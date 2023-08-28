Мигранты выходят на охоту: бойцовские клубы для приезжих поднимут бунт в России

13:39 29.08.2023 ЕГОР КУЧЕР



Рост мигрантской преступности в России – это не категория, требующая доказательств, а неопровержимый факт. И чаще всего ситуация видится как деяния отдельных приезжих или же неких организованных групп. Однако в последнее время все чаще появляются сообщения о массовых акциях мигрантов, драках "стенка на стенку", в которых принимают участие люди с хорошей спортивной подготовкой. Эти спортсмены тренируются в специальных бойцовских клубах для приезжих. В чем опасность этого явления и почему с этим никто ничего не делает?



Абу-бандитизм: Россия столкнулась с новой угрозой мигрантов



Новости об очередных случаях мигрантской преступности в последние месяцы стали напоминать сводки с фронта. Складывается впечатление, что Россия снова, как в лихие 1990-е, тонет в каких-то криминальных разборках со стрельбой, в бандитских налетах с целью ограбления, изнасилованиях, убийствах. Особо жутко выглядят преступления в отношении женщин и детей. По данным Следственного комитета, в 2022 году количество уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности, совершаемых мигрантами, резко выросло: их было возбуждено 737.



В России от 6,5 до 8 млн мигрантов, то есть это порядка 5% населения страны. И эти 5% умудряются совершать 22% всех изнасилований. То есть это в пять раз больше, чем это делают не мигранты.



12 июля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам противодействия преступности мигрантов. Озвученные им цифры поражают. За пять месяцев 2023 года приезжими уже совершено более 18 тыс. преступлений. Возросло число совершенных ими тяжких и особо тяжких преступлений. Следственными органами СКР только в первом квартале 2023 года возбуждено свыше 550 уголовных дел данной категории, более 500 дел направлено в суд.



К изнасилованиям добавляются и случаи жестоких убийств. Так, в Самаре в начале июля выходец из Таджикистана выбросил из похищенного внедорожника его хозяйку – 34-летнюю Екатерину Карась, предварительно перерезав ей горло. Это произошло на одной из центральных улиц города, средь бела дня. Спасти девушку не удалось.



В Ленобласти мигранты-подростки, угрожая оружием, отнимают одежду и личные вещи у местных детей. 9 августа молодой мигрант напал на местного подростка в поселке Янино, попытавшись отнять у него футболку, которая ему понравилась. Русскому ровеснику он угрожал пистолетом и говорил, что прострелит ему колени (выяснилось, что пистолет был не настоящий).



При этом за последний год выросло и число случаев групповых преступлений мигрантов. Так, 8 августа у карьера во Всеволожском районе Ленобласти произошла массовая драка с участием мигрантов. В больницы были доставлены 40 человек, в том числе с огнестрельными ранениями. А в Нижнем Новгороде спустя 10 дней были задержаны два участника группировки выходцев из ближнего зарубежья, которые нападали на людей в Сормовском районе. Полиция смогла задержать двух бандитов по видео, на которых видно, как они избивают прохожих и выкрикивают оскорбления в адрес русских. Оба преступника ранее умудрились получить гражданство России.



В конце июля в Ставропольском крае бандиты-мигранты толпой напали на двоих русских парней и забили их до полусмерти, после чего скрылись. Их ищет полиция.



А в московском районе Гольяново молодые бандиты-мигранты организовали этническую преступную группировку, чтобы заниматься различным криминальным бизнесом, включая рэкет и торговлю наркотиками. Одним из лидеров ОПГ был некий Наиль Кельбалиев, о котором Царьград уже писал. В ОПГ входят уроженцы Средней Азии и Кавказа, они терроризируют местное население, вымогают деньги и имущество, угрожают оружием, при себе всегда носят ножи и пистолеты. У одного школьника члены ОПГ отжали "Жигули", которые тот купил за 25 тыс. рублей, чтобы в будущем ездить в институт. Что характерно, члены ОПГ тренируются в этнических бойцовских клубах.



И, конечно, все это имеет под собой, скажем так, черты "окультуривания". Но не мигрантов русской культурой, а наоборот.



Примеры с мигрантской преступностью можно приводить и приводить. Их тысячи только за последние месяцы. А все вышеперечисленное вообще произошло всего-навсего за июль-август. Не многовато ли?



Так что мы можем констатировать: Россия столкнулась не только с новой волной преступности мигрантов, но и с новым, пока еще укореняющимся криминальным явлением – так называемым абу-бандитизмом. Что это такое? Об этом весьма конкретно ранее высказался писатель, блогер и публицист Роман Антоновский:



Среди выходцев с Кавказа и из Средней Азии сформировалась субкультура абу-бандитов, замешанная на лютом коктейле из АУЕ*, худших восточных традиций и радикальных форм исламизма, где нападение толпой на одного, приставание к девушкам, криминальные промыслы и оскорбительные треш-токи считаются поведенческой нормой и удалью. Культовыми персонажами абу-бандитов являются террористы, бандиты, радикальные имамы и самые отмороженные бойцы поп-ММА. Под роликами с опасной джигитовкой на дорогах, избиениями неформалов, лутингом магазинов, приставаниями к девушкам и матерными пикировками в ММА они оставляют простыни хвалебных комментариев. А задержания своих соплеменников за реальные преступления абу-бандиты клеймят русским фашизмом и расизмом.



Почему они так хорошо подготовлены?



Конечно, хорошая спортивная форма, знание приемов единоборств и наглость драться даже с полицией возникают не на пустом месте. По всей России действуют вполне легальные спортивные клубы, в которых мигранты проходят подготовку. Если посмотреть на то, как сами владельцы таких клубов объясняют их наличие, то окажется, что основная причина – якобы желание молодых выходцев из Средней Азии и Кавказа пробиться на престижные турниры по MMA (смешанные единоборства – сочетание приемов борьбы – например, самбо, – джиу-джитсу, кикбоксинга, бокса и других видов).



Тренеры мигрантов заявляют, что только в Москве или Петербурге есть шанс участвовать в любительских мигрантских турнирах с тем, чтобы быть замеченным и получить шанс пробиться в высшую лигу. Каждый молодой боец, уверяют они, хочет стать новым Хабибом Нурмагомедовым. Но мы понимаем, что большинство не становятся "новыми Хабибами", так куда они употребляют свою силу и умения? То-то и оно.



Сейчас только в Москве работают порядка 20 киргизских бойцовских клубов, несколько таджикских и кавказских. Экспансия "тренеров" из Средней Азии в Москву активно происходила в 2011–2017 годах, и именно тогда в столице стали открываться преимущественно киргизские клубы. Наиболее известные из них –"Айкол Манас", "Жаш Куч", "Ихлас", "Акбарс", "Айкол FC", "Эмир", "Тоолос". Есть и таджикские – PamirFighters, "Гран Плюс", AFC, Tajmoscow Team.



Всего же в столице может насчитываться до 400 подобных клубов, включая те, о которых информации в интернете просто нет, так как они работают подпольно и попасть туда мигранты могут лишь, что называется, по своим каналам.



Что же касается тех клубов, что на виду, то в каждый их них регулярно ходят заниматься около 150–200 человек, русским туда нельзя. Условия абонемента – щадящие. Например, про "Айкол Манас" можно найти информацию, что занятия стоят 2000 рублей в месяц – вполне подъемная сумма для мигранта. И хотя заявляется, что в такие клубы якобы могут попасть и русские, на деле это не так. Клуб "Айкол FC", например, приглашает только киргизов.



Собственно, это же подтверждал в интервью основатель этого бойцовского клуба Кубанычбек Осмонбеков. Напрашивается вывод, что русские в таких клубах не нужны, чтобы не было "дискриминации", а сами киргизы могли чувствовать себя как дома:



Заниматься к нам приходят совершенно разные люди: таксисты, официанты, продавцы. Днем работают, вечером – к нам. Здесь они не чувствуют дискриминации и могут общаться на родном языке. У нас занимаются более 250 молодых людей.



Кстати, в 2021 году Кубанычбек Осмонбеков ушел на серьезное повышение и был избран главой киргизской диаспоры в Москве и области. В апреле 2023 года – переизбран. Сам клуб "Айкол" в ЕГРЮЛ значится как прекративший работу, однако его "воспитанники" ведь никуда не делись.



Что касается участия мигрантских спортивных клубов в криминальных делах, то это как раз одна из сфер проявления боевых навыков приезжих. Хотя официально легальные клубы, конечно, отрицают свою связь с криминалом.



Мое правило – никакого участия в криминальных делах, хотя такой соблазн возникает часто. Предлагают время от времени съездить на какие-нибудь разборки или выбивание долгов. Ни я, ни мои воспитанники на это не соглашаемся,



– говорил журналистам РИА Новости Нургазы Амиракулов, тренер киргизского бойцовского клуба "Айкол Манас", расположенного в Москве.



Получается, тренер честно признался в том, что соблазн принять участие в криминальных разборках у него возникает "часто". Это как минимум говорит, что Осмонбеков – не чужой человек для тех, кто предлагает ему такое участие, то есть, очевидно, для кругов киргизского криминалитета. Да и едва ли тренер стал бы пускаться в откровения с русскими журналистами, он и так сказал им слишком много.



Кстати, несмотря на то что по поиску в интернете этот клуб сейчас числится как прекративший работу, в базе ЕГРЮЛ он значится как действующая организация.



Возникает вопрос: а куда делся сам клуб, если в интернете всюду доступны лишь старые данные по вступлению в него? Да и "Айкол FC", который был основан Кубанычбеком Осмонбековым, тоже не мог испариться просто так вместе со своими многочисленными воспитанниками.



Абу-бандиты на охоте



Бойцы мигрантских клубов выступают в одном из низших эшелонов ММА – в так называемом поп-ММА. Эти турниры используются как трамплин для выхода на более престижные соревнования. Своих бойцов в поп-ММА выставляют на турниры, как правило, этнические промоутеры.



Но для нас главное в том, что бойцы поп-ММА нередко фигурируют в криминальных сводках. Так, в октябре 2022 года в подмосковной Электростали произошел совершенно вопиющий случай: двое бойцов поп-ММА избили мобилизованных призывников в торговом центре, когда те делали покупки перед отправкой на фронт. Преступниками оказались Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков – как раз воспитанники бойцовских клубов ММА. Оба впоследствии были задержаны.



И ведь проблеме уже далеко не один год, это вовсе не недавнее поветрие. Достаточно вспомнить, сколько шуму наделала перестрелка в ноябре 2017 года в "Москва-Сити". Там произошел конфликт между охранниками миллиардера Гавриила Юшваева и сотрудниками ЧОПа, обслуживавшими банкет бизнесмена Дмитрия Павлова. В битве приезжих участвовали двукратный чемпион мира по кикбоксингу Магомед Исмаилов и боец ММА Эльдар Хамидов. При этом Исмаилов руководил одним из бойцовских клубов в столице, а Хамидов там занимался.



В 2018 году узбекский боец ММА Анвар Батиров одним ударом в Парке Горького едва не убил студента-медика, который впал в кому. Батиров был бойцом, которого в ММА выставляла таджикская промоутерская компания.



И тут мы уже промолчим о сотнях случаев демонстрации ММА-удали московских абу-бандитов. Тут вам, как упоминал Роман Антоновский, и многочисленные видео с "джигитовкой" на дорогах, и ночные гонки, дрифты по улицам, приставания к девушкам, и попытки учить местное население тому, "как жить правильно", используя при этом в общении с первым встречным обращение "брат".



Жители города Котельники, ставшего настоящим анклавом мигрантов под боком у Москвы, неоднократно рассказывали Царьграду о приезжих "спортсменах", которые выгоняют местных жителей со спортивных площадок, пристают к женщинам, угрожают детям, пытаются спровоцировать конфликт и драку. На критику реагируют остро, предлагая "поговорить один на один" и упрекая собеседников мужского пола в том, что они "не мужчины".



Учитывая анклавизацию мигрантского сообщества в Москве, приезжие не только составляют подкрепление во время каких-то разборок (о чем говорят случаи задержания видных представителей поп-ММА во время таких драк), но и фактически являются боевым крылом разветвленного мигрантского подполья.



Почему подполья? Потому что бойцовские клубы – пристанища для нелегальных мигрантов. Полиция регулярно проводит рейды по таким клубам и выявляет там немало нелегалов. Однако угроза масштабируется еще дальше – в экстремизм и терроризм.



Так, 28 июля стало известно, что полиция в Москве "накрыла" нелегальный бойцовский ММА-клуб, на базе которого было организовано экстремистское сообщество. Следствие установило, что сеть этих клубов существует с 2020 года, ее создали несколько десятков радикальных исламистов. В ячейках они распространяли запрещенную литературу и вели боевую подготовку вовлекаемых мигрантов. В одном из таких спортзалов полиция выявила сразу несколько десятков приезжих, находившихся в России нелегально.



Массовость, мобильность и готовность выступить



21 июля в центре Москвы прошел масштабный марш мигрантов, которые шли сразу несколькими толпами и скандировали "Такбир – Аллаху акбар!". Произошедшее вызвало шок у заставших это действо жителей. Информация с видео быстро заполонила телеграм-каналы. Полиция в марш мигрантов не вмешивалась.



Позднее стало очевидным, что мы столкнулись с еще не изученным нами проявлением когнитивной войны – несанкционированный марш мигрантов, по словам юриста и общественного деятеля Ильи Ремесло, оказался атакой украинского ЦИПсО. То есть мигрантов использовали как протестный ресурс в надежде, что в Москве начнутся массовые стычки полиции с приезжими, а дальше ситуация выйдет из-под контроля, когда все новые и новые гастарбайтеры начнут громить магазины и машины, как во Франции, и присоединятся к протесту уже не по воле неких телеграм-каналов, а просто по принципу "наших бьют".



Замысел, слава Богу, удалось вовремя раскусить, и последствий марш мигрантов не имел. Однако он дал понимание того, что мигрантское сообщество очень легко координировать даже из-за границы (марш 21 июля мог организовать базирующийся на Украине телеграм-канал "Утро Дагестана").



В конце ноября 2022 года около двух тысяч граждан Таджикистана в считаные минуты собрались возле таджикского посольства в центре Москвы на несанкционированный митинг. Как выяснилось, бунтовали они из-за гибели на их родине 29-летнего оппозиционера Гулбиддина Зиебекова, который находился в розыске по обвинению в захвате заложника организованной группой (речь идет о помощнике районного прокурора, которого нещадно избивали в течение восьми часов).



Когда за Зиебековым устроили погоню тамошние силовики, он принялся отстреливаться, но схлопотал пулю. Интересно, что многие из собравшихся тогда возле посольства и не знали причины сбора. Пришли, объясняли они, потому что "старшие" позвали.



Бойцовские клубы мигрантов являются источником распространения радикальной религиозной идеологии. Это во-первых. Во-вторых, они являются источником распространения русофобской идеологии, причем на нашей же территории. Это места, где пропагандируется агрессивное отношение к России и россиянам. Это организованные бойцы, которые в любой момент могут выступить как дестабилизирующая сила внутри нашей страны. И они уже используются нашими врагами,

– отметил в беседе с Царьградом член СПЧ Кирилл Кабанов.



По его мнению, массовые выступления мигрантов и бойцов в их составе могут начаться уже в ближайшее время. Сначала, по словам эксперта, это будет происходить в анклавах. И вопрос в том, готовы ли мы к этому.



За проявление любых форм радикализма и русофобии нужно привлекать к уголовной ответственности и высылать из страны. Это как минимум. Мы можем лишать экстремистов гражданства. Но пока у нас не спешат возбуждать дела о разжигании национальной ненависти. Произошло самое страшное – нарушение культурно-этнического баланса в России, а мигранты еще и отстаивают свое жизненное пространство,

– отметил Кабанов.



Наконец, главный вопрос: а что мешает объявить вне закона все этнические бойцовские клубы в России? Если спортивный клуб формируется из приезжих по признаку национальности, то сразу объявить его незаконным.



Это можно и нужно делать. Но у нас в последнее время есть мощнейшее лобби, причем не мигрантское, а именно лобби этих радикалов. Кому-то нужно их не трогать, кто-то имеет срытые претензии на власть, для кого-то мигранты – это запасная козырная карта. И я уверен, что мигранты будут использованы, когда будет попытка захвата власти,

– заметил в этой связи эксперт.



Что с того?



Итоги неутешительные. В России бесконтрольно растет мигрантское сообщество, которое радикализируется на наших глазах. Растет уровень преступности. Анклавы наполняют наши города, коренное население избивают, с ним не считаются, насаждая в нашей стране свои дикие порядки. Даже факт включения своей этнической музыки на всю громкость в центре спального района в Москве посреди ночи – это как раз один из фактов такого "окультуривания" русских. О других, преступных примерах мы уже просто молчим.



Очевидно, что мигрантские бойцовские клубы сыграли и играют не последнюю роль в формировании субкультуры абу-бандитов со всеми вытекающими из этого печальными последствиями. И хотя перед работниками СК, полиции, ФСБ, Росгвардии следует снять шляпу в знак благодарности за все меры противодействия мигрантскому подполью, следует также понимать, что в стране есть силы, которые всегда будут этому мешать.



Как можно оценить деятельность чиновника, благодаря которому в России расцветают анклавы мигрантов? Те самые, которые потом становятся инструментом в руках ЦИПсО для дестабилизации России? Скорее всего, такая деятельность должна расцениваться как государственная измена.



А так как этого не происходит, то благодаря мигрантам мы, к сожалению, "раскрыты" для врага изнутри. А сама проблема – это не только вопросы мигрантской преступности, безопасности граждан и так далее. Это еще и проблема защиты России от развала изнутри. Источник - Царьград

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