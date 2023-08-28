Более трети учителей школ Узбекистана получили "двойки" за знание своего предмета

03:06 29.08.2023

28.08.23

Из 220 тысяч учителей школ Узбекистана 86 тысяч или 37% получили оценку "неудовлетворительно" за свои профессиональные знания и навыки. Об этом на совещании 28 августа сообщил президент страны Шавкат Мирзиеев, передает его пресс-служба.



"В частности, неудовлетворительными признаны знания учителей по таким востребованным в настоящее время предметам, как информатика, физика, английский язык, математика и химия", - констатировал глава государства.

По его словам, из 51 тысячи преподавателей иностранного языка только 17 тысяч или 33% имеют уровень С-1. Между тем, начиная с 2025 года, преподавать это предмет смогут только учителя уровня С-1, предупредил Мирзиеев.



Глава государства анонсировал изменение системы приема педагогов на работу, повышения их квалификации и присвоения разрядов. Ежегодно в школах трудоустраиваются 8 тысяч учителей, а из-за открытия новых учебных заведений возникнет потребность в дополнительных кадрах. Теперь учителей на работу будут принимать на конкурсной основе. Первый год новоиспеченные педагоги будут работать стажерами, а затем получат профессиональный сертификат.



Перед отправкой учителей на курсы повышения квалификации их знания оценят, и по итогам определят направления индивидуального профессионального развития.



Если преподаватель покажет плохие результаты, вуз, в котором он учился, получит рекламацию.

На курсах повышения квалификации педагоги, показавшие слабые знания, будут обучаться традиционным способом, учителя с высокими показателями пройдут обучение онлайн.



Присвоение преподавателям квалификационной категории будет проходить в два этапа:



👉 на первом педагог сдает экзамен, и в случае получения результата в 70% переходит на второй этап;



👉 на втором этапе проверяется умение использовать передовые педагогические технологии, методы работы с обучающимися и современные подходы к оцениванию. В зависимости от итогового результата преподавателю присваивается квалификационная категория.



Министерству дошкольного и школьного образования поручено до конца года апробировать новый опыт в 20 районах с низким уровнем педагогического образования. В ведомстве вводится должность первого заместителя министра, ответственного за подготовку учителей. Также будет создан отдельный Совет по педагогическому образованию, в который войдут ректоры педагогических вузов. Профильные вузы Ташкента и Чирчика, где преподавателей готовят к работе в президентских школах, станут базовыми для институтов педагогической сферы.



Изменится и система управления школьным образованием. В этом году была создана "Школа директоров" для обучения и оценки знаний кандидатов на должность директора. В этом процессе использован опыт Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Теперь кандидаты на пост директора отбираются только из числа кадров, имеющих соответствующий сертификат и включенных в резерв. Должность руководителя школы они будут занимать на основе срочного контракта, каждые пять лет директора и их заместители будут проходить аттестацию. Трудовые договоры, заключенные с директорами, не прошедшими аттестацию, аннулируют.



Министерствам экономики и финансов, дошкольного и школьного образования поручено озаботиться увеличением со следующего года зарплат сертифицированных директоров на 50%, их заместителей - на 30%.

✅ На совещании Шавкат Мирзиеев сообщил, что за последние годы средняя зарплата учителей Узбекистана выросла в 2,5 раза. В частности, премии и надбавки стали получать учителя, имеющие национальные и международные сертификаты по иностранным языкам, информационным технологиям, математике, химии и биологии, а также педагоги, выехавшие на работу в отдаленные районы. В результате 23 тысячи учителей зарабатывают по 6 млн - 10 млн сумов ($500 - $833), свыше тысячи человек получают более 10 млн сумов. Еще 2000 учителей получают надбавки из фонда министра.