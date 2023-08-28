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|Глава СПЧ Фадеев призвал защитить пострадавших в Киргизии россиян
18:10 29.08.2023
Фадеев обратился в МИД с призывом защитить русскую пару, избитую в Киргизии
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев 28 августа обратился в Министерство иностранных дел в связи с нападением на пару россиян в кафе в Бишкеке.
"Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию", - приводит его слова пресс-служба СПЧ.
Речь идет об избиении киргизскими экстремистами русскоязычной пары в столице республики.
По словам Фадеева, Совет "внимательно следит за инцидентом", который произошел еще в начале месяца, но широкую огласку получил только сейчас. Он также указал на то, что потерпевшим до сих пор поступают угрозы.
Письмо было направлено, в частности, заместителю министра иностранных дел РФ Евгению Иванову.