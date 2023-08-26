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КырЦИК лишил мандата депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова. За подкуп избирателей в 2021-м
03:12 29.08.2023

26 августа 2023
ЦИК лишил мандата депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова

Центризбирком 26 августа отменил регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Кок-Жарскому округу №4 Омурбека Бакирова.

К такому заключению ЦИК пришел во исполнении решений судов по результатам выборов депутата Жогорку Кенеша по Кок-Жарскому одномандатному избирательному округу №4.

На заседании Центризбиркома было вынесен проект постановление, которым предлагается:

отменить постановление ЦИК от 27 декабря 2021 года в части регистрации депутатом Жогорку Кенеша Бакирова Омурбека Мирзараимовича;

признать удостоверение, выданное Омурбеку Бакирову, недействительным.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова добавила, что решения ЦИК о признании выборов депутата ЖК по Кок-Жарскому округу состоявшимися, о признании избранным депутатом парламента по данному округу Омурбека Бакирова были отменены решением судов. Эти решения стали основанием для регистрации кандидата в депутаты Бакирова.

По словам Шайлдабековой, в соответствующие органы были направлены запросы для принятия решения о признании выборов депутата Жогорку Кенеша по Кок-Жарскому округу несостоявшимися. После получения ответа будет принято решение о результатах выборов.

12 членов Центральной избирательной комиссии проголосовали "за".

Верховный суд 18 августа оставил в силе решение Бишкекского городского суда от 26 июля об отмене итогов выборов по Кок-Жарскому округу.

Так, суд отменил решения ЦИК:

- о признании выборов депутата ЖК по Кок-Жарскому округу состоявшимися.

- о признании избранным депутатом Жогорку Кенеша по Кок-Жарскому округу №4 – Бакирова Омурбека Мирзараимовича.

7 июня Административный суд Бишкека удовлетворил иск Дж.А.Б. - уполномоченного представителя кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Равшана Рысбаева от Кок-Жарского округа о признании незаконным постановление Центризбиркома о признании выборов по Кок-Жарскому округу состоявшимися и его отмене.

Бакиров является депутатом ЖК с декабря 2021 года.

Справка:

В ноябре 2021 года руководителю штаба кандидата в депутаты ЖК по Кок-Жарскому округу Омурбека Бакирова Гаипову было предъявлено обвинение в подкупе голосов избирателей.

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров в те дни сообщал, что из ОВД Ноокатского района поступила информация в отношении кандидата Бакирова. По предварительной информации, руководитель штаба кандидата Гаипов с неким Нарматовым купили 30 тонн цемента жителю села Жаны Ноокат и выгрузили у его дома.

По данному факту мужчинам было предъявлено обвинение в подкупе голосов избирателей.

Дело в отношении Омурбека Бакирова было выделено в отдельное производство.

Позже, 6 декабря, МВД информировало ЦИК о том, что сведение о причастности Бакирова к подкупу голосов не установлено.

Ранее, в 2021 году, Рысбаевым указанное постановление ЦИКа было обжаловано. Тогда Административный суд Бишкека и Верховный суд посчитали законным и обоснованным постановление N822 и оставил его в силе.

Источник - akipress.org
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