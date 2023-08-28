У побережья испанской Майорки круизный лайнер врезался в нефтяной танкер

18:16 29.08.2023

Лайнер Britannia британской транспортной компании P&O с тысячами пассажиров на борту врезался в грузовое судно. Есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.







По информации Sky News, инцидент произошел в воскресенье, 27 августа, у побережья Пальма-де-Майорки. И столкновение связывают с плохой погодой – сильным штормом.



Количество пострадавших пока не известно. Телеканал сообщает, что "небольшое количество людей" получили легкие травмы и находились на лечении у бортовой медицинской бригады.



Согласно сайту компании, Britannia имеет 13 гостевых палуб, он рассчитан на 3647 гостей и 1350 членов экипажа.



Елена Вебер