Мирные переговоры: Байден дал российским элитам новую установку

11:14 29.08.2023

Что стоит за сообщениями о желании США склонить Украину к переговорам с Россией



Андрей Дятлов

Материал комментируют:

Александр Перенджиев



Начало президентской предвыборной кампании в США может заставить главу Белого дома Джозефа Байдена подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой. Об этом со ссылкой на несколько высокопоставленных источников пишет Bloomberg.



Однако можно ли верить подобным вбросам в западной прессе, которые вряд ли появляются случайно?



Авторы публикации желание нынешней администрации в Вашингтоне завершить украинский конфликт обосновывают несколькими довольно простыми и, на первый взгляд, очевидными тезисами.



Во-первых, предвыборная гонка в США стартовала. Кандидаты от республиканцев, очевидно, будут давить на то, что американские налогоплательщики имеют право требовать от правительства решения внутренних проблем страны, которых накопилось выше крыши.



Второй аргумент, вытекающий плавно из первого, состоит в том, что команда Байдена тратит десятки миллиардов долларов на помощь Украине. Но многообещающее контрнаступление ВСУ провалилось, существенных изменений на военных картах не наблюдается.



Следующий пункт звучит еще печальнее. При имеющейся динамике ситуация для Украины будет становиться все более плачевной. Вопреки ожиданиям западная техника оказалась не столь эффективной, но и ее поставить в нужном количестве страны НАТО не могут.



Руководители государств постоянно говорят о том, что у них практически выбраны все арсеналы. А Россия как раз смогла серьезно нарастить выпуск военной техники и боеприпасов. Имеющихся, по подсчетам западных аналитиков, хватит российским военным на год интенсивных действий.



Если подводить резюме, то Bloomberg дал развернутый материал, почему Запад устал от украинского кризиса. Американцы хотят заняться своими делами, европейцы сами без Вашингтона оказать необходимую помощь не смогут, а надежд на какие-то успехи ВСУ почти не осталось. В общем, единственный выход для Запада - подталкивать Киев к началу диалога с Москвой.



Если сложить все сообщения, то все идет к тому, что скоро киевский режим окажется наедине со своими проблемами. А значит - станет более сговорчивым. Или такое предположение далеко от реальности?



Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев считает, что все сообщения об усталости Запада от украинского кризиса - это часть информационной кампании против России:



- Разговоры о некоем желании Запада поскорее завершить украинский конфликт призваны прежде всего запутать российскую сторону.



Мы видим, как сейчас раскручивают уже вторую сказку, в которую все должны поверить. Первая сказка была ранее - об истощении украинских ресурсов. Якобы не хватало, бомб, снарядов, артиллерии. Тем не менее, ВСУ как обстреливали, так и продолжают обстреливать жителей Донбасса и других российских регионов. И при этом еще пытаются проводить на территории России террористические акты.



Мы видим, что постоянно по российской земле наносятся удары беспилотниками, и дроны ведь не заканчиваются.



Спрашивается, это - истощение? Мы видим, что с каждым разом украинская сторона старается наносить более массированные атаки. А может быть, истощением стоит называть появление очень дорогих беспилотных катеров?



И вот начали рассказывать вторую сказку. Мол, Запад подталкивает Украину к переговорам. Однако на самом деле Киев подталкивают к продолжению конфликта. Тем более, что ВСУ помогают инструкторы стран НАТО, сражаются и наемники из этих государств.



Однако западная пресса постоянно пишет про то, как США хотят переговоров, как Запад хочет закончить кризис. Российские журналисты это подхватывают. Но все это элемент информационной войны. Главный объект воздействия - российские элиты. Прежде всего, они должны поверить в некое миролюбие западной стороны.



А в это время стягиваются войска вокруг России. Активность проявляют Финляндия, конечно, Польша. Подтягивают к увеличении помощи Украине Японию, Южную Корею. Думают о противодействии России на Дальнем Востоке и в Арктике.



"СП": Западные политики вынуждены ориентироваться на общественное мнение. А в США люди все чаще задаются вопросами, почему ресурсы тратятся не на решение собственных проблем, а просто сливаются без толку на Украине.



- Возмущение простых людей никакой роли не сыграет. Политики не прислушиваются к общественному мнению, а умело им манипулируют. И дальше они намерены делать это. Избирателям ситуацию представляют так, что это ВСУ активно сопротивляются, а американцы будто и ни при чем. Мол, помогаем по мере сил, какое-то оружие даем, кого-то обучаем. Но в целом беспокоиться не о чем, это украинцы будут погибать.



"СП": Чего все-таки добиваются западные элиты, когда делают такие вбросы?



- Задача ослабить внимание российских руководителей. Чтобы они потеряли бдительность. Вот-вот, все скоро закончится, Запад хочет мира, да и вообще в США выборы, американцам не до того. Но факты говорят о том, что силы против РФ наращивают мускулы. Об этом надо помнить, а не тешить себя иллюзиями.