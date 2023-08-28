Китайский кормчий сталкивается с беспрецедентными вызовами, - В.Скосырев

02:46 29.08.2023

США пытаются помешать модернизации КНР



Владимир Скосырев

28.08.2023



Cи Цзиньпин призвал руководство Синьцзяна обеспечить социальную стабильность.

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за год посетил Синьцзян и дал указание местному руководству, как обеспечить процветание автономному округу, где большинство коренного населения составляют уйгуры, в основном исповедующие ислам. Главное – обеспечить стабильность и бороться с терроризмом. Учитывая, что Запад поддерживал уйгурских эмигрантов, выдвигавших сепаратистские лозунги, это стало серьезной проблемой. Еще большие трудности ожидают главу КНР в ближайшие пять лет в связи с замедлением роста экономики страны и обострением отношений с США.



Как передала газета "Жэньминь жибао", центральный орган ЦК КПК, председатель КНР призвал закрепить стратегическое положение автономного округа и более эффективно строить "прекрасный Синьцзян", осуществляя модернизацию в китайском стиле. При этом нужно формировать чувство общности китайской нации в районах компактного проживания этнических меньшинств. Это предполагает обучать их стандартному китайскому языку, поощрять жителей Синьцзяна приезжать на работу в другие районы страны, а китайцев из этих районов поощрять селиться и открывать бизнес в Синьцзяне.



Выступление Си не осталось не замеченным в западных СМИ. Американское издание Politico утверждает, что лидер Китая решил продолжать жесткую политику. Она включает меры по противодействию терроризму и дальнейшей китаизации ислама. Издание напоминает, что США, как и европейские страны, подвергли санкциям некоторых китайских чиновников и назвали ситуацию геноцидом. А сейчас предложение обучать уйгуров пекинскому диалекту китайского языка и переселять за пределы региона направлено на то, чтобы уменьшить их этническую идентичность. Китай отверг обвинение. Глава Китая подчеркнул, что необходимо бороться с проповедниками сецессии законными методами.



В Cиньцзяне еще в годы Второй мировой войны происходили бунты, межэтнические столкновения. После образования КНР в 1949 году первый кормчий страны Мао Цзэдун организовал массовую переправку китайцев в регион. Это пришлось не по вкусу многим "сыновьям земли". Неудивительно, что в Вашингтоне до сих пор используют положение на северо-западе Китая для нападок на Пекин.



Впрочем, гонконгская South China Morning Post утверждает, что это для Пекина неприятность локального масштаба. С гораздо более серьезными вызовами Си Цзиньпин, которого на последней сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламента) избрали главой государства на беспрецедентный третий пятилетний срок, сталкивается в связи с замедлением роста экономики страны и давлением со стороны США. Этот нажим охватывает разные сферы – от торговли, технологий до безопасности. А на внутреннем фронте экономика с трудом восстанавливается, причем структурные проблемы становятся более явными, чем за все 10 лет правления Си. От решения этих проблем будет зависеть судьба нового кормчего государства, как его именуют приближенные и официальные медиа.



Ранее в августе президент США Джозеф Байден объявил о планах ограничить инвестиции венчурных предприятий и частных инвесторов в китайские компании, работающие в сфере полупроводников, микроэлектроники, технологий квантового исчисления и некоторых систем искусственного интеллекта. Ричард Макгрегор, старший сотрудник института Lowy в Австралии, говорит, что от этого может пострадать личный статус Си. Такое случится, если Китай долгое время будет отставать в технологиях от США.



Другой большой вопрос состоит в том, сможет ли Си решить структурные проблемы экономики страны. У Пекина для этого нет политической воли, утверждает Джордж Магнас, экономист Оксфордского университета. В статье для партийного журнала Quishi Си Цзиньпин написал, что население должно быть терпеливым и видеть перспективу. Но международные банки и институты терпеть не желают и понизили прогнозы роста экономики Китая в этом году.



Ли Чжунхук, доцент Технологического института в Сингапуре, утверждает, что для Си главное – сохранение внутренней безопасности в стране, поэтому он может не справиться с кризисом экономики, что вызовет брожение в китайской элите.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Главная проблема для Си состоит в том, что происходят глубокие изменения в модели развития экономики КНР и в структуре населения. И на этом фоне обострилась международная ситуация. Это как бы "идеальный шторм". В ближайшие пять лет это будет испытанием для китайского руководства. И если будут совершены какие-то ошибки, провалы, то тут встанет вопрос о личном авторитете Си Цзиньпина, о том, насколько обоснована концентрация власти в его руках.



Поддержка главы государства в элите никогда не была безграничной. Многие его шаги били по интересам части элиты. Есть много людей, которые не одобряют его путь – не только среди чиновников и бизнесменов. На таких позициях стоит часть интеллектуалов. Важнейшая претензия связана с разрывом с Западом. Как и в России, часть общества стремится к модернизации по западному образцу".