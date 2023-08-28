Глава СПЧ Фадеев призвал защитить пострадавших в Киргизии россиян

18:10 29.08.2023

Фадеев обратился в МИД с призывом защитить русскую пару, избитую в Киргизии



Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев 28 августа обратился в Министерство иностранных дел в связи с нападением на пару россиян в кафе в Бишкеке.



"Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию", - приводит его слова пресс-служба СПЧ.



Речь идет об избиении киргизскими экстремистами русскоязычной пары в столице республики.



