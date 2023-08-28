Задержан подозреваемый в нападении на журналистку "Аль-Джазиры" в прямом эфире

13:30 29.08.2023

Бил как в первый раз



Полиция задержала подозреваемого в нападении на корреспондентку телекомпании "Аль-Джазира" Ранию Дриди, которая 25 августа вела репортаж в Санкт-Петербурге возле бывшего здания ЧВК "Вагнер". Журналистка освещала обстановку на месте стихийного мемориала, посвященного погибшему предпринимателю и основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, когда на нее набросился мужчина из-за того, что она говорила на арабском языке. Задержанным оказался уроженец Петрозаводска Игорь Бердов, который попытался скрыться на малой родине. На допросе он признался, что был нетрезв, и попросил прощения за свой поступок.



Полиция возбудила уголовное дело о нанесении побоев (ст. 116 УК) журналистке международного телеканала "Аль-Джазира" (штаб-квартира компании базируется в городе Доха, Катар) 41-летней Рании Дриди. Подозреваемым оказался 36-летний житель Петрозаводска (Республика Карелия) Игорь Бердов. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленник был задержан в родном городе, куда он уехал сразу после инцидента. "Сотрудниками УМВД России по Невскому району города Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в нанесении побоев журналистке международной телекомпании "Аль-Джазира"",- отметила она.



Госпожа Дриди вела эфир в ночь на 25 августа у здания бизнес-центра "Морская столица" на улице Зольной, где ранее находился офис "ЧВК Вагнер Центра". Там после сообщений в СМИ о гибели бизнесмена и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина при катастрофе бизнес-джета Embraer Legacy 600 в Тверской области образовался стихийный мемориал, к которому люди начали приносить цветы.



Во время прямого включения в кадр ворвался одетый в черное мужчина, который стал требовать от корреспондентки прекратить разговаривать на иностранном языке, а затем ударил ее по голове и скрылся с места. Сама Рания Дриди - гражданка России, родилась и проживает в Москве. В ту ночь она вела репортаж для арабской версии телеканала. Пострадавшая была доставлена в Александровскую больницу, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.



Как стало известно "Ъ" от коллег в московском офисе "Аль-Джазиры", здоровью журналистки сейчас ничего не угрожает, однако общается она на данный момент только с сотрудниками правоохранительных органов.



"Сейчас она чувствует себя все еще не очень хорошо",- пояснили в российском представительстве телеканала.



Там добавили, что в ту ночь с ней также была женщина-оператор, однако дебошир не успел причинить ей вред. "Он не добрался до нее, попытался камеру разбить, но операторы, как правило, обученные, и у него ничего не вышло. Оператор сейчас находится в Ливане",- рассказал собеседник "Ъ".



Задержанный Игорь Бердов заявил следователям, что был в тот момент в сильном алкогольном опьянении и не отдавал себе отчет в своих действиях.



На вопрос правоохранителей, что спровоцировало его на такие грубые действия, он затруднился ответить. О том, что потерпевшая - журналистка, по его словам, он тоже не знал. Также Игорь Бердов сказал на допросе, что впервые поднял руку на женщину. "Первый раз",- признался он.



На опубликованном пресс-службой МВД России видео задержанный раскаивается и приносит извинения корреспондентке.



"Полностью (признаю вину.- "Ъ"). Раскаиваюсь. Приношу свои извинения потерпевшей",- говорит он.



В 2017 году Игорь Бердов был осужден за мошенничество на два с половиной года, но примерно через год вышел на свободу условно-досрочно. Если предъявленные обвинения подтвердятся, то в этот раз ему может грозить лишение свободы до двух лет.



Андрей Кучеров, Санкт-Петербург