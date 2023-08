О системном кризисе военно-морского флота США, - В.Прохватилов

02:41 29.08.2023 29.08.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



В прибрежных водах его преимущество улетучивается, как утренний туман



14 августа в военно-морской базе США Мейпорт (штат Флорида) состоялась церемония вывода из эксплуатации литорального боевого корабля (Littoral Combat Ship – LCS) Sioux City.



Это был очередной "выход на пенсию одного из дорогостоящих и проблемных кораблей класса Freedom, кораблей, задуманных ранее в этом столетии, которые, как теперь признают чиновники, имеют мало шансов выжить в обычном бою против Китая или военно-морского флота другой страны. Такие корабли должны были служить 25 лет, но прослужил лишь пять", пишет американский военный портал Navy Times.



"Военно-морской флот объявил о своем намерении вывести из эксплуатации Sioux City и восемь других LCS класса Freedom в начале весны 2022 года, чтобы высвободить средства для финансирования других приоритетов, что является признанием того, что флот LCS не сделал того, что предполагалось изначально", – отмечает издание.



Военно-морской флот США признал провал своего амбициозного проекта Littoral Combat Ships (кораблей прибрежной зоны) еще в 2016 году. Четыре уже построенных корабля было решено использовать как учебные.



ВМС США выступили с заявлением, в котором говорилось об изменении концепции литоральных боевых кораблей. Сформулировано это решение было намеренно туманно, чтобы скрыть тот факт, что весь проект LCS обернулся полным провалом, как отметил Navy Times.



Было сказано лишь, что ВМС США "отказываются от самых важных идей создания LCS, то есть от инновационных, но сложных механизмов, которые должны были превратить недорогие корабли с небольшими экипажами в мощные боевые единицы прибрежной зоны".



На деле же оказалось, что корабли-невидимки стоят крайне дорого – $562,8 млн каждый, что сопоставимо с ценой большого океанского эсминца класса DDG-51 ($700 млн).



Американский ВМФ является мощной боевой силой в мировом океане. Но в прибрежных, так называемых литоральных водах, его преимущество тает, как утренний туман. Здесь главенствуют береговые ракетные комплексы и небольшие ракетные катера. По замыслу американских адмиралов, для достижения преимущества в литоральных водах потенциального противника (прежде всего Китая и России) нужно было построить флот из 64 суперсовременных литоральных кораблей стоимостью около 200 миллионов долларов каждый.



Проект по стоимости сразу же вышел за рамки в три раза. Поэтому было решено ограничиться всего лишь 32 LCS.



Главная черта этих кораблей – модульность конструкции. На корабль при необходимости должно "навешиваться" разнообразное вооружение и системы: противолодочные или противоминные, для борьбы с наземными силами, для разведки и спасательных миссий, доставки десанта и транспортировки грузов.



Идея размещения сменного корабельного вооружения и оборудования в стандартных контейнерах – отнюдь не новая. Она основана на принципе детского конструктора LEGO. На экспериментальных кораблях класса LSC Littoral Surface Craft (литоральный корабль прибрежного действия) должна быть отработана "автоматическая конфигурация" замены модулей по принципу plug-and-play ("включай и пользуйся"), который недавно переименовали в plug-and-fight ("включай и сражайся").



Все бортовые системы кораблей LSC должны быть интегрированы с автоматическими роботами-дронами для разведки и боя.



Всего было разработано два проекта боевых прибрежных кораблей. Первый проект, разработанный корпорацией "Локхид Мартин" представляет собой быстроходный монокорпусный корабль. Корабль другого проекта, корпорации "Дженерал Дайнемикс", – тримаран.



Еще в 2012 году появился первый критический доклад о тестировании Littoral Combat Ship экспертами ВМФ США. "Корабли не соответствуют "живучести во враждебной обстановке", - говорилось в докладе.



Оказалась несостоятельной и ставка на малозаметность для вражеских РЛС. Полностью развенчана и надежда на противоминные таланты LCS. Как оказалось, их дроны-миноискатели неэффективны.



Сомнению подвергнута сама идея малозаметных ветролетонесущих многофункциональных тральщиков LCS, которые способны скрытно подкрадываться к вражескому побережью. Американские эксперты резонно утверждают, что Россия обладает огромным количеством морских мин, которые возможно обнаружить. А китайские антивертолетные мины делают невозможным применение "вертушек" в прибрежных водах. Даже устаревшие иранские якорные мины еще советского производства требуют для обезвреживания больших усилий и времени.



Кроме того, американские эксперты считают, что современные инновационные морские минные поля в принципе непреодолимы.



В последние годы корабли LCS вызывали неприкрытый гнев в Конгрессе США.



Летом прошлого года член палаты представителей Джеки Спейер, демократ от Калифорнии, представила на слушаниях презентацию под названием "Утечка треснутых кораблей" (Leaking Cracked Ships), на которой было изображение каждого LCS с лимоном, что на сленге означает неисправный автомобиль.



"Мы все знаем, что такое лимонные автомобили. У нас есть флот лимонных кораблей LCS, – сказала она. – Мы потратили миллиарды долларов на этот флот, хотя у них нет возможности помочь нам справиться с нашей самой большой угрозой – угрозой со стороны Китая и России. Единственными победителями стали подрядчики, на которых ВМФ полагается в обслуживании этих кораблей".



Самый дорогостоящий проект ВМС США – суперэсминец-"невидимка" USS Zumwalt ("Замволт") – стал предметом насмешек в СМИ и соцсетях.



Самый дорогостоящий проект ВМС США – суперэсминец-"невидимка" USS Zumwalt ("Замволт") – стал предметом насмешек в СМИ и соцсетях. Фотографию эсминца в весьма неприглядном виде опубликовал портал The Drive. Обозреватель издания, известный военный аналитик Тайлер Рогоуэй отметил: "не очень блестящий вид футуристического военного корабля", радиопоглощающие пластины которого потеряли цвет, а по корпусу струится ржавчина.



Проект строительства эсминцев класса Zumwalt давно стал притчей во языцех, как пример негодного расходования огромных средств. Идея строительства подобных кораблей появилась после событий 11 сентября 2001 года. Эти корабли предназначались для поражения баз и учебных лагерей боевиков, а также для поддержки десанта морской пехоты. Их главное оружие – 80 ракет "Томагавк".



Поначалу американцы планировали построить 32 корабля этого класса. Потом 24. Потом семь. Построили три и закрыли проект. И не в последнюю очередь по причине дороговизны суперэсминцев: стоимость одного "Замволта" ($4,4 млрд) практически равна стоимости авианосца. Активно-реактивные снаряды LRLAP для автоматических 155-мм артустановок AGS (Advanced Gun System) на этих эсминцах стоят по миллиону долларов за снаряд, как крылатые ракеты "Томагавк", а с учетом стоимости обслуживания артустановки орудия – вдвое дороже. На три эсминца было закуплено всего 100 снарядов LRLAP, после чего на американских военных накатило внезапное прозрение. На слушаниях в Конгрессе США вице-адмирал Уильям Мерц заявил, что артустановка AGS стала тормозом, который сдерживает развитие платформы Zumwalt. В итоге американские ВМС отказались от пушек AGS.



Энергетическая установка эсминцев Zumwalt, из двух газотурбинных двигателей Rolls-Royce MT30 и двух вспомогательных турбогенераторов, спроектирована в расчете на возможность использования рельсовой электромагнитной пушки – рельсотрона. Во время стрельбы из такого орудия необходимо полностью отключать все прочие системы корабля. Однако стрельба из полностью глухого, слепого и неподвижного корабля настолько похожа на самоубийство, что от установки рельсотрона на "Замволт" отказались, а вскоре был похоронен и сам проект рельсотрона.



У эсминца Zumwalt интегрированная архитектура корпуса-надстройки, что значительно снижает радиолокационную заметность. Надстройка двух первых кораблей этого типа выполнена из композитного радиопоглощающего материала – бальсовой основы и панелей из пробкового дерева с трехмиллиметровой кевларовой броней, которую может пробить даже очередь крупнокалиберного пулемета.



Дальность обнаружения этих кораблей в сравнении с классическими эсминцами класса Arleigh Burke уменьшилась в 4–4,5 раза: она составляет около 70 км. Это совершенно не гарантирует кораблям класса Zumwalt полноценного сокрытия от поисково-прицельных комплексов "Новелла-П-38" российских противолодочных самолетов Ил-38Н, способных обнаружить стелс-эсминцы США на расстоянии более 80-100 км даже по слабому кильватерному следу.



Возможность пеленгования Zumwalt с помощью пассивных гидроакустических станций российских многоцелевых АПЛ ставит под сомнение саму концепцию дорогостоящего корабля-невидимки. Ведь когда суперэсминец будет запеленгован даже катером береговой охраны, он обречен.



Однако не только дороговизна, ошибки в системах вооружений и слабая защищенность даже от стрелкового оружия стали причиной невостребованности этих кораблей. К моменту спуска первого корабля этого класса его миссия поддержки наземных операций против партизан в тапочках полностью утратила актуальность. Теперь, когда ВМФ Китая и России на подъеме, ВМС США вынуждены сосредоточить внимание на морской войне с равными противниками, в которой участи таких несуразных монстров, как "Замволт" не позавидуешь.



Американские военные эксперты еще до ввода в строй гигантских эсминцев указывали на проблематичность этого проекта. The National Interest в 2015 году опубликовал статью Майкла Пека Battlecruisers: The Glass-Jawed Warship that Failed ("Линейные крейсера: провал боевых кораблей со стеклянной челюстью"). "Стеклянная челюсть" – это из боксерского сленга; такое прозвище давали боксерам, которые плохо держат удар.



"Замволты" располагают мощным оружием, "но что будет, если в них все же попадет хотя бы одна ракета? Они будут потоплены или сильно повреждены", пишет Майкл Пек. После того как три эсминца Zumwalt окончательно стали "белыми слонами" (white elephants; русский аналог – "чемодан без ручки") американского флота, командование ВМС США решило придать им хоть какой-то смысл, снарядив межконтинентальными баллистическими ракетами вместо "Томагавков". Однако смысл создания таких кораблей уже утерян.



Комментируя многочисленные поломки спущенных на воду кораблей класса Zumwalt, президент Института Адама Смита в Сан-Диего Майк Фреденбург пишет в National Review: "С самого начала программа "Замволт" страдала от нереалистичных целей и ошибочной концепции операций… Если "Замволт" получит серьезные повреждения и пробоины корпуса, его шансы на выживание намного меньше, чем у других военных кораблей аналогичного размера… Даже если он способен спрятать себя от любопытных глаз и не будет замечен вражескими радарами, как только он начнет стрелять из орудия, его скрытность будет серьезно скомпрометирована, т. е. устойчивые миссии по поддержанию огня из морской пушки и статус "стелс" взаимоисключающи… Как только Zumwalt становится частью боевой группы, большая часть его стелс-преимущества исчезает, потому что другие, менее скрытные корабли появляются на радаре противника. Zumwalt – это абсолютная катастрофа".



"Замволты" все же не списывают, используя просто для демонстрации флага.



Американское экспертное сообщество признает, что ВМС США перегружен сверхдорогими системами вооружений, такими как бесполезные литоральные корабли, как гигантский эсминец-невидимка Zumvolt и новейший авианосец "Джеральд Форд".



Эти монструозные корабли, если они не сопровождаются мощным эскортом, практически беззащитны не только перед гиперзвуковым оружием, уже появившимся на вооружении вооруженных сил России и Китая, но и перед противокорабельными ракетными комплексами предыдущих поколений.



Призывы независимых военных аналитиков отдать приоритет разработке и строительству недорогих автономных морских дронов, которых легко заменить в боевых действиях высокой интенсивности против равного противников в Пентагоне хоть и слышат, но не слишком им внимают.



Это дает хорошие шансы России и Китаю в создании эффективных средств защиты от новоявленной владычицы морей. Источник - fondsk.ru

