"Новая нефть" Си Цзиньпина больно бьет по экономике США

18:21 29.08.2023 Китайцы показали, что без галлия и германия будущее невозможно, о чем пора задуматься и России



Дмитрий Капустин



Развязанная Западом против России санкционная война заставила Кремль и Белый дом активнее искать новые приоритетные отрасли, кроме топливной. Впрочем, как констатируют Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ), последствия санкций для российской экономики оказались намного слабее, чем думали в НАТО.



К санкциям не присоединились почти никакие страны за пределами Запада, кроме Японии, Южной Кореи и Сингапура.



Зато переориентация российского топлива с Запада на Восток позволила сбалансировать российский бюджет. Стремительно выросла российская торговля с арабскими странами Персидского залива и Турцией. Турция стала крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов (дизтопливо, газойль, мазут, нафта). На втором месте - Бразилия. Причем Россия вообще обогнала США - многолетнего лидера - по объемам экспорта нефтепродуктов в Бразилию.



Российским компаниям выгодно увеличивать топливный экспорт: цены на внешних рынках возросли (страны-покупатели игнорируют ценовое эмбарго), а ставки фрахта снизились.



Впрочем, прямым конкурентом России на топливном рынке являются вовсе не добывающие нефть и газ Саудовская Аравия и Иран… а Китай.



Китай бьет американцев их же оружием - протекционизмом



Китай монополизирует поставки экологически чистой энергии. В этом месяце в Китае официально вступил в силу решение об экспортном контроле за галлием, германием и другими редкоземельными металлами, которые необходимы для производства электронных изделий и полупроводников.



Поскольку Китай занимает доминирующее положение в мировом производстве галлия и германия, то решение об экспортном контроле - контрмера по сдерживанию западных поставок.



На производство галлия и германия в Китае приходится 98% и 60% мирового рынка, соответственно. Хотя коммерческая ценность этих двух минералов невысока, они необходимы для военного оборудования, такого как лазеры, радары и спутники-шпионы, а также для производства электрической энергии, автомобилей и солнечных батареей.



Галлий и гафний включены в список из 34 ключевых видов сырья в Европейском союзе и 50 ключевых полезных ископаемых в МВД США. В этом списке есть также литий, графит, кобальт и медь - они нужны для производства электромобилей и их аккумуляторов, ветряных турбин.



И монополисты в производстве и поставок редких элементов - опять-таки Китай. В 2019 году он занимал 60% мирового рынка кобальта, 35% мирового рафинированного никеля, 50−70% очищенного лития. Из Китая поступает на мировой рынок более 90% всех очищенных редкоземельных элементов.



Китайская конкуренция уже убила треть американских "солнечных" компаний



Американцы зря пытаются развязать торговую войну с Китаем. Если китайцы всерьез рассердятся, то пострадает сам Вашингтон. Согласно анализу МВД США и Геологической службы США, Китай - лидер в производстве или поставках 35 из 54 видов минерального сырья, имеющих решающее значение для американской экономики.



- Китай имеет абсолютный контроль над ключевыми полезными ископаемыми, ключевыми технологиями их переработки и добычи, а также над солнечной энергией, - говорит советник Белого дома по энергетике Джон Подеста.



Причем Китай оказался монополистом вовсе не потому, что сидит на залежах редкого сырья. Китай много лет вкладывал гигантские инвестиции в "металлическую" индустрию.



Еще в 2009 году китайское правительство предложило новый план по борьбе с изменением климата. Выпуск электромобилей и альтернативная энергетика вошли в список стратегических отраслей промышленности. Раньше доминировали в этих отраслях США и Евросоюз. Но Китай их не просто потеснил, а оставил далеко позади. Госбанки раздавали льготные кредиты, правительство - субсидии, снижались налоги. Всего за одну пятилетку, с 2008 по 2013 годы, с расширением производственных мощностей в Китае солнечные батареи в мире подешевели на 80%.



Правда, выиграл от этого прежде всего сам Китай, а самой пострадавшей оказалась Америка: треть компаний, которые занимались производством солнечных батарей, просто погибли. Не выдержав конкуренции с китайцами.



Американцы и европейцы сами выдавили собственные заводы в Китай



Китай в настоящее время занимает более 80% доли рынка на всех этапах производства солнечных панелей. Это более чем в два раза превышает его долю в мировом спросе, по подсчетам Мирового энергетического агентства (МЭА).



В отчете также предупреждается, что к 2025 году мировое производство и поставки солнечных панелей будут "почти полностью зависеть от Китая".



Стоимость турбин, производимых в Китае, составляет уже почти половину от среднемировой, а объем производства превышает 60% от общемирового.



Согласно данным Глобального совета по ветроэнергетике (GWEC), доля Китая на рынке многих ключевых компонентов для турбин уже превысила 70%.



Что касается аккумуляторов для электромобилей, то Китай доминирует на мировом рынке графита. Графит необходим для производства литий-ионных аккумуляторов (используется в качестве отрицательного электрода). И других доступных альтернатив практически нет.



- У нас почти нет источников поставок в Европе, и даже производство литий-ионных аккумуляторов не сможет удовлетворить минимальный спрос на графит в будущем, - жалуется в интервью Deutsche Welle Буркхард Штраубеиз немецкой компании SGL Carbon.



Хотя США являются лидером в области исследований и разработок литиевых батарей, именно Китай - крупнейший производитель плавиковой кислоты, главного компонента таких аккумуляторов.



Переработка и производство многих других редких металлов также связаны с высоким энергопотреблением, вот жадные европейцы и американцы и пытались переносить "токсичные" заводы в другие страны. Так что сами же создали монополию Китая на цепочку поставок экологически чистых технологий. Так что теперь влияние Китая сравнимо с влиянием Саудовской Аравии на нефтяном рынке. Источник - СвободнаяПресса

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