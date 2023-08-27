Отчего падает нефтедобыча в Узбекистане? - глава "Узбекнефтегаза" Сидиков

02:17 29.08.2023

Обновлено: Глава "Узбекнефтегаза" - о падении добычи газа



Глава компании "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков считает, что добыча газа не снижается, хотя это отражено в официальной статистике страны. О падении производства говорил министр энергетики, а "Узбекнефтегаз" снижал прогноз по добыче. Позже Сидиков пояснил, что имел в виду.



