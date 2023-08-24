Российский флот развивается, у турецкого трудности, прочие деградируют, - В.Иванов

02:50 29.08.2023 В каком состоянии находятся ВМС стран Черноморского бассейна

Василий Иванов



Об авторе: Василий Иванович Иванов – журналист.

24.08.2023



Вид с разведывательного судна "Приазовье" на пораженный его огнем украинский безэкипажный катер.

Значимость Черного моря для обеспечения безопасности России, Европы и военных операций на Ближнем Востоке растет начиная с 2010 года и до сих пор. Причин тому несколько. Это близость региона к вооруженным конфликтам в Сирии, Ливии, Ираке и Нагорном Карабахе. Это размещение пусковых установок противоракетной обороны (ПРО) и крылатых ракет США средней дальности в Девеселу (Румыния). И, разумеется, специальная военная операция России на Украине.



Экономическая значимость региона обусловлена развивающейся торговлей и проходящими здесь морскими путями – как традиционными, так и проектируемыми. Наличием здесь нефтяных и газовых месторождений и стратегических газопроводов, а также значительными масштабами рыбного промысла.



Наибольшее военно-политическое значение для стран Европы, Ближнего и Среднего Востока Черноморский регион имеет из-за своего географического положения.



Как показывает опыт применения ВМФ РФ в 2015–2019 годах в Сирии против боевиков ИГ (организация запрещена на территории РФ), несмотря на то что Черное море является закрытым, контроль над ним дает возможность оперировать на целом ряде театров военных действий (ТВД): на Кавказе, в Малой Азии и Восточной Европе, в западной части Средний Азии, Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья – при наличии соответствующего вооружения.



Вместе с тем особенности захода в акваторию, ее "закрытость" и юридический статус Черного моря позволяют ограничивать проход здесь военно-морских судов государств, к нему не прилегающих. Иначе говоря, по Конвенции Монтре через проливы Босфор и Дарданеллы не могут беспрепятственно проходить крупные корабли военно-морских сил посторонних государств.



ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВМС СТРАН ЧЕРНОМОРЬЯ



В регион Черноморского бассейна входят Россия, Турция, Болгария, Румыния, Украина, Грузия и Абхазия (официально не признанная ни одним причерноморским государством, кроме России). При этом у Грузии нет военно-морских сил – после "войны 08.08.08" (август 2008 года) она упразднила свои ВМС, а материальную часть передала морской охране.



Наиболее активно свой ВМФ обновляет Россия. В период с 2014 года было поставлено более 30 новейших боевых кораблей и катеров, включая и несущие крылатые ракеты средней дальности типа "Калибр". В их числе три фрегата (проект 11356), три малых ракетных корабля (проект 21631), два патрульных корабля (проект 22160), шесть подводных лодок (проект 636.3), два морских тральщика (проект 12700). А также новые многоцелевые истребители (Су-30СМ) и многое другое, включая противодиверсионные, десантные катера и суда поддержки, сухопутные средства противодействия и береговые комплексы противокорабельных ракет (ПКР). При этом процесс модернизации происходит в условиях санкционного давления со стороны стран Европы и США.



10-1-2-t.jpg

Наивысшей ценностью

для флота любого государства мира

выступает хорошо подготовленный и

мотивированный офицер.

Фото Владимира Карнозова Черноморский флот (ЧФ) Российской Федерации занял положение доминирующей силы, которая не только контролирует бассейн Черного моря, но и представляется серьезной силой в восточной части Средиземного моря.

Воссоединение Крыма и России в 2014 году позволило усовершенствовать и развить хорошо организованную и разветвленную систему базирования береговых и морских подразделений, которая обеспечивает контроль над большей частью Черноморского бассейна.



Это событие также позволило снять ограничения, которые Украина накладывала на обновление ЧФ: с 2014 года Россия более не обязана согласовывать его с Украиной как с государством. До того все изменения в составе Черноморского флота регламентировались приложением к Киевским соглашениям от 1997 года и Харьковскими соглашениями от 2010 года, которые не позволяли обновлять боевой состав без согласования с Украиной.



Важными обстоятельствами развития инфраструктуры Черноморского флота стали быстрое наращивание группировки войск на Крымском полуострове и наличие необходимых производственных мощностей для постройки необходимого количества кораблей. Согласно планам развития ВМФ России, Черноморский флот продолжит получать комплексное и качественное пополнение. В ближайшие пять лет в его состав должны войти корветы (проект 20380), патрульные корабли (проект 22160), малые ракетные корабли (проект 22800).



РУМЫНИЯ И БОЛГАРИЯ



Румыния и Болгария имеют схожие проблемы с военно-морским вооружением. Основная из них – недостаточное финансирование обороны, что не позволяет осуществить закупку новых боевых единиц флота или провести серьезную модернизацию действующих кораблей.



Большая часть военно-морских сил Румынии и Болгарии восходит еще к временам Организации Варшавского договора, когда обе страны были сателлитами СССР. При этом ВМС Болгарии сегодня оснащены лучше, чем ВМС Румынии. В частности, на балансе болгарских ВМС находятся четыре фрегата (один советской, два – бельгийской постройки 1970–1980-х годов), два противолодочных советских корвета, три ракетных катера, четыре минных тральщика. Впрочем, эти корабли не обладают ни боеспособными системами противовоздушной обороны, ни серьезным ударным или противокорабельным ракетным вооружением.



Относительно самостоятельно производила свои военные корабли Румыния, в чем достигла весьма спорных успехов. В состав румынских ВМС входит одна подводная лодка, три фрегата, четыре корвета и четыре ракетных катера, четыре минных тральщика и минный заградитель. Как и болгарские, румынские ВМС не могут представлять угрозу для Черноморского флота России: их материальная база устарела, а необходимое финансирование отсутствует.



Тем не менее и Румыния, и Болгария – члены Североатлантического альянса. И в качестве таковых имеют ряд военно-морских баз и пунктов обеспечения (порты Варна в Болгарии и Констанца в Румынии), которые потенциально могут быть использованы американскими, французскими, итальянскими или британскими силами.



При этом следует отметить наличие у Румынии наземных пусковых установок и систем обнаружения. Они могут представлять угрозу для наземных целей в комплектации крылатыми ракетами и для воздушных – в комплектации средствами ПВО.



Кроме того, нужно учесть, что румынские ВВС качественно обновили свой состав – для них у Португалии были закуплены американские F-16A.



Однако слабость практически всех компонентов ВМС и сил, сопутствующих его развертыванию, очевидны. Береговые ракетные комплексы "Рубеж", находящиеся в эксплуатации Болгарии и Румынии, вооружены устаревшими противокорабельными ракетами (ПКР) П-15 "Термит", системы ПВО, также состоящие из советских комплексов, самостоятельно не способны в полной мере обеспечить развертывание ВМС.



ТУРЦИЯ



Турция является важнейшим игроком в Черноморском бассейне: она контролирует проливы Босфор и Дарданеллы, являющиеся единственным выходом из Черного моря. Конвенция Монтре дает турецким властям право регулировать передвижение гражданских и военных кораблей по черноморским проливам. Соответственно вне зависимости от своих реальных военных сил Турция обладает рычагами давления на черноморские и нечерноморские державы, имеющие интересы в этом регионе.



До начала усиления ЧФ России, проводимого с 2014 года, турецкий флот был лидером по суммарному тоннажу боевого компонента среди всех флотов стран Причерноморья. В его состав на 2016 год входили 12 субмарин, 16 фрегатов, 10 корветов с управляемым ракетным оружием (УРО) и 19 ракетных катеров. 30 апреля 2016 года был спущен на воду первый универсальный десантный корабль турецкой постройки. Ожидается пополнение турецких ВМС новыми фрегатами и корветами. Но эти планы могут быть отложены на неопределенный срок по причине испытываемых Турцией экономических трудностей.



Несмотря на внушительный корабельный состав и достаточно высокие затраты на оборону, Турция вовсе не может похвастаться благоприятными условиями по части безопасности. На юге и юго-востоке от нее разворачивается масштабный конфликт в Сирии и Ираке, на севере – конфликт в Донбассе и Восточной Украине. Никуда не делись и вялотекущие территориальные разногласия Турции с Грецией в восточной части Средиземного моря.



Важнейшим фактором, ослабляющим турецкую оборону и ее ВМС, представляется географическое положение. Практически вся территория Турции окружена морем – и военное прикрытие всей протяженности морских границ не представляется возможным. Другими словами, существующие ВМС Турции не в состоянии держать оборону по всему периметру морских границ.



УКРАИНА



В результате раздела Черноморского флота СССР по итогам Киевских договоренностей 1997 года Украина получила довольно внушительное число кораблей, которые постепенно устаревали и были списаны. Несмотря на значительные судостроительные и судоремонтные мощности, корабельный состав Военно-морских сил Украины со временем все больше изнашивался. А число кораблей, принятых на вооружение после обретения страной независимости, было откровенно мизерным.



Катастрофа для ВМС Украины наступила в 2014 году, когда в Крыму под контролем Российской Федерации оказался практически весь их боевой состав: более 50 кораблей и судов ВМСУ перешли под контроль РФ. Несмотря на то что Россией были переданы Украине некоторые боевые единицы, на практике ВМС Украины лишились практически всех основных компонентов своей боеспособности. Приостановка передачи кораблей ВМС Украины произошла по причине эскалации конфликта в Донбассе.



Амбициозная программа качественного обновления ВМС Украины не была выполнена в силу неоднократной смены руководства, постоянных кадровых изменений, отсутствия производственных компетенций и инициативы со стороны военного руководства. А главное – в силу хронического недофинансирования.



Было заморожено строительство корвета проекта 58250, даже не начато строительство ракетных катеров типа "Лань". Не были закуплены ни минно-тральные корабли, ни малые подводные лодки. Единственным пополнением боевого состава ВМС Украины стали малые бронированные речные катера "Гюрза-М" (однако мореходность катеров, состояние вооружения, динамические характеристики и бронирование вызывали вопросы), а также десантно-штурмовые катера "Кентавр" и старые американские патрульные корабли типа "Айленд".



После начала специальной военной операции в 2022–2023 годах были уничтожены все крупные корабли ВМС Украины.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ



Дальнейшее развитие военно-морских сил государств Черноморского бассейна, помимо всего прочего, будет зависеть от роста напряжения между Североатлантическим альянсом и Россией. Теоретически потребность в обновлении флота можно удовлетворить не только постройкой собственных кораблей, но и их покупкой за рубежом. На практике же эта возможность оказалась перекрытой для России в силу режима санкций (известная история 2014 года с французским вертолетоносным универсальным десантным кораблем "Мистраль"). Важным фактором развития остается и напряженность на Ближнем Востоке с учетом участия Турции и России в конфликтах в этом регионе.



Если говорить о том, как именно будут выглядеть ВМС отдельных стран, то здесь следует учесть два фактора.



В первую очередь, это размеры финансирования; главные игроки – Россия и Турция – будут дальше наращивать свои силы, а Болгария и Румыния, не говоря об Украине, вряд ли будут в состоянии финансировать эту чрезвычайно затратную отрасль. Во-вторых, нужно учитывать позиционирование военно-морских сил и оценку каждым из государств роли Черноморского бассейна в обеспечении своих экономических интересов и национальной безопасности. Источник - НВО

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693266600





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Уникальная коллаборация. В Казахстане появится совместное предприятие с Kia Corporation

- Кадровые перестановки

- Роман Скляр провел очередное заседание Инвестиционного штаба

- В Казахстане состоялось августовское совещание работников образования

- О снижении базовой ставки до 16,5%

- Добьет ли коррупция программу "Арт-спорт"?

- Тамара Дуйсенова провела заседание Республиканской трехсторонней комиссии по социальным и трудовым вопросам

- Т. Дуйсенова провела рабочую встречу по вопросам реализации госполитики в религиозной сфере

- Осужден экс-аким города Кентау

