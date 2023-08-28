В Африке создается основа для нового мироустройства? - С.Миркин

11:15 29.08.2023 В Африке создается основа для нового мироустройства?



Судьбой и историей Африканского континента мало кто интересуется в Евразии или Америке. Между тем именно на Черном континенте в августе 2023 года произошли события, которые могут иметь последствия для политического устройства мира в ближайшие десятилетия, а возможно и столетия.



В ЮАР прошел саммит БРИКС, на котором было принято решение об увеличении членов клуба. Скептики скажут: "Ну и что из этого?" На встрече не было принято решение о единой расчетной единице для стран БРИКС (то, что СМИ называли единой валютой R5). А среди новых членов БРИКС есть Аргентина, которая находится в ситуации перманентного экономического кризиса и где скоро пройдут выборы президента, а несколько претендентов на этот пост уже заявили, что отзовут заявку о членстве в БРИКС, если займут пост главы государства. Наконец, главный аргумент тех, кто полагает, что решения, принятые на саммите БРИКС в ЮАР не будут иметь глобальных последствий, следующий: БРИКС позиционирует себя как экономическое, а не политическое объединение, значит, никаких изменений в геополитическую картину мира эта организация внести не сможет.



Однако геоэкономика и геополитика- это как сиамские близнецы, которых нельзя разделять. Политические инструменты используют для достижения экономических целей, а деньги, в свою очередь, служат средством, чтобы добиться политических результатов. И на Западе это прекрасно понимают. Так, немецкое издание Berliner Zeitung пишет, что расширение БРИКС стало личным поражением для Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля. Казалось бы, при чем тут европейские бюрократы. Они оба выступают за сохранение так называемых правил международной политики и экономики, а по факту - за сохранение доминирующего положения США в мире, и в этом смысле они куда большие слуги Вашингтона, чем функционеры в Брюсселе. Кроме того, Боррель известен своим расистским высказыванием о том, что "Европа - сад, а весь остальной мир как джунгли", и теперь эти "джунгли" объединяются в глобальный союз, который в перспективе может положить конец гегемонии США и их сателлитов из ЕС в мире.



Сейчас в Африке предвоенная ситуация и формирование противоборствующих коалиций в западной части этого континента. В Нигере офицерами был свергнут профранцузский президент Мохамед Базум, что очень не понравилось Парижу. И теперь ряд стран региона, входящих в организацию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), планируют совершить военное вторжение в страну, чтобы вернуть Базума на пост. При этом государства Буркина-Фасо, Мали заявили, что готовы отправить свои армии, чтобы защищать Нигер в случае вторжения.



Скептики могут возразить, что в Африке постоянно происходят какие-то перевороты и войны и это не ощущается на других континентах. Однако противостояние в Западной Африке имеет яркий геополитический характер. Нигер, Буркина-Фасо, Мали - это антизападная коалиция. Политические предпочтения этих стран прослеживаются очень четко: в Нигере, например, приняли решение выслать послов Франции, США и Германии. Также вспомним, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетала в Нигер и встречалась там с офицерами, которые взяли власть. По слухам, которые распространялись в СМИ, она им предложила сделку: Франция уходит из Нигера, но французское влияние будет заменено американским. Офицеры отказались, тем самым продемонстрировав, что их выступление не только антифранцузское, но и в целом антизападное и антиколониальное. И если в Западной Африке вскоре заговорят пушки, то этот конфликт можно будет рассматривать как второй горячий фронт против западного доминирования в мире. Первый- это СВО, где России по факту противостоит весь блок НАТО, а майданная Украина просто платит американцам налог кровью, отправляя своих мужчин на убой.



Как саммит в БРИКС и события в Нигере могут повлиять на будущее политическое мироустройство? Большинство историков считают, что мировое доминирование Британии закончилось в 1918 году, когда она вышла из Первой мировой войны со значительно подорванной экономикой и с серьезным социальным кризисом, связанным с большими потерями. Между тем Британская империя продолжила существование, ее флот еще оставался сильнейшим в мире, а лондонская элита продолжала считать себя хозяевами мира. И в реальности Британия продолжала влиять на судьбы целых народов, яркий тому пример - Мюнхенский сговор 1938 года, который предопределил судьбу Чехословакии.



Американское влияние на мировые процессы также не может исчезнуть в один момент. Хотя оно уже не такое, как, скажем, 30 лет назад, когда никакие важные процессы в мире не могли произойти без ведома США. А если кто-то из руководителей государства позволял себе действовать не так, как хотелось Вашингтону, то его страну и его самого жестоко карали. Пример этому - судьбы Слободана Милошевича и Саддама Хуссейна и, соответственно, Югославии и Ирака.



В те же годы вышла книга "Конец истории и последний человек" политолога Френсиса Фукуямы, который философски обосновал право США на доминирование как страны - носителя либеральной демократии. Недаром Фукуяма в начале СВО очень надеялся на поражение России и мечтал о возрождении духа 1989 года. Он прекрасно понимает, что, хотя США по-прежнему является самой могущественной державой мира, ее нынешнее влияние - лишь тень того, что было в 1990-е и нулевые годы. Как видим, дипломатии США так и не удалось прогнуть страны Глобального Юга, чтобы они заняли антироссийскую позицию и присоединились к западным санкциям. Представить такое фиаско Госдепа даже 15 лет назад было невозможно.



Разумеется, в ряде аспектов мировые лидеры и руководители международных институтов вынуждены оглядываться на Вашингтон и сейчас. Президент Банка БРИКС Дилма Руссефф заявила, что хотя он выполняет обязательства перед всеми учредителями, включая Россию, но не может помочь ей противостоять западным санкциям из опасений того, что банк сам станет объектом санкций США и Европы. Она сообщила:



"Нельзя отрицать, что международная финансовая система существует… Приходится жить с этим".



То, что Руссефф называет международной финансовой системой, по факту является англосаксонской финансовой системой, созданной экономическими элитами и правительствами Британии, США и, соответственно, контролирующих эту систему. Одна из задач БРИКС - создать ей альтернативу. Структуру финансовых институтов, правил для их функционирования и механизмов расчетов, которые бы могли действовать вне англосаксонской системы. И чем больше стран будет вовлечено в эту альтернативную систему, чем меньше в мировой торговле будут использовать доллар, тем слабее будет становиться США и их европейские сателлиты.



Если государствам ЭКОВАС при помощи Франции и США не удастся быстро нанести поражение Нигеру и его союзникам и война затянется, то очень вероятно, что свержение профранцузских правительств начнется и в тех государствах, которые сейчас находятся в составе прозападной коалиции. А если армиям антизападной коалиции в серьезных битвах удастся нанести поражение войскам врага, то антиколониальная "эпидемия" может как вирус распространиться по всей Западной Африке. Что, в свою очередь, нанесет Франции, США и ЕС чувствительный экономический ущерб, а еще больше - политический. Ведь страны в других частях мира, которые находятся в полуколониальной зависимости от Запада увидят, что и с доминированием Вашингтона, Лондона и Парижа можно бороться.



Поэтому победа Нигера и его союзников может положить конец вековой власти коллективного Запада в Западной Африке, а БРИКС со временем сможет создать свою экономическую и финансовую систему, завершит период доминирования англосаксов.



Сергей Миркин Источник - eadaily.com

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