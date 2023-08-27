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Иудейский проект и действия России. Негативный нейтралитет банкирских семей, - Андрей Школьников
06:26 29.08.2023

Иудейский проект и действия России.
негативный нейтралитет банкирских семей
Андрей Школьников

Для большей части наблюдателей и исследователей глобальные элиты Запада представляются единым монолитом или ведутся попытки выделения фракций по второстепенным, не отражающим реальные расклады признакам. Сложившийся оркестр представлен очень разными силами, что играли в унисон в условиях избытка ресурсов и наличия возможностей решать проблемы за счет третьих лиц. В условиях мировой катастрофы, когда привычные принципы глобального мира уходят, каждый начинает играть сам за себя, причем это характерно не только для стран, но и сетевых держав, в частности Иудейского проекта и Фининтерна.

На рисунке представлено сравнение фракций Запада по ролям. Между ними есть множество пересечений, нечетких границ, общих проектов и направлений, но в сложных, проблемных условиях на первое место выходят базовые интересы. Иудейский проект представлен следующими основными фракциями:

▪️банкирско-ростовщическая аристократия, влиятельнейшие семьи / кланы;

▪️инвестиционные (спекулятивные) банки, транснациональные корпорации;

▪️государство Израиль.

В основе всех фракций лежит иудаизированное мировоззрение, жажда мирового господства, формирования иерархии, где на вершине будет "богоизбранный народ", управляющий всеми остальными нациями. Интересы транснациональных корпораций понятны, их задача – максимально сохранить существующую систему и накопленные долги. Для государства Израиль тоже все прозрачно и ясно - выжить в очень неблагоприятном и агрессивном окружении.

Много интереснее позиция банкирско-ростовщических семей, цель которых не в сохранности множества долгов и обязательств, что нужно Фининтерну. Для рассматриваемой части Иудейского проекта принципиально важно сберечь систему заимствования, даже если текущая будет обнулена, и/или создать параллельные, наднациональные и им подконтрольные аналоги, вроде валюты БРИКС, Мирового Центробанка и т.д. Если в процессе переезда, реорганизации ростовщику нужно поменять расположение офиса и состав вышибал – ничего страшного, важно чтобы можно было продолжать давать и получать деньги.

По мере усиления глобализации, банкирские семьи постепенно теряли привилегированное положение, они вынуждены учитывать интересы других. Финансовая система становилась все более однородной, унифицированной, из формирующих "правила игры", эта часть Иудейского проекта все больше становились лишь первыми среди равных. Показательна утрата "золотого фиксинга" (манипуляторное установление цены на золото в Лондоне), что существовала в 1919-2015 годы.

При исчезновении национальных государств, введении повсеместно единой валюты / эмиссионного центра и т.д. основа, фундамент могущества и влияния банкирских семей исчезнет, появится единый субъект над ними, условное мировое правительство, который в любой момент сможет изменить "правила игры". В настоящее время у банкирских семей нет жесткого неприятия действий России, их даже вполне устраивает переход к Многополярному миру, с их стороны наблюдается негативный нейтралитет.

И, да, до тех пор, пока Россия "строит" Многополярный мир, большей части Иудейского проекта нет до нас никакого дела, не будем их переубеждать, пусть мечтают…))

Источник - zavtra.ru
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