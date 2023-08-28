Казахстан против России? Все куда интереснее: интрига раскрывается просто

13:34 29.08.2023 Мягко говоря, нейтральная позиция Казахстана в вопросе отношений с Россией порождает много слухов. А выходки казахстанских неонацистов и вовсе заставляют предположить, что страна выступает против России. Однако на деле все гораздо сложнее.



Если говорить коротко, власти Казахстана сегодня придерживаются "политики многовекторности". Россия же показывает, что мы сотрудничаем с братским народом, причем часто делаем это вопреки собственным интересам. В целом в этом и заключается основной конфликт.



К сожалению, сейчас мы вынуждены говорить о слабой поддержке позиции России казахстанскими властями. Более того, доходит до откровенно недружественных шагов.



Разные звоночки объединятся в гром?



Из последних событий. На прошлой неделе стало известно, что в Казахстане теперь не транслируется телеканал Царьград, в том числе заблокирован сайт "Первого русского". И это далеко не первый звоночек, сигнализирующий о том, что давний стратегический союзник Москвы уже давно не заслуживает такого статуса.



Все говорит о том, что США и их сателлиты начали усиленными темпами подминать под себя Астану, подталкивая ее на дорожку, по которой ранее уже прошла Украина, подчеркнула в эфире программы "Мы в курсе" ведущая канала Царьград Елена Афонина. Она с тревогой рассказала о том, что пишут в нынешних казахстанских учебниках истории. Так, в одном из них утверждается, что Москву будто бы основал Хан Москал, а во время войны с Наполеоном русский город защитили от интервенции французов казахи.



Пугающие тенденции в соседней стране в прямом эфире "Первого русского" прокомментировал политолог Артур Атаев. По его мнению, Запад не случайно начал расшатывать ситуацию в Казахстане именно с подмены фактов прошлого:



История и СМИ - это оружие, которое страшнее оружия массового поражения. Исходя из этого можно предположить, к чему все это потенциально может привести…



Эксперт обратил внимание, что многие западные структуры и организации, которые раздают гранты, очень прочно обосновались в Средней Азии. Среди них и Госдеп, и Фонд Сороса, и Центрально-Европейский университет, и Фонд Макартуров.



У них одна цель: сформировать новый тип культуры и новый тип общества, которые будут противостоять великому северному соседу. Им нужно создать на юге не менее великое, не менее мощное межгосударственное образование, которое сможет и физически, и военно-политически, и социокультурно подавить Россию. Уже есть претензии на территории: на стратегически важный Оренбургский коридор, на Поволжье… Не зря вице-премьер предыдущего правительства Казахстана была самым частым гостем в Татарстане, - заключил собеседник Царьграда.



Бить не только по России, но и по другим соседям



Более того, в последних числах августа стало известно, что власти Казахстана ударили и по Киргизии. Реакция последовала немедленно.



Так, министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев сообщил о неприятном инциденте на границе с Казахстаном. Он пояснил, что мониторинговая миссия ЕЭК направилась в соседнюю республику, чтобы выяснить, почему казахстанская сторона медленно пропускает фуры из Кыргызстана. Однако на границе не захотели пропускать миссию. При этом, подчеркивает представитель ЕЭК, со стороны комиссии все разрешительные документы были направлены казахстанской стороне.



Но пограничники Казахстана заявили, что никаких бумаг о визите группы и поручений они не получали. Кожошев добавил, что действия казахстанской стороны вызывают недоумение. Он не преминул заметить, что подобные инциденты на границе переходят в хроническую стадию, что негативно влияет на интеграцию внутри ЕАЭС.



Напомним, ранее власти Казахстана сделали очередной недружественный шаг по отношению к России. Так, в республике объявили о блокировке доступа к телеканалу Царьград.



И это далеко не первый звоночек, сигнализирующий о том, что давний и стратегический союзник Москвы уже давно не заслуживает такого статуса.



Все говорит о том, что США и их сателлиты начали усиленными темпами подминать под себя Астану. Подробнее - на Царьграде.



А Россия к казахам - со всей душой...



Как известно, Россия по линии ОДКБ оказала Казахстану помощь, когда легитимные власти страны попытались свергнуть в ходе одной из искусственных "революций". Государство запросило помощи, и мы решили все спорные вопросы. Как только ситуация стабилизировалась, миротворцы покинули Казахстан. Хотя провокаторы настаивали, что Россия теперь будет диктовать свои условия казахам. "Вброс" не удался, власти Казахстана лишь укрепили свои позиции, однако Москве на добро ответили... нет, не злом, а плетением интриг, весьма неприятных.



Вот один из примеров.



Россия не раз предлагала Казахстану сотрудничать в сфере добычи редкоземельных металлов, но Астана постоянно отказывалась. Как оказалось, все это время наши казахские коллеги ждали личного визита представителей США для заключения сделки. События развивались настолько стремительно, что в Минторговле уже утвердили дорожную карту.



В нынешней политической обстановке контроль над добычей, производством и оборотом редкоземельных металлов становится все более важным, поскольку от них зависит производство вооружений и развитие высокотехнологичных отраслей, а также космической индустрии. Не секрет, что на территории Казахстана огромное количество месторождений, которые могут принести большую пользу государству. Но проблема в том, что они не могут быть эксплуатированы без инвестиций, технологий и финансовых ресурсов.



Америка и Китай уже долгое время занимают лидирующие позиции в контроле над месторождениями и сферой добычи редкоземельных металлов. США не упустили возможности набить карманы и стали "стучаться в двери" к казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву.



Казахстан оказался настолько привлечен идеей стать "мировым игроком" на данном рынке, что без раздумий подписал соглашение с США о добыче и производстве редкоземельных металлов на своей территории. Какая реакция должна быть у России на такое решение? Напомним, Казахстан является нашим союзником по ОДКБ, но, несмотря на это, официальная Астана любезно передает свои ресурсы в пользование нашим противникам, способствуя развитию военной промышленности стран блока НАТО.



Астана без сомнений демонстрирует полностью противоположное отношение к России, несмотря на заявления о сотрудничестве и "дружеских отношениях". Возможно, это связано с желанием привлечения инвестиций для развития экономики Казахстана. Хотя наша сторона не раз предлагала казахам такую помощь, те отказывались и не желали сотрудничать. Ждали визита американских коллег? Однако такие шаги могут привести к разрушению взаимоотношений в сфере политики и экономики между Россией и Казахстаном.



Россия не оставит без ответа такой шаг со стороны "дружественного" Казахстана. Уже в скором времени можно будет наблюдать за изменением выражений на лицах Токаева и его преданных министров, которые решили пойти на поводу у западного мира.



Вместо резюме



В сложившейся обстановке остается лишь отметить, что интрига Казахстана в какой-то момент может оказаться настолько запутанной, что власти страны в попытке усидеть на двух (и более) стульях сами себя перехитрят. С одной стороны, Казахстан оказывает помощь России в целом ряде важных проектов. С другой стороны... мы показали вам конкретные примеры недружественной политики. Источник - Царьград

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