сказал он.
По его словам, компания предоставляет Агентству статистики фактические данные производства газа.
"Я сказал, что добыча не падала в том смысле, что резервы остаются. У нас многие агрегаты были в аварийном состоянии, то есть компрессорные станции работали на 30% от мощности, были на ремонте. Мы останавливали их и ремонтировали. За счет ремонта действительно это не отражалось в статистике. Но фактически резервы остаются. Мы ремонтируем оборудование, чтобы подготовиться к зиме. Постепенно эта добыча отразится в статистике. Суть в том, что добыча сама по себе не упала, это было контролируемое падение, чтобы отремонтировать компрессорные станции", - заявил Баходиржон Сидиков.
Глава компании отметил, что на 2023 год запланирована добыча газа в 32,2 млрд кубометров.
Компрессорные станции
Напомним, в декабре 2022 года бывший глава Администрации президента Сардор Умурзаков отметил, что на компрессорных станциях, принадлежащих "Узтрансгазу", имеются серьезные неисправности. В ремонте нуждаются 21 из 37 агрегатов. Он поручил министру энергетики Журабеку Мирзамахмудову и экс-главе "Узтрансгаза" Бехзоту Норматову "немедленно привести все агрегаты в рабочее состояние".
В январе "Узбекнефтегаз" сообщал, что на газоперекачивающих агрегатах компрессорных станций нефтегазодобывающих управлений и заводов наблюдаются аварийные остановки из-за морозов.